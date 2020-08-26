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Какая пряность должна быть на каждой кухне

Сегодня, 15:15

Эту индийскую специю стоит обязательно иметь дома

Корица – очень популярная специя. Она не только способна порадовать своим приятным ароматом, но и принести пользу организму.

Уникальные свойства этой пряности обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Это соединение придает корице вкус и аромат, а также делает специю полезной для здоровья человека.

Чем полезна корица для здоровья

Корица полезна для здоровья
Корица полезна для здоровья
Фото: freepik.com

Исследования показывают, что корица улучшает уровень глюкозы в крови и дает другие оздоровительные эффекты.

"Специя чрезвычайно богата антиоксидантами, модулирует окислительный стресс, уменьшает воспалительные и аллергические реакции, снижает циркулирующие липиды, тем самым защищая нашу сердечно-сосудистую систему. Также она играет роль адъюванта противодиабетического лечения", – рассказали изданию Express специалисты организации Diabetes UK (Великобритания).

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Медики ссылаются на недавнее исследование, обнаружившее, что рацион, насыщенный специями, включая корицу, уменьшает разрушительное воздействие жирной пищи на организм.

"Результаты клинического исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, показывают, что корица улучшает уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа, ослабляет влияние факторов риска, связанных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – сообщили британские специалисты.

Почему нужно включить корицу в свое меню

Корицу смешивают с медом, добавляют в мази и кремы
Корицу смешивают с медом, добавляют в мази и кремы
Фото: Pixabay

Корица нормализует давление, расширяет сосуды, тонизирует. Кроме того, она способствует концентрации внимания. Благодаря дубильным веществам, железу, калию, фосфору и цинку в составе, пряность помогает вырабатывать антитела к большинству сезонных вирусных заболеваний. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.

Смотрите видео, как разные пряности влияют на здоровье человека:



Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают пряность отличным помощником в борьбе с лишним весом. Вы можете добавлять индийскую специю в напитки, йогурт, овсянку и рисовую кашу, а также посыпать молотой корицей нарезанные яблоки и тосты с арахисовым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличается корица от кассии, а также писали, как наполнить дом приятными ароматами с помощью специй.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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