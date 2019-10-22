Как запечь куриные крылышки с домашним соусом песто
Рецепт запеченных крылышек от Даши Малаховой
Хрустящие куриные крылышки в духовке – отличная идея для обеда или ужина. Они вкусные, простые в приготовлении и очень сытные.
Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки на мангале:
Чтобы сделать вкус запеченных куриных крылышек ярче, мы советуем приготовить к ним соус песто из петрушки с миндалем.
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Куриные крылышки с песто из петрушки
Ингредиенты:
- 8 куриных крылышек
- 1 ст. л. меда
- 3-4 ст. л. соевого соуса
- Растительное масло
Для песто:
- 1 пучок петрушки
- 50 г миндаля
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Смешайте мед, соевый соус и небольшое количество растительного масла.
- Куриные крылья разрежьте по суставу, залейте маринадом, перемешайте и оставьте на 2-3 часа промариноваться.
- Приготовьте песто, смешав в блендере миндаль, листья петрушки, чеснок, пармезан и оливковое масло.
- Крылышки выложите в форму и запекайте в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180 ºС.
- Подавайте готовые крылышки с домашним соусом песто.
Как выбрать куриные крылышки
- Лучше всего покупать охлажденные куриные крылышки;
- Качественные куриные крылышки должны иметь блестящую и ровную поверхность. Их цвет – бежевый, с легким розовым оттенком;
- Крылышки должны быть целыми, без каких-либо повреждений;
- Если поверхность продукта липкая – это признак того, что они испортились. Не стоит также покупать крылышки, которые имеют пятна и кровоподтеки.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с соусо песто.
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Источник: Сегодня