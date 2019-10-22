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Как запечь куриные крылышки с домашним соусом песто

Рецепт запеченных крылышек от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Куриные крылышки в духовке
Куриные крылышки в духовке
Фото: freepik.com

Хрустящие куриные крылышки в духовке – отличная идея для обеда или ужина. Они вкусные, простые в приготовлении и очень сытные.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на мангале:

Чтобы сделать вкус запеченных куриных крылышек ярче, мы советуем приготовить к ним соус песто из петрушки с миндалем.

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Куриные крылышки с песто из петрушки

Ингредиенты:

  • 8 куриных крылышек
  • 1 ст. л. меда
  • 3-4 ст. л. соевого соуса
  • Растительное масло

Для песто:

  • 1 пучок петрушки
  • 50 г миндаля
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла.
  2. Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться.
  3. Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло.
  4. Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС.
  5. Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.

Как выбрать куриные крылышки

  • Лучше всего покупать охлажденные куриные крылышки;
  • Качественные куриные крылышки должны иметь блестящую и ровную поверхность. Их цвет – бежевый, с легким розовым оттенком;
  • Крылышки должны быть целыми, без каких-либо повреждений;
  • Если поверхность продукта липкая – это признак того, что они испортились. Не стоит также покупать крылышки, которые имеют пятна и кровоподтеки.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с соусо песто.

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Источник: Сегодня
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