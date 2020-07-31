Как заготовить огурцы на зиму с горчицей и чесноком

Рецепт вкусного салата на зиму из огурцов с фото

Маринованные огурцы на зиму с горчицей и чесноком – этот как раз тот случай, когда используются немаленькие огурчики, которые могут даже не влезть в банку.

Вода для маринада должна быть хорошего качества, мягкой, без посторонних запахов и примесей. Такая бывает в скважинах, бюветах, источниках. Но если вы используете водопроводную, дайте ей отстояться хотя бы сутки.

Готовя маринад, используйте только эмалированную или стеклянную посуду.

Огурцы на зиму в горчице

Огурцы на зиму в горчичном маринаде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут + 12 часов

Ингредиенты:

Огурцы свежие – 4 кг

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Для маринада:

Сахар – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Растительное масло – 1 стакан

Соль – 0, 25 стакана

Петрушка – 1 пучок

Сухая горчица – 1 ст.л.

Чеснок – 1 головка

Смотрите видео, как сделать варенье из огурцов на зиму:

Способ приготовления:

Огурцы помойте и нарежьте кружочками. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения. Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.

Сколько стерилизовать банки с огурцами

Разложите огурцы в банки и простерилизуйте их (емкостью 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут). Закатайте их, переверните и укутайте потеплее (так стерилизация продолжается еще какое-то время).

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму, а также писали, как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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