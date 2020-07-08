Как заготовить чернику для пирогов на зиму

В этом рецепте ягоды замораживаются с сахаром целиком

Черника – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. При заморозке сохраняются практически все полезные свойства этой ягоды, поэтому, если у вас есть такая возможность, заморозьте чернику на зиму. Потом из мороженых ягод можно будет приготовить начинку для пирогов и булочек, сварить с ними компот или подать с блинами, оладьями.

Черника для пирогов на зиму

Чернику можно замораживать с сахаром и без Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Черника – 1 кг

Сахар – 1 стакан

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Способ приготовления:

Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар и аккуратно перемешать. Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам с застежкой и отправить в морозильную камеру на хранение.

Полезный совет

Замороженную чернику с сахаром можно использовать не только для пирогов, но и для вареников и дрожжевых пирожков. При необходимости к ягодам можно добавить немного муки или крахмала перед приготовлением.

Смотрите видео о пользе черники:

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из черники. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом самого вкусного черничного пирога.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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