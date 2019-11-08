Как запечь мясо в рукаве в духовке: пошаговый рецепт

Рецепт запеченной свинины в рукаве с сыром

Мясо в рукаве в духовке Фото: Depositphotos

Приготовление мяса в духовке – несложный, хотя и весьма длительный процесс. Чтобы оно не потеряло сочность, его можно запечь в рукаве.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Мы поделимся рецептом запеченной в рукаве свинины с твердым сыром и специями. Такое блюдо можно подавать с овощным салатом, картофелем и любыми соусами на ваш вкус.

Мясо в духовке с сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мякоть свинины – 1 кг

Сыр твердый – 50 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сладкая молотая паприка – 1/2 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Свинину промыть и обсушить. Мясо промыть и обсушить. Надрезать так, чтобы кусок развернулся в пласт. Посолить, поперчить и хорошо натереть паприкой. Добавить несколько кусочков сыра. Свернуть рулетом и скрепить кулинарной нитью. Вложить мясо в рукав и скрепить концы. Выложить мясо на противень и запекать в духовке 1 час при температуре 180 ºС. Готовое мясо немного остудить, снять нити и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо и украсить зеленью.

Как выбрать качественное мясо

В первую очередь, необходимо проследить, чтобы на прилавке свинина лежала в холодильнике, ведь мясо – скоропортящийся продукт. Оптимальная температура хранения – 0...+2 ºС. За поддержание температурного режима несут ответственность продавцы;

Если мясо пахнет кровью – это скорее плохо, чем хорошо. Возможно, при забое были не соблюдены санитарные нормы, потому что вся кровь из мяса должна вытечь. Если пахнет кровью, то кровь попала в мясо, и оно будет быстрее портиться;

Эксперты советуют обращать внимание и на цвет мяса – у качественного продукта от равномерный, от светло-розового до темного;

Белым или немного желтоватым должен быть и жир на мясе. Если он потемнел, свинина уже не первой свежести, а если розовый – животное неправильно забили.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с овощами и оливками.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.