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Как запечь скумбрию на гриле: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Сегодня, 12:21

Готовим запеченную рыбу с овощным гарниром

Запеченная скумбрия на гриле с овощной сальсой – это вкусно, полезно и красиво. Пошаговый рецепт приготовления блюда с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Скумбрия гриль с сальсой из запеченных овощей

Запеченная скумбрия с овощами
Запеченная скумбрия с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 тушки скумбрии
  • 1 лимон
  • 1 помидор
  • Смесь перцев
  • Зира
  • Орегано
  • Тимьян

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Для сальсы:

  • Болгарский перец
  • Помидоры
  • Красный лук
  • Чеснок
  • Орегано
  • Соль
  • Ароматное масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу выпотрошите, сделайте надрезы на коже.
  2. Лимон и помидор нарежьте.
  3. Соедините смесь перцев и зиру, натрите рыбу. Положите в брюшко кусочки помидора и лимона, а также веточки орегано и тимьяна. Запеките на гриле.
  4. Положите на гриль целиком несколько помидоров, красных луковиц, зубчиков чеснока и сладких перцев. Готовьте до мягкости.
  5. Запеченные овощи нарежьте довольно крупными кубиками, перемешайте. Добавьте свежие листики орегано и ароматное масло. Посолите.

Как подавать блюдо

Подавайте скумбрию вместе с сальсой из запеченных овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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