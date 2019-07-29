Как заморозить баклажаны на зиму: ТОП-5 способов

Узнайте, как правильно заморозить баклажаны

Перед заморозкой баклажаны нужно поддать термообработке Фото: Depositphotos

Не знаете, что делать с богатым урожаем баклажанов? Если вам уже надоело готовить из этих овощей икру, рулетики или рагу, заморозьте их на зиму. Позже баклажаны можно будет использовать для самых разных блюд.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

Баклажаны замораживают на зиму самыми разными способами: целыми и нарезанными, бланшированными, жареными, тушеными и запеченными. А вот сырые баклажаны морозить не стоит, иначе они будут горчить.

Как заморозить баклажаны на зиму свежими

Вскипятить в кастрюле воду, хорошо ее посолить и влить столовую ложку лимонного сока. Добавить нарезанные средними кусочками овощи и отварить их в течение 5 минут.

Замороженные баклажаны кусочками Фото: Depositphotos

С помощью шумовки вынуть кусочки баклажанов и сразу же опустить их в миску с ледяной водой. Достать, просушить и выложить на противень в один слой.

Заморозить, затем переложить в контейнеры или пакеты и хранить в морозилке.

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Как заморозить печеные баклажаны на зиму

Смазать растительным маслом противень или форму для выпечки. Выложить нарезанные баклажаны в один слой и запекать 30 минут при температуре 180 C.

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После этого переложить овощи на бумажное полотенце и просушить. Затем выложить баклажаны на поднос, плоское блюдо или разделочную доску. Убрать в морозильную камеру на час, чтобы овощи замерзли. После этого их пересыпать их в пакеты с застежкой или контейнеры.

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Как приготовить замороженные баклажаны жареные

Выложить нарезанные кружочками или кубиками баклажаны в один слой на сковороду с разогретым растительным маслом. Если овощей много, нужно готовить их партиями.

Замороженные баклажаны нужно хранить в пакетах или контейнерах Фото: Depositphotos

Жарить на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, чтобы баклажаны подрумянились. Переложить обжаренные овощи на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Затем выложить баклажаны на поднос или противень и отправить в морозильную камеру на несколько часов. Рассортировать кусочки овощей в пакеты или лотки и хранить в морозилке.

Как на зиму заморозить баклажаны тушеные

Разогреть немного растительного масла в сотейнике. Добавить нарезанные кубиками баклажаны и тушить их до готовности, периодически помешивая. Посолить и поперчить по желанию.

Тушеные баклажаны на зиму Фото: Depositphotos

Снять овощи с плиты и полностью остудить. Переложить баклажаны в контейнер или пакет для хранения и убрать в морозилку.

Как приготовить замороженный баклажан целиком

Не очищая овощ от кожуры, протушить его целиком в мультиварке, запечь на гриле или отварить. Дать баклажану остыть и промокнуть его бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Каждый овощ завернуть в несколько слоев пищевой пленки и отправить на хранение в морозилку.

Напомним, ранее мы делились рецептами икры из баклажанов. "Сегодня" также писали, как приготовить тушеные баклажаны с овощами.

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