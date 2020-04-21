Как замесить тесто для пиццы без дрожжей
Готовим тесто для пиццы без дрожжей на кефире
Классическое тесто для итальянской пиццы готовят на дрожжах. Оно может быть как тонким, так и пышным. Но если вы ищете быстрый рецепт теста для пиццы, замесите его на кефире, без добавления дрожжей.
Такое тесто можно заморозить впрок в шариках или раскатать и сложить друг на друга, прикрывая каждую основу пергаментом.
Тесто для пиццы без дрожжей на кефире
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 289 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 мл кефира
- 2 куриных яйца
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 1 пакетик разрыхлителя
- 2 стакана муки
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Способ приготовления:
- Взбейте яйца с солью, постепенно добавляя масло.
- Отдельно смешайте кефир с разрыхлителем.
- Соедините в большой миске обе смеси.
- Постепенно добавьте муку и замесите тесто, похожее на пластилин.
- Раскатайте и выложите на противень. Добавьте начинку на свой вкусу.
На заметку
Вместо разрыхлителя можно добавить чайную ложку гашеной соды.
Смотрите видео, как испечь необычную домашнюю пиццу:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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