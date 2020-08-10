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Как заготовить персики на зиму: рецепты домашней консервации

Сегодня, 17:16

Лучшие заготовки из персиков на зиму с фото

Персики на зиму можно заготовить как варенье, компот или джем. Эти фрукты замораживают и закрывают в сиропе. В любом случае получится непревзойденная сладкая консервация, которая понравится и детям, и взрослым.

Персики на зиму в желе

Персики на зиму в желе
Персики на зиму в желе
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500-600 г персиков
  • 100 г сахара
  • 1,5 ст.л. желатина
  • 0,5 л воды

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Способ приготовления:

  1. Персики помыть и нарезать кусочками, удалить косточки.
  2. Приготовить сироп. В воду добавить сахар и поставить на огонь. Нагреть, чтобы растворился сахар. Добавить желатин и размешать до полного растворения, снять с огня. Желатин можно предварительно замочить в 100 мл воды.
  3. Наполнить горячим сиропом банки с персиками.
  4. Накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 5-7 минут.

Персики на зиму: заморозка

Замороженные персики половинками
Замороженные персики половинками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Свежие персики

Смотрите видео, почему нужно пить компоты:

Способ приготовления:

  1. Спелые персики помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.
  2. Разложить половинки персиков срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.
  3. Затем переложить персики в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Персики на зиму стерилизованные

Стерилизованные персики на зиму
Стерилизованные персики на зиму
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 700 г персиков
  • 350 г сахара
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. С одного края персиков сделайте крестообразный надрез. Залейте персики кипятком и оставьте на 1 минуту, затем снимите кожицу.
  2. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.
  3. В банку выложите персики и залейте их сахарным сиропом. Поставьте банку в кастрюлю с горячей водой, на дно постелите полотенце. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте на среднем огне: банку 0,5 – 10 минут, литровую банку – 12 минут.

Персики на зиму в собственном соку

Персики на зиму
Персики на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2,5 кг персиков
  • 350-400 г сахара

Способ приготовления:

  1. Спелые, целые персики хорошо промыть.
  2. Разрезать на половинки и удалить косточки.
  3. Уложить в банки, пересыпая сахаром. Оставить, пока не выделится сок.
  4. Стерилизовать 45 минут. Закрутить крышки и оставить под одеялом.

Персики на зиму в 3-х литровую банку

Персики на зиму
Персики на зиму
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Слегка не дозревшие персики (плотные)
  • 1 стакан сахара (250 мл)
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте отобранные для консервирования персики.
  2. В подготовленную банку насыпьте плоды примерно на 1/3 – 1/2 ее общего объема. Залейте персики только что закипевшей водой, накройте жестяной крышкой и оставьте настаиваться на 20-30 минут.
  3. Затем слейте воду, добавьте в нее сахар и снова вскипятите.
  4. Полученным сиропом залейте персики, закатайте и оставьте для воздушного охлаждения, перевернув вверх дном.

Персики консервированные: рецепт на зиму

Консервированные персики
Консервированные персики
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 1,5 ч. л. лимонной кислоты
  • 2 кг персиков
  • 400 г сахара

Способ приготовления:

  1. Персики помыть и обсушить. Залить на минуту кипятком, снять кожицу и разрезать пополам. Удалить косточку.
  2. Половинки персиков сложить в стерилизованные банки. Залить кипятком до самого верха.
  3. Прикрыть их стерилизованными крышками и дать постоять 20 минут. После этого слить воду в кастрюльку.
  4. Добавить сахар и лимонную кислоту. Довести до кипения, кипятить минуту.
  5. Залить кипящим сиропом персики и сразу же закатать.
  6. Перевернуть банки крышками вниз (для последующей стерилизации крышек), укутать пледом и дать полностью остыть.

Персики в сиропе на зиму

Персики в сиропе
Персики в сиропе
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 600-700 г сахара
  • 2 л воды

Способ приготовления:

  1. Разложить фрукты по банкам, залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут.
  2. Слить воду в кастрюлю, добавить сахар и сварить сироп.
  3. Залить фрукты в банках и тут же закатать. Перевернуть, остудить.

Полезный совет: можно добавить несколько ягод алычи или слив, а также лимонный сок или несколько долек лимона.

Персики на зиму без сахара

Персики без сахара
Персики без сахара
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг персиков
  • 5 мерных ложек сахарозаменителя
  • 1/3 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Хорошо помыть персики. Замочить на полчаса в проточной воде. Разделить на половинки и освободить от косточек.
  2. Сложить плотно в простерилизованным банкам. Всыпать сахарозаменитель и лимонную кислоту.
  3. Залить крутым кипятком. Затем слить и закипятить этот сироп. Залить снова банки. Накрыть и дать настояться 15 минут. Так проделать еще 2 раза.
  4. Простерилизовать крышки и закатать банки.
  5. Банки перевернуть и укутать до полного остывания. Сироп получается в меру сладкий, по вкусу можно сахарозаменителя положить больше.

Напомним, ранее мы делились рецептом персиковой наливки с корицей, а также писали, как заморозить персики на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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