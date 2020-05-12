Как запечь картофель в духовке целиком: три простых рецепта

Лучшие рецепты печеной картошки в мундире

Если вы ищете идею сытного, вкусного и недорогого ужина, запеченный картофель – прекрасный вариант. Существует множество различных способов его приготовления. Для запекания лучше всего подходит картофель с красновато-коричневой кожурой – в нем меньше всего крахмала.

Запеченный в духовке картофель можно подавать с любыми топпингами на свой вкус – сметаной, сливочным маслом и сыром или запеченными овощами и греческим йогуртом.

Запеченный картофель в духовке целиком

Печеный картофель целиком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Картофель среднего размера

Оливковое масло

Соль, перец

Чесночная приправа

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Способ приготовления:

Для начала разогреть духовку до 210 ºС. Вымыть картофель в теплой воде, очистив поверхность от грязи. Протереть кухонным полотенцем. Проткнуть картошку вилкой несколько раз. Это позволит картофелю приготовиться более равномерно за счет правильной циркуляции пара. Хорошо натереть картошку оливковым маслом, затем щедро приправить солью и перцем. Можно добавить немного чесночной приправы. Положить кусок фольги на противень, а затем равномерно распределить картофель на листе. Поместить в духовку примерно на 45 минут или на час. Готовность проверьте ножом – он должен легко протыкать клубни.

Смотрите видео, как запечь картофель на мангале:

Запеченный картофель в фольге

Запеченная картошка в фольге Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Соль – по вкусу

Растительное масло рафинированное – 2 ст.л.

Оливковое масло нерафинированное – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель помыть и обсушить. Положить картофель в миску, смазать его растительным маслом и посыпать солью. Каждый клубень картофеля положить на лист фольги. Если вы планируете добавить начинку в готовый картофель, то для удобства сделайте небольшой разрез ножом крест-накрест. Плотно обернуть картофелины фольгой и положить в форму для запекания. Готовить картофель целиком в фольге в духовке при 180 ºС около 40 минут.

Запеченный картофель в мундире

Печеный картофель в кожуре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Масло оливковое – 3-4 ст.л.

Розмарин – 1 веточка

Чеснок – 2 зубчика

Соль морская – по вкусу

Молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель нужно хорошо помыть под проточной водой. Выложить клубни в удобную форму. Щедро полить картофель оливковым маслом, перемешать. Разогреть духовку до 180 ºС, запекать картофель в режиме конвекции 15-20 минут. Спустя 20 минут достать противень с картофелем, перевернуть его на другую сторону, отправить назад в духовку еще на 20 минут. При необходимости повторить эту процедуру еще раз. Так хрустящая корочка будет равномерной со всех сторон. За 10 минут до готовности посыпать картофель крупной морской солью, нарубленным чесноком и розмарином, чтобы они отдали картофелю свой вкус и аромат. Перед подачей запеченную в духовке картошку в мундире полить маслом с морской солью, розмарином и чесноком из противня.

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку кусочками в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

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