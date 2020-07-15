Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заготовить лечо на зиму с перцем и помидорами

Сегодня, 12:38

Чтобы лечо получилось вкусным, выбирайте только спелые овощи

Лечо по-домашнему – аппетитная и ароматная заготовка на зиму, которая по силам даже начинающему кулинару. Этот рецепт лечо из красных перцев и томатного сока займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Лечо на зиму – прекрасное дополнение к любому блюду. Его можно есть вместе со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо на зиму с помидорами и перцем
Лечо на зиму с помидорами и перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 кг перца болгарского
  • 4 кг помидоров
  • 2 шт. перца горького
  • 2 головки чеснока
  • 1 стакан сахара (200 г)
  • 2 ст. л. соли с небольшой горкой
  • 1 стакан растительного масла (210 мл)
  • 1 ст. л. 70% уксусной кислоты

Читайте также:
На зиму: рецепт самого вкусного лечо

Способ приготовления:

  1. Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния.
  2. Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока.
  3. Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки.
  4. Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль.
  5. У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока.
  6. Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте.
  7. Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку.

Как хранить лечо

Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского лечо на сковороде с яйцом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт рулетиков из баклажанов с грецкими орехами Как сделать варенье из черешни и малины с желатином Летний салат из кабачков, помидоров и феты Заготовки из кабачков: три необычных рецепта на зиму
рецепт перец помидоры заготовки заготовки на зиму лечо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла
Велосипедистка дня: сочная фитнес-модель Аманда Маноэла

Популярные статьи

Вчера, 15:50Events

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

Вчера, 12:20Food

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Вчера, 11:34Афиша

Звезда сериала "Дикая Роза" умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Вчера, 09:48Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 09:27Шоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Вчера, 07:54Психология

Знаки зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

13 июляFun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

13 июляFun

Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

13 июляАктуально

ТОП-4 телевизоров с диагональю 55-65 дюймов и функцией Smart ТV

13 июляШоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

13 июляШоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

13 июляПсихология

Какие женщины по знаку зодиака самые сильные: таких только четыре

13 июляFun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

13 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

Новости партнеров

Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Син Єфремова кинув усе і втік з ведучою «Орла і решки» на Алтай
Син Єфремова кинув усе і втік з ведучою «Орла і решки» на Алтай
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять