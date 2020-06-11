Как запечь куриное филе в духовке по-итальянски

Готовим куриные грудки с базиликом, сыром и томатами

Курица в духовке по-итальянски с томатным соусом, сыром моцарелла и базиликом – вкусное и простое блюдо для летнего обеда.

Помидоры делают куриное филе мягким и мясо готовится быстрее. В сезон консервированные помидоры можно заменить свежими.

Куриное филе с помидорами и сыром в духовке

Курица с сыром в томатном соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

151 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 куриных филе

700 г томатного соуса для пасты

400 г протертых консервированных томатов

50 г муки

75 г панировочных сухарей

50 г тертого пармезана

2 яйца

3 ст.л. оливкового масла

150 г моцареллы

2 стебля базилика

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Способ приготовления:

Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь. Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере. Нагрейте масло в большой сковороде. куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон. Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы. Запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 5-8 минут.

Как подавать блюдо

Подавайте его с салатом или пастой, посыпав базиликом.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

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