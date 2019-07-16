Как запечь утку с яблоками и черносливом в рукаве
Приготовление утки с яблоками не отнимет много сил
Утка в духовке с яблоками, запеченная в рукаве, получается очень сочной и вкусной. Перед запеканием ее следует разрубить на куски и замариновать на несколько часов в смеси меда, соевого соуса и лимонного сока.
Смотрите видео, как правильно запечь гуся на мангале:
Затем птицу нужно поместить в рукав вместе с подготовленными овощами, яблоками и черносливом. Запекается утка в духовке около двух часов. На гарнир к ней можно подать отварной рис, картофельное пюре или поленту.
Утка с черносливом и яблоками в рукаве
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 600 г утки
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 2 небольших луковицы
- 2 кисло-сладких яблока
- Горсть чернослива
- Соль, молотый перец
Для маринада:
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. меда
- Соль
- Сухие прованские травы
Способ приготовления:
- Для маринада смешайте по столовой ложке лимонного сока, соевого соуса и меда. Добавьте немного соли и сухих прованских трав.
- Утку помойте, разрубите на порционные куски. Натрите маринадом и поставьте на несколько часов в холодильник.
- Картошку, морковь и лук помойте и почистите. Яблоки разрежьте пополам и удалите сердцевину.
- Завяжите один конец рукава. Выложите в него нарезанные крупными кружочками картофель и морковь. Посолите, добавьте промытый чернослив, сверху уложите куски утки. По бокам положите луковицы и половинки яблок. Завяжите второй конец рукава.
- Поместите утку в форму для запекания и поставьте на средний уровень духовки. Запекайте 1.5-2 часа при температуре 180-200 С.
- За 20 минут до конца приготовления разрежьте сверху рукав, чтобы утка подрумянилась. Полейте кусочки птицы выделившимся жиром.
- Немного остудите запеченную утку с яблоками перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептом шашлычков из курицы с помидорами черри.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Панцанелла: рецепт итальянского овощного салата с гренками и анчоусами Как приготовить запеканку из кабачков с помидорами и сыром: пошаговый рецепт Как приготовить самую вкусную кабачковую икру в мультиварке Как приготовить консервированную кукурузу на зиму: пошаговый рецепт
Источник: Сегодня