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Как запечь утку с яблоками и черносливом в рукаве

Приготовление утки с яблоками не отнимет много сил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Утка с яблоками с фото
Утка с яблоками с фото
Фото: Depositphotos

Утка в духовке с яблоками, запеченная в рукаве, получается очень сочной и вкусной. Перед запеканием ее следует разрубить на куски и замариновать на несколько часов в смеси меда, соевого соуса и лимонного сока.

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Затем птицу нужно поместить в рукав вместе с подготовленными овощами, яблоками и черносливом. Запекается утка в духовке около двух часов. На гарнир к ней можно подать отварной рис, картофельное пюре или поленту.

Утка с черносливом и яблоками в рукаве

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 600 г утки
  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 2 небольших луковицы
  • 2 кисло-сладких яблока
  • Горсть чернослива
  • Соль, молотый перец

Для маринада:

  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. меда
  • Соль
  • Сухие прованские травы

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Способ приготовления:

  1. Для маринада смешайте по столовой ложке лимонного сока, соевого соуса и меда. Добавьте немного соли и сухих прованских трав.
  2. Утку помойте, разрубите на порционные куски. Натрите маринадом и поставьте на несколько часов в холодильник.
  3. Картошку, морковь и лук помойте и почистите. Яблоки разрежьте пополам и удалите сердцевину.
  4. Завяжите один конец рукава. Выложите в него нарезанные крупными кружочками картофель и морковь. Посолите, добавьте промытый чернослив, сверху уложите куски утки. По бокам положите луковицы и половинки яблок. Завяжите второй конец рукава.
  5. Поместите утку в форму для запекания и поставьте на средний уровень духовки. Запекайте 1.5-2 часа при температуре 180-200 С.
  6. За 20 минут до конца приготовления разрежьте сверху рукав, чтобы утка подрумянилась. Полейте кусочки птицы выделившимся жиром.
  7. Немного остудите запеченную утку с яблоками перед подачей.

Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри.

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Источник: Сегодня
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