Как запечь скумбрию на гриле: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Готовим запеченную рыбу с овощным гарниром

Запеченная скумбрия на гриле с овощной сальсой – это вкусно, полезно и красиво. Пошаговый рецепт приготовления блюда с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Скумбрия гриль с сальсой из запеченных овощей

Запеченная скумбрия с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 тушки скумбрии

1 лимон

1 помидор

Смесь перцев

Зира

Орегано

Тимьян

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Для сальсы:

Болгарский перец

Помидоры

Красный лук

Чеснок

Орегано

Соль

Ароматное масло

Способ приготовления:

Рыбу выпотрошите, сделайте надрезы на коже. Лимон и помидор нарежьте. Соедините смесь перцев и зиру, натрите рыбу. Положите в брюшко кусочки помидора и лимона, а также веточки орегано и тимьяна. Запеките на гриле. Положите на гриль целиком несколько помидоров, красных луковиц, зубчиков чеснока и сладких перцев. Готовьте до мягкости. Запеченные овощи нарежьте довольно крупными кубиками, перемешайте. Добавьте свежие листики орегано и ароматное масло. Посолите.

Как подавать блюдо

Подавайте скумбрию вместе с сальсой из запеченных овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.

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