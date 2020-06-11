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Как запечь куриное филе в духовке по-итальянски

Сегодня, 14:50

Готовим куриные грудки с базиликом, сыром и томатами

Курица в духовке по-итальянски с томатным соусом, сыром моцарелла и базиликом – вкусное и простое блюдо для летнего обеда.

Помидоры делают куриное филе мягким и мясо готовится быстрее. В сезон консервированные помидоры можно заменить свежими.

Куриное филе с помидорами и сыром в духовке

Курица с сыром в томатном соусе
Курица с сыром в томатном соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 куриных филе
  • 700 г томатного соуса для пасты
  • 400 г протертых консервированных томатов
  • 50 г муки
  • 75 г панировочных сухарей
  • 50 г тертого пармезана
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 150 г моцареллы
  • 2 стебля базилика

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Способ приготовления:

  1. Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
  2. Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
  3. Нагрейте масло в большой сковороде. куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
  4. Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
  5. Запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 5-8 минут.

Как подавать блюдо

Подавайте его с салатом или пастой, посыпав базиликом.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом чахохбили из курицы.

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Источник: Сегодня
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