Как заготовить персики на зиму: рецепты домашней консервации

Лучшие заготовки из персиков на зиму с фото

Персики на зиму можно заготовить как варенье, компот или джем. Эти фрукты замораживают и закрывают в сиропе. В любом случае получится непревзойденная сладкая консервация, которая понравится и детям, и взрослым.

Персики на зиму в желе

Персики на зиму в желе Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500-600 г персиков

100 г сахара

1,5 ст.л. желатина

0,5 л воды

Способ приготовления:

Персики помыть и нарезать кусочками, удалить косточки. Приготовить сироп. В воду добавить сахар и поставить на огонь. Нагреть, чтобы растворился сахар. Добавить желатин и размешать до полного растворения, снять с огня. Желатин можно предварительно замочить в 100 мл воды. Наполнить горячим сиропом банки с персиками. Накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 5-7 минут.

Персики на зиму: заморозка

Замороженные персики половинками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Свежие персики

Смотрите видео, почему нужно пить компоты:

Способ приготовления:

Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки. Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов. Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Персики на зиму стерилизованные

Стерилизованные персики на зиму Фото: Pixabay

Ингредиенты:

700 г персиков

350 г сахара

1 л воды

Способ приготовления:

С одного края персиков сделайте крестообразный надрез. Залейте персики кипятком и оставьте на 1 минуту, затем снимите кожицу. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите сироп до кипения. В банку выложите персики и залейте их сахарным сиропом. Поставьте банку в кастрюлю с горячей водой, на дно постелите полотенце. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте на среднем огне: банку 0,5 – 10 минут, литровую банку – 12 минут.

Персики на зиму в собственном соку

Персики на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2,5 кг персиков

350-400 г сахара

Способ приготовления:

Спелые, целые персики хорошо промыть. Разрезать на половинки и удалить косточки. Уложить в банки, пересыпая сахаром. Оставить, пока не выделится сок. Стерилизовать 45 минут. Закрутить крышки и оставить под одеялом.

Персики на зиму в 3-х литровую банку

Персики на зиму Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Слегка не дозревшие персики (плотные)

1 стакан сахара (250 мл)

Вода

Способ приготовления:

Тщательно помойте отобранные для консервирования персики. В подготовленную банку насыпьте плоды примерно на 1/3 – 1/2 ее общего объема. Залейте персики только что закипевшей водой, накройте жестяной крышкой и оставьте настаиваться на 20-30 минут. Затем слейте воду, добавьте в нее сахар и снова вскипятите. Полученным сиропом залейте персики, закатайте и оставьте для воздушного охлаждения, перевернув вверх дном.

Персики консервированные: рецепт на зиму

Консервированные персики Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 л воды

1,5 ч. л. лимонной кислоты

2 кг персиков

400 г сахара

Способ приготовления:

Персики помыть и обсушить. Залить на минуту кипятком, снять кожицу и разрезать пополам. Удалить косточку. Половинки персиков сложить в стерилизованные банки. Залить кипятком до самого верха. Прикрыть их стерилизованными крышками и дать постоять 20 минут. После этого слить воду в кастрюльку. Добавить сахар и лимонную кислоту. Довести до кипения, кипятить минуту. Залить кипящим сиропом персики и сразу же закатать. Перевернуть банки крышками вниз (для последующей стерилизации крышек), укутать пледом и дать полностью остыть.

Персики в сиропе на зиму

Персики в сиропе Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг персиков

600-700 г сахара

2 л воды

Способ приготовления:

Разложить фрукты по банкам, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и сварить сироп. Залить фрукты в банках и тут же закатать. Перевернуть, остудить.

Полезный совет: можно добавить несколько ягод алычи или слив, а также лимонный сок или несколько долек лимона.

Персики на зиму без сахара

Персики без сахара Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг персиков

5 мерных ложек сахарозаменителя

1/3 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Хорошо помыть персики. Замочить на полчаса в проточной воде. Разделить на половинки и освободить от косточек. Сложить плотно в простерилизованным банкам. Всыпать сахарозаменитель и лимонную кислоту. Залить крутым кипятком. Затем слить и закипятить этот сироп. Залить снова банки. Накрыть и дать настояться 15 минут. Так проделать еще 2 раза. Простерилизовать крышки и закатать банки. Банки перевернуть и укутать до полного остывания. Сироп получается в меру сладкий, по вкусу можно сахарозаменителя положить больше.

Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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