Как запечь цветную капусту в духовке с чесноком и лимоном

Рецепт аппетитной постной закуски

Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучший вариант – запечь ее в духовке.

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Хрустящая, румяная цветная капуста с ароматом лимона и чеснока заставит вас по-новому взглянуть на этот овощ! Самостоятельное и полноценное блюдо можно подавать на ужин как в горячем, так и в холодном виде.

Запеченная цветная капуста

Запеченная цветная капуста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

94 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты средних размеров (можно использовать замороженную)

3 ст.л. оливкового масла

1 лимон (понадобится цедра и сок)

1 ч.л. сушеного орегано

2–3 зубчика чеснока

Соль – по вкусу

Пучок свежей зелени (петрушка, мята) – для украшения

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 190 °С. Капусту разобрать на соцветия и положить в большую миску. Добавить 2 ст.л. оливкового масла, цедру лимона, орегано и соль, перемешать. Форму для запекания смазать оставшимся оливковым маслом. Выложить капусту и поставить в духовку на 45 минут, периодически помешивая, чтобы она не подгорела. Добавить раздавленный в пасту чеснок, перемешать и поставить в духовку еще на пять минут. Перед подачей полить лимонным соком и посыпать свежей зеленью.

Полезный совет

Перед запеканием цветную капусту можно отварить в течение пяти минут в кипящей подсоленной воде. Так она быстрее приготовится в духовке и будет нежнее.

Смотрите видео, как приготовить овощи на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также писали, как сделать вегетарианские котлеты из цветной капусты.

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