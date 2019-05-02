Как запечь курицу в рукаве: рецепты на любой вкус

Лучшие рецепты запеченной курицы в духовке

Запеченная курица в рукаве Фото: Depositphotos

Запеченная курица в рукаве – это прекрасный вариант обеда для всей семьи. Готовить ее можно с абсолютно разными дополнениям: майонезом, овощами, рисом, медом и яблоками. Птицу обычно запекают целой, но иногда делят на порционные кусочки.

Курица в рукаве с майонезом

Курица в рукаве с майонезом Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Курица – примерно 1.5 кг

Майонез или сметана – 3 ст. ложки

Соль – 1.5 чайной ложки

Чеснок – 3 зубчика

Перец черный

Приправы – по вкусу

Рецепт приготовления:

Для начала возьмите тушку, вымойте ее и выложите на полотенце для просушки. Если тушка не потрошеная — выпотрошите. Курицу натрите солью и перцем – снаружи и внутри. Внутрь можно положить несколько зубчиков чеснока. Намажьте курицу тонким слоем майонеза или сметаны. Предварительно разогрейте духовку, до температуры 200 градусов. Отправьте туда курицу, предварительно поместив ее в рукав для запекания. Время приготовления курицы, при температуре 200 градусов – примерно 40 минут на каждый килограмм курицы. Мясо считается готовым, если внутренняя температура достигла 85 градусов. Если же у вас нет кухонного термометра, просто проткните бедрышко с внутренней стороны до кости. Если жидкость вытекает прозрачная, курица готова. Достаньте ее из духовки, накройте фольгой и подождите минут десять, прежде чем разрезать.

Курица в рукаве с яблоками

Курица в рукаве с яблоками Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Курица – 1.8 кг.

Яблоки – 3 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Горчица – 3 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приправа – для курицы

Рецепт приготовления:

Тщательно помыть и обсушить курицу. Натереть приправой, солью и перцем. В горчицу выдавить чеснок и смазать курицу снаружи и внутри. Разрезать яблоки и удалить сердцевины. Поместить яблоки внутрь курицы и зашить отверстие или сколоть зубочисткой. Связать ножки, чтоб курица не теряла форму во время приготовления. Поместить курицу в рукав и завязать с двух сторон. Запекать курицу при 180 градусах, около 1.5 часов. За 10-15 минут до окончания приготовления рукав разрезать и дать курице подрумяниться.

Курица в рукаве с рисом

Курица в рукаве с рисом Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Курица – 1.6 кг

Рис – 0.5 стакана

Грибы – 200 г

Морковь – 100 г

Лук – 300 г

Чеснок – 20 г

Специи сухие – по вкусу

Соевый соус – 15 мл

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Растительное масло – 2 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Отварите рис до полуготовности. Морковь вымойте, почистите и натрите на крупной терке. Лук и чеснок почистите, мелко порубите в отдельные емкости. Грибы нарежьте маленькими кусочками. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите в него лук, обжарьте несколько минут, затем добавьте морковь. Обжаривайте их вместе 5 минут. Положите грибы, держите их на огне 8 минут. Добавьте треть чеснока и через 2 минуты снимите сковороду с огня. Перемешайте обжаренные грибы и овощи с рисом. Добавьте соевый соус, перец, любимые специи, при необходимости положите соль. Начинка готова. Курицу натираем оставшимся чесноком, солью, специями, медом со всех сторон. Фаршируем подготовленной начинкой, зашиваем. Кладем курицу в рукав, затем в форму и отправляем в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 1 час. Через час рукав надрежьте и раскройте, чтобы курица хорошо подрумянилась. Готовьте ее еще полчаса.

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Курица в рукаве с овощами

Курица в рукаве с овощами Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Курица – 1.3 кг

Приправа для курицы – 1 ст. л.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста цветная – 200 г

Соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Курочку хорошо моем снаружи и внутри. Удаляем лишний жир и перья. Натираем солью и приправой для курицы. Даем постоять минут 30-40. Можно курицу смазать смесью майонеза, кетчупа и чеснока или просто сметаной. Пока курица "отдыхает" со специями, моем и нарезаем четыре средних картофелины. Произвольно нарезаем репчатый лук. Одну крупную морковь чистим и нарезаем кружками. Цветную капусту разбираем на соцветия, если они крупные, то еще и нарезаем. Овощи кладем в посуду, солим и перчим, перемешиваем. Затем овощи кладем в рукав для запекания. На овощи кладем курицу и завязываем концы рукава. Отправляем рукав с курицей и овощами в форму для запекания. Ставим в духовку, разогретую до 185-190 градусов. Запекаем курицу весом 1-1,3 кг один час. Если птица больше, то нужно соответственно и больше времени. Готовность проверяем деревянной шпажкой или тонким ножом. Прокалываем курицу. Если сок светлый, то она готова. Достаем из духовки, вскрываем рукав и подаем. Можно поставить курицу опять в духовку со вскрытым рукавом минут на 15-20 для того, чтоб она больше подрумянилась. Готовую курицу выкладываем на блюдо. Вокруг раскладываем овощи.

Курица в рукаве кусочками

Курица в рукаве кусочками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кусочки курицы (ножки, крылья, грудка) – 700 г

Чеснок – 3 зубчика

Растительное масло

Специи – по вкусу

Рецепт приготовления:

Солим и натираем специями каждый кусочек курицы. Смазываем растительным маслом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Оставляем немного "отдохнуть". Пакет для запекания завязываем с одного конца. Помещаем в него кусочки курицы и завязываем второй край пакета. Запекаем около часа при 170-180 градусах в духовке. Если пакет вздулся пузырем, аккуратно проткните его сверху. Сок при этом не должен вытечь на противень. Примерно за 10 минут до конца готовки верх пакета надорвите, как бы "освобождая" верхушки куриных кусочков, чтобы они подрумянились.

Курица в рукаве с медом

Курица в рукаве с медом Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Мед – 3 ст. л.

Горчица – 3 ст. л.

Чеснок – 5 зубков

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Для маринада смешать горчицу, мед и чеснок, выдавленный через пресс. Курицу, разрезанную вдоль, посолить, поперчить, смазать приготовленным горчично-медовым соусом с чесноком. Курицу в медово-горчичном соусе-маринаде поместить в рукав для запекания. В рукаве сделать два прокола, чтобы не лопнул. Отправить курицу в духовку на 60 минут. Запекать курицу в рукаве при температуре 180 градусов. Для получения золотистой корочки вынуть курицу в рукаве из духовки, разрезать пакет и отправить курицу в духовку еще на 10-20 минут. Курица в горчично-медовом соусе с чесноком, запеченная в рукаве, готова. Приятного аппетита!

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