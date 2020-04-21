Как замесить тесто для пиццы без дрожжей

Готовим тесто для пиццы без дрожжей на кефире

Классическое тесто для итальянской пиццы готовят на дрожжах. Оно может быть как тонким, так и пышным. Но если вы ищете быстрый рецепт теста для пиццы, замесите его на кефире, без добавления дрожжей.

Такое тесто можно заморозить впрок в шариках или раскатать и сложить друг на друга, прикрывая каждую основу пергаментом.

Тесто для пиццы без дрожжей на кефире

Вкусная пицца на кефире Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

289 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 мл кефира

2 куриных яйца

2 ст.л. оливкового масла

1/2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

1 пакетик разрыхлителя

2 стакана муки

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Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью, постепенно добавляя масло. Отдельно смешайте кефир с разрыхлителем. Соедините в большой миске обе смеси. Постепенно добавьте муку и замесите тесто, похожее на пластилин. Раскатайте и выложите на противень. Добавьте начинку на свой вкусу.

На заметку

Вместо разрыхлителя можно добавить чайную ложку гашеной соды.

Смотрите видео, как испечь необычную домашнюю пиццу:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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