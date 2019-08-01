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Как заморозить абрикосы на зиму: четыре проверенных способа

Простые рецепты замороженных абрикосов в морозилке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Абрикосы можно замораживать разными способами
Абрикосы можно замораживать разными способами
Фото: Depositphotos

Абрикосы – сладкие, вкусные фрукты и полезные фрукты, сезон которых длится с конца июля до середины августа. К счастью, вы можете легко их заморозить, чтобы зимой добавлять в выпечку, мясные блюда и напитки.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Заготавливать абрикосы в морозилке можно несколькими способами: половинками, с сахаром, в сиропе или в виде пюре. Все нижеуказанные рецепты подойдут для замораживания слив, персиков и нектаринов.

Как заморозить абрикосы половинками

Спелые абрикосы помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.

Перед замораживанием нужно удалить из абрикосов косточки
Перед замораживанием нужно удалить из абрикосов косточки
Фото: Pixabay

Разложить половинки абрикосов срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски.  Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.

Затем переложить абрикосы в пластиковые пакеты с затежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить абрикосы с сахаром

Абрикосы помыть, удалить косточки и разрезать мякоть на кусочки. Выложить в пластиковые контейнеры, пересыпать сахаром по вкусу и оставить при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрыть и отправить в морозилку на хранение.

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Как заморозить абрикосы в сиропе

Приготовить сироп. Добавить 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагреть и готовить, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дать сиропу полностью остыть. Вам понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой вы будете замораживать абрикосы. Добавить 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа.

Абрикосы в сиропе на зиму
Абрикосы в сиропе на зиму
Фото: Depositphotos

Налить 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложить кусочки абрикоса, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрыть крышку контейнера и отправить его в морозильную камеру.

Как заморозить пюре из абрикосов

Абрикосы помыть и удалить косточки. Разрезать фрукты на кусочки и сложить в чашу блендера. 

Засыпать сахаром по вкусу, затем измельчить в пюре. Попробовать, при необходимости всыпать больше сахара. Если получится слишком сладко, добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

Напомним, ранее мы рассказывали, как заморозить баклажаны на зиму. "Сегодня" также делились рецептами заготовок из черники.

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Источник: Сегодня
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