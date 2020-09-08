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Какая соль самая полезная: ученые дали ответ

Сегодня, 11:47

Рекомендуемая норма потребления любой соли – чайная ложка в день

Соль, она же хлорид натрия, – натуральное соединение, которое можно встретить везде: от продуктов питания до наших слез. Ее часто называют "белой смертью", однако соль помогает пополнить запас натрия в организме. Недостаток этого микроэлемента грозит снижением артериального давления и нежелательными изменениями в гормональном фоне. То же самое касается и калия, который содержится в морской соли. Достаточное количество в организме этого элемента снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Самая неполезная соль – поваренная
Самая неполезная соль – поваренная
Фото: Depositphotos

"Результаты исследования показывают, что умеренное употребление соли благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. А вот избыток и недостаток этого продукта являются опасными", – говорит профессор Эндрю Менте из Университета имени Макмастера в Канаде.

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Главный вред, связанный с потреблением соли, определяется чрезмерным количеством, в котором она используется людьми. Избыток соли в рационе приводит к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, отекам, язвенной болезни и остеопорозу.

Смотрите видео, как правильно использовать соль:

Ученые определили, что морская и каменная соль лучше обычной поваренной, которая лишается многих ценных веществ в процессе обработки. Однако самой полезной для здоровья назвали розовую гималайскую соль, сообщает портал Food News.

Розовая соль богата полезными веществами
Розовая соль богата полезными веществами
Фото: freepik.com

Ее добывают в предгорьях Гималаев, а также в регионе Пенджаб (Пакистан). В состав розовой соли, помимо натрия, входят йод, железо, калий, кальций, магний. Она не подвергается промышленной обработке, поэтому является самой чистой.

Потребление гималайской соли способствует активному выведению токсинов и снятию боли, улучшает естественные механизмы контроля уровня сахара в крови, добавили эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде морской соли, а также сообщали, сколько можно есть соли в день.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: medikforum.ru
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