Как запечь скумбрию на гриле: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Готовим запеченную рыбу с овощным гарниром
Запеченная скумбрия на гриле с овощной сальсой – это вкусно, полезно и красиво. Пошаговый рецепт приготовления блюда с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Скумбрия гриль с сальсой из запеченных овощей
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 тушки скумбрии
- 1 лимон
- 1 помидор
- Смесь перцев
- Зира
- Орегано
- Тимьян
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Для сальсы:
- Болгарский перец
- Помидоры
- Красный лук
- Чеснок
- Орегано
- Соль
- Ароматное масло
Способ приготовления:
- Рыбу выпотрошите, сделайте надрезы на коже.
- Лимон и помидор нарежьте.
- Соедините смесь перцев и зиру, натрите рыбу. Положите в брюшко кусочки помидора и лимона, а также веточки орегано и тимьяна. Запеките на гриле.
- Положите на гриль целиком несколько помидоров, красных луковиц, зубчиков чеснока и сладких перцев. Готовьте до мягкости.
- Запеченные овощи нарежьте довольно крупными кубиками, перемешайте. Добавьте свежие листики орегано и ароматное масло. Посолите.
Как подавать блюдо
Подавайте скумбрию вместе с сальсой из запеченных овощей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.
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