Какие блюда можно приготовить на пару: ТОП-5 рецептов

Идеи полезных блюд на пару

Блюда на пару: рецепты с фото Фото: Depositphotos

Приготовление пищи на пару – самый полезный способ кулинарной обработки. Так продукты сохраняют не только свой натуральный цвет, запах, форму и вкус, но и большую часть микроэлементов и витаминов, содержащихся в сыром продукте. Для обработки паром не требуется масла и бульона, поэтому еда не насыщается жирами.

Смотрите видео о правилах здорового ужина:

Омлет на пару

Омлет на пару Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

3-4 яйца

1/2 стакана молока

Соль

Способ приготовления:

Яйца и полстакана молока взбить, посолить и поместить в пароварку на 15 минут. Такой же смесью можно залить гречневую или рисовую кашу или ветчину.

Рыба в пароварке с лимоном и зеленью

Рыба в пароварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 тушка хека

Соль, перец – по вкусу

Приправы для рыбы – по вкусу

Лимон – 1/2 шт.

Зелень – несколько веточек

Нарезанный лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Тушку хека натереть солью и приправами для рыбы. На дно пароварки выложить зелень (петрушку, укроп, зеленый лук, розмарин) и нарезанный кольцами лук. В рыбе сделать надрезы и заполнить их тонкими ломтиками лимона. Включить пароварку и готовить рыбу 25-30 минут.

Китайские пельмени на пару с креветками

Пельмени с креветками Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для теста:

70 г рисовой муки

30 г муки из клейкого риса

70 г кукурузного крахмала

30 картофельного крахмала

110 г крутого кипятка

Для начинки:

Креветки

Зеленый лук

Кунжутное масло

Картофельный крахмал

Тертый корень имбиря

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Все сухие ингредиенты для теста перемешать и заварить крутым кипятком. Многое зависит от качества самой муки и крахмала, так что если тесто получается густоватое, нужно просто добавить еще немного кипятка. После того как тесто готово, оно должно настояться около 20-30 минут, для выделения клейковины. Креветки почистить, измельчить на фарш и перемешать с другими ингредиентами. Немного крахмала в самом фарше необходимо для того, чтобы начинка не пустила сок во время готовки и тесто не размокло. После того как тесто настоялось, его нужно раскатать до полупрозрачного состояния. Если не удается достичь прозрачности, можно добавить немного оливкового масла. Кстати, лучше получается раскатывать, присыпая скалку крахмалом. Поместите начинку внутрь теста и придайте ту форму, которая вам по душе. Это может быть форма ракушки, мешочка, шарика, и любая другая. Готовятся дим-самы на пару 4-5 минут. Эту закуску также готовят с мясной, рыбной и овощной начинкой.

Сочные куриные котлеты на пару

Котлеты на пару куриные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

400 г куриного филе

1 луковица

4 кусочка черствого хлеба без корки

1/2 стакана молока

1 яйцо

Растительное масло

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе вымыть, обсушить и провернуть через мясорубку. Это лучше сделать два раза. Хлеб размочить в молоке, затем слегка отжать. Лук очистить и очень мелко нарезать. Разогреть на сковороде немного растительного масла и обжарить лук, 5 минут. Смешать в миске куриный фарш, вымоченный в молоке хлеб, обжаренный лук и яйцо. Приправить солью и перцем. Тщательно вымесить фарш. Влажными руками вылепить из фарша небольшие круглые котлетки. Готовить котлетки на пару примерно 20 минут.

Овощное рагу на пару

Тушеные баклажаны с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

3 разноцветных сладких перца

100 г цветной капусты

2 луковицы

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 помидор

2 ст.л. рубленой зелени базилика, розмарина и тимьяна

3-4 ст.л. растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Зелень петрушки

Способ приготовления:

Сладкий перец и морковь нарежьте соломкой, помидор – кубиками, лук – полукольцами, чеснок разотрите с солью. Выложите на дно паровой корзины фольгу, смажьте ее растительным маслом. Выложите капусту, перец, морковь, лук и чеснок и варите на пару 5 минут. Затем добавьте помидоры, розмарин, базилик и тимьян и варите еще 5 минут. Выложите в глубокое блюдо, подсолите, полейте маслом, перемешайте и поставьте в теплое место на 10 минут. При подаче посыпьте зеленью петрушки.

Напомним, ранее мы делились рецептом апельсинового пудинга на пару. "Сегодня" также писали, как варить свеклу на пару.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.