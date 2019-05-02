Как запечь курицу в рукаве: рецепты на любой вкус
Лучшие рецепты запеченной курицы в духовке
Запеченная курица в рукаве – это прекрасный вариант обеда для всей семьи. Готовить ее можно с абсолютно разными дополнениям: майонезом, овощами, рисом, медом и яблоками. Птицу обычно запекают целой, но иногда делят на порционные кусочки.
Курица в рукаве с майонезом
Ингредиенты:
- Курица – примерно 1.5 кг
- Майонез или сметана – 3 ст. ложки
- Соль – 1.5 чайной ложки
- Чеснок – 3 зубчика
- Перец черный
- Приправы – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Для начала возьмите тушку, вымойте ее и выложите на полотенце для просушки. Если тушка не потрошеная — выпотрошите.
- Курицу натрите солью и перцем – снаружи и внутри. Внутрь можно положить несколько зубчиков чеснока. Намажьте курицу тонким слоем майонеза или сметаны.
- Предварительно разогрейте духовку, до температуры 200 градусов. Отправьте туда курицу, предварительно поместив ее в рукав для запекания.
- Время приготовления курицы, при температуре 200 градусов – примерно 40 минут на каждый килограмм курицы.
- Мясо считается готовым, если внутренняя температура достигла 85 градусов. Если же у вас нет кухонного термометра, просто проткните бедрышко с внутренней стороны до кости. Если жидкость вытекает прозрачная, курица готова. Достаньте ее из духовки, накройте фольгой и подождите минут десять, прежде чем разрезать.
Курица в рукаве с яблоками
Ингредиенты:
- Курица – 1.8 кг.
- Яблоки – 3 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Горчица – 3 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Приправа – для курицы
Рецепт приготовления:
- Тщательно помыть и обсушить курицу. Натереть приправой, солью и перцем. В горчицу выдавить чеснок и смазать курицу снаружи и внутри.
- Разрезать яблоки и удалить сердцевины. Поместить яблоки внутрь курицы и зашить отверстие или сколоть зубочисткой.
- Связать ножки, чтоб курица не теряла форму во время приготовления. Поместить курицу в рукав и завязать с двух сторон.
- Запекать курицу при 180 градусах, около 1.5 часов. За 10-15 минут до окончания приготовления рукав разрезать и дать курице подрумяниться.
Курица в рукаве с рисом
Ингредиенты:
- Курица – 1.6 кг
- Рис – 0.5 стакана
- Грибы – 200 г
- Морковь – 100 г
- Лук – 300 г
- Чеснок – 20 г
- Специи сухие – по вкусу
- Соевый соус – 15 мл
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Отварите рис до полуготовности.
- Морковь вымойте, почистите и натрите на крупной терке.
- Лук и чеснок почистите, мелко порубите в отдельные емкости.
- Грибы нарежьте маленькими кусочками.
- В сковороде разогрейте растительное масло, выложите в него лук, обжарьте несколько минут, затем добавьте морковь. Обжаривайте их вместе 5 минут.
- Положите грибы, держите их на огне 8 минут. Добавьте треть чеснока и через 2 минуты снимите сковороду с огня.
- Перемешайте обжаренные грибы и овощи с рисом. Добавьте соевый соус, перец, любимые специи, при необходимости положите соль. Начинка готова.
- Курицу натираем оставшимся чесноком, солью, специями, медом со всех сторон.
- Фаршируем подготовленной начинкой, зашиваем.
- Кладем курицу в рукав, затем в форму и отправляем в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 1 час.
- Через час рукав надрежьте и раскройте, чтобы курица хорошо подрумянилась. Готовьте ее еще полчаса.
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Курица в рукаве с овощами
Ингредиенты:
- Курица – 1.3 кг
- Приправа для курицы – 1 ст. л.
- Картофель – 4 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Капуста цветная – 200 г
- Соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Курочку хорошо моем снаружи и внутри. Удаляем лишний жир и перья. Натираем солью и приправой для курицы. Даем постоять минут 30-40. Можно курицу смазать смесью майонеза, кетчупа и чеснока или просто сметаной.
- Пока курица "отдыхает" со специями, моем и нарезаем четыре средних картофелины.
- Произвольно нарезаем репчатый лук. Одну крупную морковь чистим и нарезаем кружками.
- Цветную капусту разбираем на соцветия, если они крупные, то еще и нарезаем. Овощи кладем в посуду, солим и перчим, перемешиваем.
- Затем овощи кладем в рукав для запекания. На овощи кладем курицу и завязываем концы рукава.
- Отправляем рукав с курицей и овощами в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 185-190 градусов.
- Запекаем курицу весом 1-1,3 кг один час. Если птица больше, то нужно соответственно и больше времени. Готовность проверяем деревянной шпажкой или тонким ножом. Прокалываем курицу. Если сок светлый, то она готова. Достаем из духовки, вскрываем рукав и подаем. Можно поставить курицу опять в духовку со вскрытым рукавом минут на 15-20 для того, чтоб она больше подрумянилась.
- Готовую курицу выкладываем на блюдо. Вокруг раскладываем овощи.
Курица в рукаве кусочками
Ингредиенты:
- Кусочки курицы (ножки, крылья, грудка) – 700 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Растительное масло
- Специи – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Солим и натираем специями каждый кусочек курицы. Смазываем растительным маслом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Оставляем немного "отдохнуть".
- Пакет для запекания завязываем с одного конца. Помещаем в него кусочки курицы и завязываем второй край пакета.
- Запекаем около часа при 170-180 градусах в духовке. Если пакет вздулся пузырем, аккуратно проткните его сверху. Сок при этом не должен вытечь на противень.
- Примерно за 10 минут до конца готовки верх пакета надорвите, как бы "освобождая" верхушки куриных кусочков, чтобы они подрумянились.
Курица в рукаве с медом
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.
- Мед – 3 ст. л.
- Горчица – 3 ст. л.
- Чеснок – 5 зубков
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Для маринада смешать горчицу, мед и чеснок, выдавленный через пресс.
- Курицу, разрезанную вдоль, посолить, поперчить, смазать приготовленным горчично-медовым соусом с чесноком.
- Курицу в медово-горчичном соусе-маринаде поместить в рукав для запекания. В рукаве сделать два прокола, чтобы не лопнул.
- Отправить курицу в духовку на 60 минут. Запекать курицу в рукаве при температуре 180 градусов.
- Для получения золотистой корочки вынуть курицу в рукаве из духовки, разрезать пакет и отправить курицу в духовку еще на 10-20 минут.
- Курица в горчично-медовом соусе с чесноком, запеченная в рукаве, готова. Приятного аппетита!
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