Как запечь цветную капусту в духовке с чесноком и лимоном
Рецепт аппетитной постной закуски
Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучший вариант – запечь ее в духовке.
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Хрустящая, румяная цветная капуста с ароматом лимона и чеснока заставит вас по-новому взглянуть на этот овощ! Самостоятельное и полноценное блюдо можно подавать на ужин как в горячем, так и в холодном виде.
Запеченная цветная капуста
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 94 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 лимон (понадобится цедра и сок)
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 2–3 зубчика чеснока
- Соль – по вкусу
- Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 190 °С.
- Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать.
- Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом.
- Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.
- Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут.
- Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.
Полезный совет
Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.
Смотрите видео, как приготовить овощи на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.
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