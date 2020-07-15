Как заготовить лечо на зиму с перцем и помидорами

Чтобы лечо получилось вкусным, выбирайте только спелые овощи

Лечо по-домашнему – аппетитная и ароматная заготовка на зиму, которая по силам даже начинающему кулинару. Этот рецепт лечо из красных перцев и томатного сока займет достойное место в вашей кулинарной книге.

Лечо на зиму – прекрасное дополнение к любому блюду. Его можно есть вместе со свежим хлебом, подавать с рисом, мясом или рыбой.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо на зиму с помидорами и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

50 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 кг перца болгарского

4 кг помидоров

2 шт. перца горького

2 головки чеснока

1 стакан сахара (200 г)

2 ст. л. соли с небольшой горкой

1 стакан растительного масла (210 мл)

1 ст. л. 70% уксусной кислоты

Способ приготовления:

Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния. Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока. Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки. Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль. У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока. Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте. Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку.

Как хранить лечо

Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского лечо на сковороде с яйцом.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться