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Как замесить тесто для пиццы без дрожжей

Готовим тесто для пиццы без дрожжей на кефире

Ирина Павлина
Сегодня, 16:36

Классическое тесто для итальянской пиццы готовят на дрожжах. Оно может быть как тонким, так и пышным. Но если вы ищете быстрый рецепт теста для пиццы, замесите его на кефире, без добавления дрожжей.

Такое тесто можно заморозить впрок в шариках или раскатать и сложить друг на друга, прикрывая каждую основу пергаментом.

Тесто для пиццы без дрожжей на кефире

Вкусная пицца на кефире
Вкусная пицца на кефире
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 289 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира
  • 2 куриных яйца
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 2 стакана муки

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Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью, постепенно добавляя масло.
  2. Отдельно смешайте кефир с разрыхлителем.
  3. Соедините в большой миске обе смеси.
  4. Постепенно добавьте муку и замесите тесто, похожее на пластилин.
  5. Раскатайте и выложите на противень. Добавьте начинку на свой вкусу.

На заметку

Вместо разрыхлителя можно добавить чайную ложку гашеной соды.

Смотрите видео, как испечь необычную домашнюю пиццу:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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