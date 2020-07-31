Как заготовить огурцы на зиму с горчицей и чесноком
Рецепт вкусного салата на зиму из огурцов с фото
Маринованные огурцы на зиму с горчицей и чесноком – этот как раз тот случай, когда используются немаленькие огурчики, которые могут даже не влезть в банку.
Вода для маринада должна быть хорошего качества, мягкой, без посторонних запахов и примесей. Такая бывает в скважинах, бюветах, источниках. Но если вы используете водопроводную, дайте ей отстояться хотя бы сутки.
Готовя маринад, используйте только эмалированную или стеклянную посуду.
Огурцы на зиму в горчице
Время приготовления:
- 20 минут + 12 часов
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 4 кг
Читайте также:Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом
Для маринада:
- Сахар – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Растительное масло – 1 стакан
- Соль – 0, 25 стакана
- Петрушка – 1 пучок
- Сухая горчица – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 головка
Смотрите видео, как сделать варенье из огурцов на зиму:
Способ приготовления:
- Огурцы помойте и нарежьте кружочками.
- Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты для него и доведя его до кипения.
- Огурцы положите в эмалированную кастрюлю и залейте их маринадом на 12 часов.
Сколько стерилизовать банки с огурцами
Разложите огурцы в банки и простерилизуйте их (емкостью 0,5 л – 5 минут, 1 л – 10 минут). Закатайте их, переверните и укутайте потеплее (так стерилизация продолжается еще какое-то время).
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из огурцов на зиму, а также писали, как приготовить хрустящие маринованные кабачки в пакете.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное