Как запечь скумбрию в рукаве с овощами

Рецепт запеченной рыбы в духовке с картофелем и морковью

Рыба с овощами в духовке Фото: freepik.com

Не знаете, как вкусно приготовить скумбрию? Тогда запеките ее в духовке в рукаве вместе с сезонными овощами. Так вы получите и основное блюдо, и гарнир.

Смотрите видео, как вкусно приготовить скумбрию на мангале:

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Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 скумбрии

3-4 картофелины

1 луковица

Морковь

Растительное масло

1 пучок петрушки

1 пучок укропа

Травы сушеные

Перец

Соль

Способ приготовления:

Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука. Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две ст.оловые ложки растительного масла. Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час. Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.

Как подавать запеченную скумбрию

Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной скумбрии от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как сделать холодную закуску из скумбрии.

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