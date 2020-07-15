Как заготовить лечо на зиму с перцем и помидорами
Чтобы лечо получилось вкусным, выбирайте только спелые овощи
Лечо по-домашнему – аппетитная и ароматная заготовка на зиму, которая по силам даже начинающему кулинару. Этот рецепт лечо из красных перцев и томатного сока займет достойное место в вашей кулинарной книге.
Лечо на зиму – прекрасное дополнение к любому блюду. Его можно есть вместе со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.
Лечо на зиму с перцем и помидорами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 50 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 кг перца болгарского
- 4 кг помидоров
- 2 шт. перца горького
- 2 головки чеснока
- 1 стакан сахара (200 г)
- 2 ст. л. соли с небольшой горкой
- 1 стакан растительного масла (210 мл)
- 1 ст. л. 70% уксусной кислоты
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Способ приготовления:
- Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния.
- Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока.
- Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки.
- Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль.
- У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока.
- Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте.
- Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку.
Как хранить лечо
Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.
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Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского лечо на сковороде с яйцом.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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