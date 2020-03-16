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Как запечь цветную капусту в духовке с чесноком и лимоном

Рецепт аппетитной постной закуски

Ирина Павлина
Сегодня, 12:24

Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучший вариант – запечь ее в духовке.

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Хрустящая, румяная цветная капуста с ароматом лимона и чеснока заставит вас по-новому взглянуть на этот овощ! Самостоятельное и полноценное блюдо можно подавать на ужин как в горячем, так и в холодном виде.

Запеченная цветная капуста

Запеченная цветная капуста
Запеченная цветная капуста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 94 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 лимон (понадобится цедра и сок)
  • 1 ч.л. сушеного орегано
  • 2–3 зубчика чеснока
  • Соль – по вкусу
  • Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190 °С.
  2. Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать.
  3. Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом.
  4. Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.
  5. Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут.
  6. Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.

Полезный совет

Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.

Смотрите видео, как приготовить овощи на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: domashniy.ru
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