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Как запечь скумбрию в рукаве с овощами

Рецепт запеченной рыбы в духовке с картофелем и морковью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Рыба с овощами в духовке
Рыба с овощами в духовке
Фото: freepik.com

Не знаете, как вкусно приготовить скумбрию? Тогда запеките ее в духовке в рукаве вместе с сезонными овощами. Так вы получите и основное блюдо, и гарнир.

Смотрите видео, как вкусно приготовить скумбрию на мангале:

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Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 скумбрии
  • 3-4 картофелины
  • 1 луковица
  • Морковь
  • Растительное масло
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • Травы сушеные
  • Перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
  2. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две ст.оловые ложки растительного масла.
  3. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
  4. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.

Как подавать запеченную скумбрию

Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной скумбрии от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как сделать холодную закуску из скумбрии.

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Источник: Сегодня
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