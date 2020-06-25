Как освежиться в жару: ТОП лучших напитков и блюд

Эксперты рассказали, какие напитки и продукты помогут утолить жажду

Оказывается, в жару можно освежиться не просто водой, но и кофе. Причем заваривать не горячей водой, а холодной. И такой кофе не только взбодрит, но и пить воду на некоторое время не захочется. Это что-то невероятное, потому что иногда кажется, что и вода не помогает утолить жажду.

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням на телеканале "Украина", эксперты рассказали, чем можно освежиться в жару и что лучше не употреблять из продуктов, чтобы не нагружать свой желудок.

Горячие напитки действительно дают небольшое ощущение холода. Это касается и чая, и кофе. Но не все могут заставить себя не то, что пить, даже прикоснуться к горячей чашке в жару. Но есть рецепт холодного кофе.

"Холодный эспрессо, в Греции его еще называют – фред, и он безумно популярен! Делают его очень просто: в эспрессо добавляют сахар, а затем взбивают со льдом в блендере, после чего лед немного тает, и мы получаем холодный и крепкий кремовый напиток", – поделился рецептом владелец кафе Вадим Грановский.

Еще один способ освежиться кофейным напитком – это заварить кофе, который называют колд брю.

"В отличие от обычного кофе, когда используется высокая температура – горячая вода для приготовления напитка, это даже не заваривание – это моцерация, то есть холодная вода настаивается на молотом кофе и получается кофейный эликсир. Его преимущество в том, что он несколько недель может храниться в холодильнике", – рассказал Вадим Грановский.

Холодный кофе со льдом Фото: freepik.com

Пить этот эликсир можно в чистом виде – просто со льдом. А можно с молоком, и это будет уже напиток под названием айс латте. Можно добавить лед и газированный тоник – тогда кофе превратится в настоящий коктейль свежести и энергии.

Если же у вас дома есть много клубники или других ягод, то делайте смузи. Сезонные ягоды и фрукты – это самый большой источник витаминов. А еще они помогают побороть жажду в летние дни.

В смузи много витаминов Фото: freepik.com

"Продукты, которые содержат меньше сахара, но больше структурированной воды с минералами и витаминами – это ягоды. Ягоды клубники, малины, земляники, черники. Но в любом случае не более 300 граммов на один прием пищи", – отмечает диетолог Людмила Гончарова.

Что касается овощей, то есть один беспроигрышный вариант – огурец. Он и жажду может утолить, и наесться им можно без вреда для фигуры. Если говорить о полноценных приемах пищи, то и повара, и диетологи советуют не употреблять тяжелой еды.

В жару идеальные салаты и компоты Фото: freepik.com

"Самое лучшее – это любая нежирная рыба, приготовленная на пару или запеченная с той же спаржей. Также можно добавить каких-то хороших специй: тимьян, розмарин и чеснок, приправить оливковым маслом. Этим вы не перебьете вкус самой рыбы", – советует шеф-повар Алик Бадретдинов.

И помните о воде. Ведь все напитки не могут заменить обычной воды. У каждого – своя особая норма жидкости. Но врачи говорят – взрослый человек в сутки должен потреблять не менее двух литров воды. Для детей – норма 80 миллилитров на килограмм веса.

Напомним, ранее мы делились рецептами домашних лимонадов.

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