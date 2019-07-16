Как запечь утку с яблоками и черносливом в рукаве

Приготовление утки с яблоками не отнимет много сил

Утка с яблоками с фото Фото: Depositphotos

Утка в духовке с яблоками, запеченная в рукаве, получается очень сочной и вкусной. Перед запеканием ее следует разрубить на куски и замариновать на несколько часов в смеси меда, соевого соуса и лимонного сока.

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Затем птицу нужно поместить в рукав вместе с подготовленными овощами, яблоками и черносливом. Запекается утка в духовке около двух часов. На гарнир к ней можно подать отварной рис, картофельное пюре или поленту.

Утка с черносливом и яблоками в рукаве

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

600 г утки

2 картофелины

1 морковь

2 небольших луковицы

2 кисло-сладких яблока

Горсть чернослива

Соль, молотый перец

Для маринада:

1 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. меда

Соль

Сухие прованские травы

Способ приготовления:

Для маринада смешайте по столовой ложке лимонного сока, соевого соуса и меда. Добавьте немного соли и сухих прованских трав. Утку помойте, разрубите на порционные куски. Натрите маринадом и поставьте на несколько часов в холодильник. Картошку, морковь и лук помойте и почистите. Яблоки разрежьте пополам и удалите сердцевину. Завяжите один конец рукава. Выложите в него нарезанные крупными кружочками картофель и морковь. Посолите, добавьте промытый чернослив, сверху уложите куски утки. По бокам положите луковицы и половинки яблок. Завяжите второй конец рукава. Поместите утку в форму для запекания и поставьте на средний уровень духовки. Запекайте 1.5-2 часа при температуре 180-200 С. За 20 минут до конца приготовления разрежьте сверху рукав, чтобы утка подрумянилась. Полейте кусочки птицы выделившимся жиром. Немного остудите запеченную утку с яблоками перед подачей.

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