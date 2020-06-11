Как запечь куриное филе в духовке по-итальянски
Готовим куриные грудки с базиликом, сыром и томатами
Курица в духовке по-итальянски с томатным соусом, сыром моцарелла и базиликом – вкусное и простое блюдо для летнего обеда.
Помидоры делают куриное филе мягким и мясо готовится быстрее. В сезон консервированные помидоры можно заменить свежими.
Куриное филе с помидорами и сыром в духовке
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 151 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 куриных филе
- 700 г томатного соуса для пасты
- 400 г протертых консервированных томатов
- 50 г муки
- 75 г панировочных сухарей
- 50 г тертого пармезана
- 2 яйца
- 3 ст.л. оливкового масла
- 150 г моцареллы
- 2 стебля базилика
Способ приготовления:
- Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
- Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
- Нагрейте масло в большой сковороде. куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
- Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
- Запекайте в разогретой до 180 ºС духовке 5-8 минут.
Как подавать блюдо
Подавайте его с салатом или пастой, посыпав базиликом.
Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
Напомним, ранее мы писали, как сделать сочные куриные шашлычки на сковороде. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом чахохбили из курицы.
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