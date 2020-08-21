Как запечь баклажаны веером с помидорами и сыром
Готовим закуску "Павлиний хвост" из баклажанов в духовке
Баклажаны, запеченные в духовке с помидорами и сыром – простая и вкусная летняя закуска. Чтобы сделать ее более эффектной, нарежьте баклажан в виде веера. Для этого овощи промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".
Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.
Веер из баклажанов, помидоров и сыра
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 48 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 2 помидора
- 4 ст.л. сметаны или греческого йогурта
- 1 зубчик чеснока
- 150-200 г моцареллы
- Несколько веточек укропа или другой зелени
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажаны аккуратно нарезать веером, немного посолить и оставить на 15 минут.
- Помидоры нарезать полукольцами.
- Сыр натереть на крупной терке или нарезать слайсами.
- Сметану или йогурт положить в тарелку и смешать с укропом и чесноком, добавить щепотку соли.
- Промыть баклажаны от соли и протереть бумажным полотенцем.
- На противень положить лист пергамента, смазать его растительным маслом. Выложить баклажаны.
- Смазать каждый пласт баклажана сметанной заготовкой и вставить между ними помидоры и сыр. Если останется соус, можно покрыть им баклажаны сверху.
- Поставить в духовку на 40 минут при 200 ºС.
Как подавать закуску
Подавайте веер из баклажанов горячим, посыпав раскрошенной фетой или брынзой.
Смотрите видео, как запечь баклажаны с салом на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом варенья из баклажанов, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов на зиму.
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