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Как заморозить сливы на зиму: четыре проверенных способа

Сегодня, 12:19

Разные рецепты приготовления замороженных слив на зиму

Сливы – сладкие, вкусные и полезные плоды, сезон которых длится с конца июля до середины сентября. К счастью, вы можете легко их заморозить, чтобы зимой добавлять в выпечку, мясные блюда и напитки.

Заготавливать сливы в морозилке можно несколькими способами: половинками, с сахаром, в сиропе или в виде пюре. Все нижеуказанные рецепты подойдут для замораживания персиков, абрикосов и нектаринов.

Как заморозить сливы половинками

Замороженные сливы половинками
Замороженные сливы половинками
Фото: Depositphotos

  • Спелые сливы помыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и удалить косточки.
  • Разложить половинки слив срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убрать фрукты в морозилку на несколько часов.
  • Затем переложить сливы в пластиковые пакеты с застежками и поставить на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить сливы в сиропе

Замороженные сливы целиком
Замороженные сливы целиком
Фото: Depositphotos

Приготовить сироп. Добавить 1 чашку воды и 1 чашку сахара в сотейник. Нагреть и готовить, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дать сиропу полностью остыть. Вам понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой вы будете замораживать сливы. Добавить 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа.

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Налить 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложить кусочки слив, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрыть крышку контейнера и отправить его в морозильную камеру.

Как заморозить сливы с сахаром

Замороженные сливы с сахаром
Замороженные сливы с сахаром
Фото: Depositphotos

Сливы помыть, удалить косточки и разрезать мякоть на кусочки. Выложить в пластиковые контейнеры, пересыпать сахаром по вкусу и оставить при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрыть и отправить в морозилку на хранение.

Как заморозить пюре из слив

Сливы помыть и удалить косточки. Разрезать фрукты на кусочки и сложить в чашу блендера.

Засыпать сахаром по вкусу, затем измельчить в пюре. Попробовать, при необходимости всыпать больше сахара. Если получится слишком сладко, добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

Смотрите видео, как сделать сливовый соус на зиму:

Напомним, ранее мы писали, как испечь сливовый пирог с орехами, а также делились рецептом утки с картофелем и сливами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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