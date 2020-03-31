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Какие салаты приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Вкуснейшие салаты на Пасху

Ирина Павлина
Сегодня, 15:51

Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. На этот праздник традиционно готовят мясные и рыбные блюда, куличи, творожные пасхи и крашенки, которыми разговляются после окончания 48-дневного Великого поста.

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Мы выбрали несколько рецептов вкусных, красивых и легких весенних салатов без майонеза, которые помогут разнообразить ваше пасхальное меню.

Салат из редиски с кукурузой

Салат с редиской и кукурузой
Салат с редиской и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок редиски
  • 2-3 огурца
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 пучка салата
  • Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
  • 2 дольки чеснока
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, черный перец

Способ приготовления:

  1. Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
  2. Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
  3. Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
  4. Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Совет: Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.

Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Салат из печени трески
Салат из печени трески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 240 г печени трески
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. красной икры
  • 2 свежих огурца
  • 1 картофель
  • 1 пучок зеленого лука
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

  1. Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
  2. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
  3. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
  4. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
  5. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
  6. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
  7. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Простой салат из курицы с овощами

Куриный салат без майонеза
Куриный салат без майонеза
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Горсть помидоров черри
  • 1 огурец
  • 200 г куриной грудки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1/4 красной луковицы
  • 100 г листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать мясо небольшими кусочками. Замариновать его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарить в масле до золотистой корочки.
  2. Помыть листья салата, порвать его руками. Пересыпать в глубокую миску.
  3. Нарезать огурец, лук и помидоры. Пересыпать в емкость для салата.
  4. Заправить все оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Подавать куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.

Слоеный салат с тунцом

Салат с тунцом и кукурузой
Салат с тунцом и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты или листового салата
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 банка консервированного тунца
  • 1 свежий огурец
  • 1 свежий помидор
  • Горсть корейской моркови
  • Горсть оливок
  • 100 г плавленого или твердого сыра
  • 50 мл подсолнечного масла
  • Щепотка соли
  • 1 ч.л. сока лимона

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту или листовой салат нарвать руками и выложить на дно тарелки.
  2. Далее выкладывайте салат слоями: консервированная кукуруза, консервированный тунец, нарезанные огурцы, помидоры, морковь по-корейски и оливки.
  3. Посыпать салат плавленым или твердым сыром, натертым на мелкой терке.
  4. Для заправки смешайте соль и сок лимона, полейте салат.

Яичный салат с йогуртовой заправкой

Салат с ананасами, яйцами и овощами
Салат с ананасами, яйцами и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г ананаса
  • 4-5 вареных яиц
  • 1 небольшая красная луковица
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 салатный огурец
  • 1 чили

Для заправки:

  • 200 мл густого йогурта
  • 1 ч.л. карри
  • Соль и перец по вкусу
  • 1-2 ст.л оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для заправки.
  2. Ананас и огурец нарезать кубиком.
  3. Яйца очистить и разрезать на четвертинки.
  4. Зелень и чили измельчить. Лук тонко нашинковать.
  5. Соединить все ингредиенты для салата, заправить соусом, перемешать и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных салатов с редисом. "Сегодня" также писали, как сделать салаты из свежих овощей и зелени.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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