Какие салаты приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза
Вкуснейшие салаты на Пасху
Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания 48-дневного Великого поста.
Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов без майонеза, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок редиски
- 2-3 огурца
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 пучка салата
- Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
- 2 дольки чеснока
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
- Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
- Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
- Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
Совет: Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 240 г печени трески
- 3 яйца
- 2 ст.л. красной икры
- 2 свежих огурца
- 1 картофель
- 1 пучок зеленого лука
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
- Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
- Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
- Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
- Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
- Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
- Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Горсть помидоров черри
- 1 огурец
- 200 г куриной грудки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1/4 красной луковицы
- 100 г листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать мясо небольшими кусочками. Замариновать его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарить в масле до золотистой корочки.
- Помыть листья салата, порвать его руками. Пересыпать в глубокую миску.
- Нарезать огурец, лук и помидоры. Пересыпать в емкость для салата.
- Заправить все оливковым маслом, солью и перцем.
- Подавать куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан пекинской капусты или листового салата
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 банка консервированного тунца
- 1 свежий огурец
- 1 свежий помидор
- Горсть корейской моркови
- Горсть оливок
- 100 г плавленого или твердого сыра
- 50 мл подсолнечного масла
- Щепотка соли
- 1 ч.л. сока лимона
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки.
- Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки.
- Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке.
- Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г ананаса
- 4-5 вареных яиц
- 1 небольшая красная луковица
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 салатный огурец
- 1 чили
Для заправки:
- 200 мл густого йогурта
- 1 ч.л. карри
- Соль и перец по вкусу
- 1-2 ст.л оливкового масла
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- Ананас и огурец нарезать кубиком.
- Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
- Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
- Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов с редисом. "Сегодня" также писали, как сделать салаты из свежих овощей и зелени.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное