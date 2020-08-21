Как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром

Готовим закуску "Павлиний хвост" из баклажанов в духовке

Баклажаны, запеченные в духовке с помидорами и сыром – простая и вкусная летняя закуска. Чтобы сделать ее более эффектной, нарежьте баклажан в виде веера. Для этого овощи промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".

Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.

Веер из баклажанов, помидоров и сыра

Веер из баклажанов с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

48 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 баклажана

2 помидора

4 ст.л. сметаны или греческого йогурта

1 зубчик чеснока

150-200 г моцареллы

Несколько веточек укропа или другой зелени

Соль, перец

Способ приготовления:

Баклажаны аккуратно нарезать веером, немного посолить и оставить на 15 минут. Помидоры нарезать полукольцами. Сыр натереть на крупной терке или нарезать слайсами. Сметану или йогурт положить в тарелку и смешать с укропом и чесноком, добавить щепотку соли. Промыть баклажаны от соли и протереть бумажным полотенцем. На противень положить лист пергамента, смазать его растительным маслом. Выложить баклажаны. Смазать каждый пласт баклажана сметанной заготовкой и вставить между ними помидоры и сыр. Если останется соус, можно покрыть им баклажаны сверху. Поставить в духовку на 40 минут при 200 ºС.

Как подавать закуску

Подавайте веер из баклажанов горячим, посыпав раскрошенной фетой или брынзой.

Смотрите видео, как запечь баклажаны с салом на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из баклажанов, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться