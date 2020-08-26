Какая пряность должна быть на каждой кухне

Эту индийскую специю стоит обязательно иметь дома

Корица – очень популярная специя. Она не только способна порадовать своим приятным ароматом, но и принести пользу организму.

Уникальные свойства этой пряности обусловлены ее эфирными маслами и соединениями, в частности, циннамальдегидом. Это соединение придает корице вкус и аромат, а также делает специю полезной для здоровья человека.

Чем полезна корица для здоровья

Корица полезна для здоровья Фото: freepik.com

Исследования показывают, что корица улучшает уровень глюкозы в крови и дает другие оздоровительные эффекты.

"Специя чрезвычайно богата антиоксидантами, модулирует окислительный стресс, уменьшает воспалительные и аллергические реакции, снижает циркулирующие липиды, тем самым защищая нашу сердечно-сосудистую систему. Также она играет роль адъюванта противодиабетического лечения", – рассказали изданию Express специалисты организации Diabetes UK (Великобритания).

Медики ссылаются на недавнее исследование, обнаружившее, что рацион, насыщенный специями, включая корицу, уменьшает разрушительное воздействие жирной пищи на организм.

"Результаты клинического исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, показывают, что корица улучшает уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа, ослабляет влияние факторов риска, связанных с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями", – сообщили британские специалисты.

Почему нужно включить корицу в свое меню

Корицу смешивают с медом, добавляют в мази и кремы Фото: Pixabay

Корица нормализует давление, расширяет сосуды, тонизирует. Кроме того, она способствует концентрации внимания. Благодаря дубильным веществам, железу, калию, фосфору и цинку в составе, пряность помогает вырабатывать антитела к большинству сезонных вирусных заболеваний. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.

Смотрите видео, как разные пряности влияют на здоровье человека:





Корица ускоряет обмен веществ и улучшает работу кишечника. Все эти факторы делают пряность отличным помощником в борьбе с лишним весом. Вы можете добавлять индийскую специю в напитки, йогурт, овсянку и рисовую кашу, а также посыпать молотой корицей нарезанные яблоки и тосты с арахисовым маслом.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем отличается корица от кассии, а также писали, как наполнить дом приятными ароматами с помощью специй.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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