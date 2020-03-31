Какие салаты приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Вкуснейшие салаты на Пасху

Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания 48-дневного Великого поста.

Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов без майонеза, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Салат из редиски с кукурузой

Салат с редиской и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 пучок редиски

2-3 огурца

1 банка консервированной кукурузы

2 пучка салата

Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)

2 дольки чеснока

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. лимонного сока

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Салат и зелень измельчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать. Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока. Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Совет: Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.

Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Салат из печени трески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

240 г печени трески

3 яйца

2 ст.л. красной икры

2 свежих огурца

1 картофель

1 пучок зеленого лука

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Простой салат из курицы с овощами

Куриный салат без майонеза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Горсть помидоров черри

1 огурец

200 г куриной грудки

1 ст. л. соевого соуса

1/4 красной луковицы

100 г листьев салата

1 зубчик чеснока

Оливковое масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать мясо небольшими кусочками. Замариновать его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарить в масле до золотистой корочки. Помыть листья салата, порвать его руками. Пересыпать в глубокую миску. Нарезать огурец, лук и помидоры. Пересыпать в емкость для салата. Заправить все оливковым маслом, солью и перцем. Подавать куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.

Слоеный салат с тунцом

Салат с тунцом и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты или листового салата

1 банка консервированной кукурузы

1 банка консервированного тунца

1 свежий огурец

1 свежий помидор

Горсть корейской моркови

Горсть оливок

100 г плавленого или твердого сыра

50 мл подсолнечного масла

Щепотка соли

1 ч.л. сока лимона

Способ приготовления:

Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки. Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки. Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке. Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.

Яичный салат с йогуртовой заправкой

Салат с ананасами, яйцами и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г ананаса

4-5 вареных яиц

1 небольшая красная луковица

Небольшой пучок кинзы или петрушки

1 салатный огурец

1 чили

Для заправки:

200 мл густого йогурта

1 ч.л. карри

Соль и перец по вкусу

1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для заправки. Ананас и огурец нарезать кубиком. Яйца очистить и разрезать на четвертинки. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов с редисом. "Сегодня" также писали, как сделать салаты из свежих овощей и зелени.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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