Как запечь куриные крылышки с домашним соусом песто

Рецепт запеченных крылышек от Даши Малаховой

Куриные крылышки в духовке Фото: freepik.com

Хрустящие куриные крылышки в духовке – отличная идея для обеда или ужина. Они вкусные, простые в приготовлении и очень сытные.

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на мангале:

Чтобы сделать вкус запеченных куриных крылышек ярче, мы советуем приготовить к ним соус песто из петрушки с миндалем.

Куриные крылышки с песто из петрушки

Ингредиенты:

8 куриных крылышек

1 ст. л. меда

3-4 ст. л. соевого соуса

Растительное масло

Для песто:

1 пучок петрушки

50 г миндаля

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

Оливковое масло

Способ приготовления:

Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла. Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться. Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло. Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС. Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.

Как выбрать куриные крылышки

Лучше всего покупать охлажденные куриные крылышки;

Качественные куриные крылышки должны иметь блестящую и ровную поверхность. Их цвет – бежевый, с легким розовым оттенком;

Крылышки должны быть целыми, без каких-либо повреждений;

Если поверхность продукта липкая – это признак того, что они испортились. Не стоит также покупать крылышки, которые имеют пятна и кровоподтеки.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с соусо песто.

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