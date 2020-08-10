Как заготовить персики на зиму: рецепты домашней консервации
Лучшие заготовки из персиков на зиму с фото
Персики на зиму можно заготовить как варенье, компот или джем. Эти фрукты замораживают и закрывают в сиропе. В любом случае получится непревзойденная сладкая консервация, которая понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- 500-600 г персиков
- 100 г сахара
- 1,5 ст.л. желатина
- 0,5 л воды
Способ приготовления:
- Персики помыть и нарезать кусочками, удалить косточки.
- Приготовить сироп. В воду добавить сахар и поставить на огонь. Нагреть, чтобы растворился сахар. Добавить желатин и размешать до полного растворения, снять с огня. Желатин можно предварительно замочить в 100 мл воды.
- Наполнить горячим сиропом банки с персиками.
- Накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 5-7 минут.
Ингредиенты:
- Свежие персики
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Способ приготовления:
- Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.
- Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.
- Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.
Ингредиенты:
- 700 г персиков
- 350 г сахара
- 1 л воды
Способ приготовления:
- С одного края персиков сделайте крестообразный надрез. Залейте персики кипятком и оставьте на 1 минуту, затем снимите кожицу.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.
- В банку выложите персики и залейте их сахарным сиропом. Поставьте банку в кастрюлю с горячей водой, на дно постелите полотенце. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте на среднем огне: банку 0,5 – 10 минут, литровую банку – 12 минут.
Ингредиенты:
- 2,5 кг персиков
- 350-400 г сахара
Способ приготовления:
- Спелые, целые персики хорошо промыть.
- Разрезать на половинки и удалить косточки.
- Уложить в банки, пересыпая сахаром. Оставить, пока не выделится сок.
- Стерилизовать 45 минут. Закрутить крышки и оставить под одеялом.
Ингредиенты:
- Слегка не дозревшие персики (плотные)
- 1 стакан сахара (250 мл)
- Вода
Способ приготовления:
- Тщательно помойте отобранные для консервирования персики.
- В подготовленную банку насыпьте плоды примерно на 1/3 – 1/2 ее общего объема. Залейте персики только что закипевшей водой, накройте жестяной крышкой и оставьте настаиваться на 20-30 минут.
- Затем слейте воду, добавьте в нее сахар и снова вскипятите.
- Полученным сиропом залейте персики, закатайте и оставьте для воздушного охлаждения, перевернув вверх дном.
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 1,5 ч. л. лимонной кислоты
- 2 кг персиков
- 400 г сахара
Способ приготовления:
- Персики помыть и обсушить. Залить на минуту кипятком, снять кожицу и разрезать пополам. Удалить косточку.
- Половинки персиков сложить в стерилизованные банки. Залить кипятком до самого верха.
- Прикрыть их стерилизованными крышками и дать постоять 20 минут. После этого слить воду в кастрюльку.
- Добавить сахар и лимонную кислоту. Довести до кипения, кипятить минуту.
- Залить кипящим сиропом персики и сразу же закатать.
- Перевернуть банки крышками вниз (для последующей стерилизации крышек), укутать пледом и дать полностью остыть.
Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 600-700 г сахара
- 2 л воды
Способ приготовления:
- Разложить фрукты по банкам, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и сварить сироп.
- Залить фрукты в банках и тут же закатать. Перевернуть, остудить.
Полезный совет: можно добавить несколько ягод алычи или слив, а также лимонный сок или несколько долек лимона.
Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 5 мерных ложек сахарозаменителя
- 1/3 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
- Хорошо помыть персики. Замочить на полчаса в проточной воде. Разделить на половинки и освободить от косточек.
- Сложить плотно в простерилизованным банкам. Всыпать сахарозаменитель и лимонную кислоту.
- Залить крутым кипятком. Затем слить и закипятить этот сироп. Залить снова банки. Накрыть и дать настояться 15 минут. Так проделать еще 2 раза.
- Простерилизовать крышки и закатать банки.
- Банки перевернуть и укутать до полного остывания. Сироп получается в меру сладкий, по вкусу можно сахарозаменителя положить больше.
Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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