Как запечь мясо в рукаве в духовке: пошаговый рецепт
Рецепт запеченной свинины в рукаве с сыром
Приготовление мяса в духовке – несложный, хотя и весьма длительный процесс. Чтобы оно не потеряло сочность, его можно запечь в рукаве.
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Мы поделимся рецептом запеченной в рукаве свинины с твердым сыром и специями. Такое блюдо можно подавать с овощным салатом, картофелем и любыми соусами на ваш вкус.
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Мясо в духовке с сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 268 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мякоть свинины – 1 кг
- Сыр твердый – 50 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сладкая молотая паприка – 1/2 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Свинину промыть и обсушить.
- Мясо промыть и обсушить.
- Надрезать так, чтобы кусок развернулся в пласт.
- Посолить, поперчить и хорошо натереть паприкой. Добавить несколько кусочков сыра. Свернуть рулетом и скрепить кулинарной нитью.
- Вложить мясо в рукав и скрепить концы.
- Выложить мясо на противень и запекать в духовке 1 час при температуре 180 ºС.
- Готовое мясо немного остудить, снять нити и нарезать ломтиками. Выложить на блюдо и украсить зеленью.
Как выбрать качественное мясо
- В первую очередь, необходимо проследить, чтобы на прилавке свинина лежала в холодильнике, ведь мясо – скоропортящийся продукт. Оптимальная температура хранения – 0...+2 ºС. За поддержание температурного режима несут ответственность продавцы;
- Если мясо пахнет кровью – это скорее плохо, чем хорошо. Возможно, при забое были не соблюдены санитарные нормы, потому что вся кровь из мяса должна вытечь. Если пахнет кровью, то кровь попала в мясо, и оно будет быстрее портиться;
- Эксперты советуют обращать внимание и на цвет мяса – у качественного продукта от равномерный, от светло-розового до темного;
- Белым или немного желтоватым должен быть и жир на мясе. Если он потемнел, свинина уже не первой свежести, а если розовый – животное неправильно забили.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски из индейки. "Сегодня" также делились рецептом тушеной свинины с овощами и оливками.
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Источник: Сегодня