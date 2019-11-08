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Как запечь мясо в рукаве в духовке: пошаговый рецепт

Рецепт запеченной свинины в рукаве с сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Мясо в рукаве в духовке
Мясо в рукаве в духовке
Фото: Depositphotos

Приготовление мяса в духовке – несложный, хотя и весьма длительный процесс. Чтобы оно не потеряло сочность, его можно запечь в рукаве.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Мы поделимся рецептом запеченной в рукаве свинины с твердым сыром и специями. Такое блюдо можно подавать с овощным салатом, картофелем и любыми соусами на ваш вкус.

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Мясо в духовке с сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 1 кг
  • Сыр твердый – 50 г
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Сладкая молотая паприка – 1/2 ч. л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Свинину промыть и обсушить.
  2. Мясо промыть и обсушить.
  3. Надрезать так, чтобы кусок развернулся в пласт.
  4. Посолить, поперчить и хорошо натереть паприкой. Добавить несколько кусочков сыра. Свернуть рулетом и скрепить кулинарной нитью.
  5. Вложить мясо в рукав и скрепить концы.
  6. Выложить мясо на противень и запекать в духовке 1 час при температуре 180 ºС.
  7. Готовое мясо немного остудить, снять нити и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо и украсить зеленью.

Как выбрать качественное мясо

  • В первую очередь, необходимо проследить, чтобы на прилавке свинина лежала в холодильнике, ведь мясо – скоропортящийся продукт. Оптимальная температура хранения – 0...+2 ºС. За поддержание температурного режима несут ответственность продавцы;
  • Если мясо пахнет кровью – это скорее плохо, чем хорошо. Возможно, при забое были не соблюдены санитарные нормы, потому что вся кровь из мяса должна вытечь. Если пахнет кровью, то кровь попала в мясо, и оно будет быстрее портиться;
  • Эксперты советуют обращать внимание и на цвет мяса – у качественного продукта от равномерный, от светло-розового до темного;
  • Белым или немного желтоватым должен быть и жир на мясе. Если он потемнел, свинина уже не первой свежести, а если розовый – животное неправильно забили.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с овощами и оливками.

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Источник: Сегодня
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