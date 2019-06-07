Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов

Узнайте, как правильно заморозить клубнику: полезные советы и рецепты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Как заморозить клубнику
Как заморозить клубнику
Фото: Pixabay

Как заморозить клубнику на зиму? Ведь ее сезон недолговечный, а лакомиться любимой ягодкой хочется круглый год и даже зимой. В отличие от варений и компотов, замороженная клубника сохраняет больше полезных свойств, да и по вкусу приближена к свежей.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

При наличии в вашем холодильнике морозильной камеры сохранить эту ягоду до самых холодов – вообще не проблема. Зато зимой вы сможете угоститься свежими ягодками, сварить компот из замороженной клубники или использовать ее в виде начинки для пирогов.

Читайте также
Как приготовить пирог с замороженной клубникой

Чтобы заморозить клубнику правильно, и в результате при размораживании не получить сомнительную мутную массу с непривлекательным цветом и вкусом, читайте наши советы.

Как заморозить клубнику целиком без сахара

Как заморозить клубнику без сахара, чтобы не перебивать естественный вкус ягоды? Клубнику для этих целей лучше брать сладкую, целенькую и не слишком большую – она и проморозится лучше, и вкус будет приятнее. Перед тем как заморозить клубнику целой, ягоды подготовьте: переберите, очистите от мусора и хвостиков, помойте и хорошенько просушите.

Возьмите плоскую тарелку или разделочную доску и оберните ее полиэтиленовым пакетом. Рассыпьте клубнику в один слой по всей поверхности и поместите в морозилку на пару часов, чтобы каждая ягодка схватилась.

Затем достаньте клубнику из морозильной камеры и снимите с тарелки пакет вместе с ягодами. Ваша подмороженная клубника окажется уже запакованной в пакете. Свяжите пакет, выпуская из него воздух. Сложите такие пакеты с ягодами в морозилку для длительного хранения. Ягоды за счет отдельной заморозки не слипаются, а пакеты с клубникой получаются порционными, что очень удобно.

Как заморозить клубнику в морозильной камере целиком

Еще один способ, как заморозить вкусно клубнику – это пересыпать ее сахаром, а лучше пудрой. Дело в том, что клубника при заморозке частично теряет свою сладость. Чтобы ягоды при размораживании оставались вкусными и сладенькими, ее можно предварительно подсластить и заморозить с сахаром. Для этого вам понадобится 200 г сахарной пудры из расчета на 1 кг клубники.

Чистую, промытую и тщательно просушенную клубнику разложите в один ряд на плоскости, обернутой пищевой пленкой, и поставьте в морозилку на пару часов. Затем снимите схватившиеся ягоды с пленки, быстренько переложите в контейнеры, послойно пересыпая сахарной пудрой. А контейнеры поставьте в морозильную камеру, где замороженная клубника может храниться хоть и целый год.

Замороженная клубника: как есть и готовить
Замороженная клубника: как есть и готовить
Фото: Pixabay

Как заморозить клубнику на зиму в виде пюре

Еще один вариант заготовки клубники – предварительно ее перетереть. В этом случае вам не придется зимой заморачиваться над вопросом, как сделать пюре из замороженной клубники. Потому что этот продукт у вас уже полностью подготовлен к дальнейшей переработке в виде киселей, смузи, соусов или наполнителей, например, к кашам или мороженому. Для такой заготовки клубники подойдут даже не первой свежести и целости ягоды, главное, чтобы среди них не было порченых.

Перед тем как заморозить в морозильной камере клубнику, переберите, помойте и обсушите ее, а затем блендером измельчите до однородной массы. Залейте клубничное пюре в пластиковый контейнер и сразу же отправляйте в морозилку до самой зимы. Кстати, сахар можно сыпать по желанию – клубника отлично сохранится и без него. Вы сможете добавить его уже зимой, перед тем как сделать наполнитель или соус из замороженной клубники.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как варить варенье из клубники: ТОП-5 рецептов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом Как приготовить клубничное варенье "Пятиминутка" Варенье из клубники: ТОП-5 летних рецептов
клубника заморозка заготовки на зиму
Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Вчера, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:38Техно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Вчера, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

5 июняШоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

5 июняШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

5 июняFun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

5 июняСтиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

5 июняТехно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

5 июняПсихология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
Фото Успенской в мини-платье возмутило интернет-пользователей
«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»
«10 лет встречаюсь с мужчиной, у которого другая семья»
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг
Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»
Ляпы и ошибки в «Маше и Медведе»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь