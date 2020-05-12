Как запечь картофель в духовке целиком: три простых рецепта
Лучшие рецепты печеной картошки в мундире
Если вы ищете идею сытного, вкусного и недорогого ужина, запеченный картофель – прекрасный вариант. Существует множество различных способов его приготовления. Для запекания лучше всего подходит картофель с красновато-коричневой кожурой – в нем меньше всего крахмала.
Запеченный в духовке картофель можно подавать с любыми топпингами на свой вкус – сметаной, сливочным маслом и сыром или запеченными овощами и греческим йогуртом.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Картофель среднего размера
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Чесночная приправа
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Способ приготовления:
- Для начала разогреть духовку до 210 ºС.
- Вымыть картофель в теплой воде, очистив поверхность от грязи. Протереть кухонным полотенцем.
- Проткнуть картошку вилкой несколько раз. Это позволит картофелю приготовиться более равномерно за счет правильной циркуляции пара.
- Хорошо натереть картошку оливковым маслом, затем щедро приправить солью и перцем. Можно добавить немного чесночной приправы.
- Положить кусок фольги на противень, а затем равномерно распределить картофель на листе.
- Поместить в духовку примерно на 45 минут или на час. Готовность проверьте ножом – он должен легко протыкать клубни.
Смотрите видео, как запечь картофель на мангале:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Растительное масло рафинированное – 2 ст.л.
- Оливковое масло нерафинированное – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель помыть и обсушить.
- Положить картофель в миску, смазать его растительным маслом и посыпать солью.
- Каждый клубень картофеля положить на лист фольги. Если вы планируете добавить начинку в готовый картофель, то для удобства сделайте небольшой разрез ножом крест-накрест.
- Плотно обернуть картофелины фольгой и положить в форму для запекания. Готовить картофель целиком в фольге в духовке при 180 ºС около 40 минут.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Картофель – 600 г
- Масло оливковое – 3-4 ст.л.
- Розмарин – 1 веточка
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль морская – по вкусу
- Молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель нужно хорошо помыть под проточной водой. Выложить клубни в удобную форму.
- Щедро полить картофель оливковым маслом, перемешать.
- Разогреть духовку до 180 ºС, запекать картофель в режиме конвекции 15-20 минут.
- Спустя 20 минут достать противень с картофелем, перевернуть его на другую сторону, отправить назад в духовку еще на 20 минут. При необходимости повторить эту процедуру еще раз. Так хрустящая корочка будет равномерной со всех сторон.
- За 10 минут до готовности посыпать картофель крупной морской солью, нарубленным чесноком и розмарином, чтобы они отдали картофелю свой вкус и аромат.
- Перед подачей запеченную в духовке картошку в мундире полить маслом с морской солью, розмарином и чесноком из противня.
Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку кусочками в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.
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