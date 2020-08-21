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Как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром

Сегодня, 17:11

Готовим закуску "Павлиний хвост" из баклажанов в духовке

Баклажаны, запеченные в духовке с помидорами и сыром – простая и вкусная летняя закуска. Чтобы сделать ее более эффектной, нарежьте баклажан в виде веера. Для этого овощи промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".

Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.

Веер из баклажанов, помидоров и сыра

Веер из баклажанов с помидорами и сыром
Веер из баклажанов с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 48 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 2 помидора
  • 4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • 150-200 г моцареллы
  • Несколько веточек укропа или другой зелени
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны аккуратно нарезать веером, немного посолить и оставить на 15 минут.
  2. Помидоры нарезать полукольцами.
  3. Сыр натереть на крупной терке или нарезать слайсами.
  4. Сметану или йогурт положить в тарелку и смешать с укропом и чесноком, добавить щепотку соли.
  5. Промыть баклажаны от соли и протереть бумажным полотенцем.
  6. На противень положить лист пергамента, смазать его растительным маслом. Выложить баклажаны.
  7. Смазать каждый пласт баклажана сметанной заготовкой и вставить между ними помидоры и сыр. Если останется соус, можно покрыть им баклажаны сверху.
  8. Поставить в духовку на 40 минут при 200 ºС.

Как подавать закуску

Подавайте веер из баклажанов горячим, посыпав раскрошенной фетой или брынзой.

Смотрите видео, как запечь баклажаны с салом на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из баклажанов, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.

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Источник: Сегодня
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