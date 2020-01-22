Как запечь скумбрию в рукаве с овощами
Рецепт запеченной рыбы в духовке с картофелем и морковью
Не знаете, как вкусно приготовить скумбрию? Тогда запеките ее в духовке в рукаве вместе с сезонными овощами. Так вы получите и основное блюдо, и гарнир.
Смотрите видео, как вкусно приготовить скумбрию на мангале:
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Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 скумбрии
- 3-4 картофелины
- 1 луковица
- Морковь
- Растительное масло
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок укропа
- Травы сушеные
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Тушки рыбы промыть и обсушить. Сделать боковые надрезы. Натереть солью, сухими травами и перцем. Вставить в надрезы ломтики лука.
- Картофель и морковь почистить, порезать кусочками. Приправить травами и перцем, посолить и добавить две ст.оловые ложки растительного масла.
- Выложить рыбу в рукав с овощами. Дать постоять час.
- Запечь в духовке 30 минут при температуре 200 ºС.
Как подавать запеченную скумбрию
Выложить рыбу на блюдо, украсить зеленью и ломтиками лимона.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной скумбрии от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как сделать холодную закуску из скумбрии.
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Источник: Сегодня