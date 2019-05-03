Какие йогурты улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Чтобы йогурт принес пользу, нужно употреблять его правильно

Многие убеждены в том, что регулярное употребление молочных продуктов, в частности, йогуртов, улучшает здоровье. "Сегодня" попытались разобраться: действительно йогурты и так называемые пробиотики в них улучшают наше пищеварение и укрепляют иммунитет?

Главный вопрос: как бифидо- и лактобактерии приносят пользу, когда попадают в агрессивную среду желудка? Часть из них, как объясняют гастроэнтерологи, моментально погибает. Это подтверждают и выводы Европейского агентства по безопасности продуктов: ни один из исследуемых йогуртов сам по себе не улучшает пищеварение.

Читайте также Йогурт или кефир: что полезнее и как выбрать

Почему же тогда в Европе – мода на кефир? В Испании, Германии, Австрии и Великобритании – везде теперь можно найти "секрет кавказского долголетия". Так пишут на этикетке. Датчан, например, к напитку приучили украинские ученые.

Медики считают, что благодаря кефиру снижается уровень холестерина и глюкозы. Секрет – в особом штамме бактерий. Ученые выяснили, что лакто- и бифидобактерии эффективны только в сочетании с зеленью. Зато комбинация закваски с сахаром и фруктовыми сиропами размножает патогенные споры и нивелирует всю пользу йогуртов.

Напомним, ранее мы писали, чем полезен для здоровья напиток каркаде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram