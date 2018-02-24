Какие знаменитые блюда появились на свет благодаря ошибке

Многие знаменитые блюда были изобретены по ошибке или благодаря тому, что поварам пришлось проявлять максимум изобретательности, чтобы выпутаться из непростой ситуации. Некоторые из них оказались настолько удачными, что их слава намного пережила славу придумавших из поваров.

САЛАТ "ЦЕЗАРЬ"

Салат "Цезарь" сегодня можно найти в меню любого ресторана. Рецепт этого блюда уже много лет остается неизменным, хотя каждый шеф вносит свои коррективы в список ингредиентов. Сегодня "Цезарь" пользуется большой популярностью. Название блюда не имеет ничего общего с великим римским полководцем, а своим названием блюдо обязано повару и владельцу мексиканского ресторана Цезарю Кардини.

В 1920-х годах в США действовал сухой закон, поэтому состоятельные американцы отправлялись на праздники в Мексику. В День независимости, в 1923 году, в ресторан Кардини пожаловали гости из Штатов. Из-за проблем с продовольствием кормить их было почти нечем, традиционной индейки для американского праздника также не нашлось. Кардини нашел выход из ситуации: он просто смешал все, что нашел на своей кухне. Так и появился салат "Цезарь", который очень понравился американцам.

ТОРТ "КИЕВСКИЙ"

Сейчас это один из самых популярных тортов и своеобразный символ украинской столицы. А вот для создателей десерта он чуть не стал полным провалом. В 1956 году на киевской фабрике имени Карла Маркса работники кухни забыли положить в холодильник подготовленный для выпечки яичный белок. Для крема такой продукт уже не годился, потому находчивые повара решили сделать из него коржи и пропитали их масляным кремом, замаскировав нетипичную "крохкость" изделия. Так появился знаменитый торт, рецепт которого впоследствии совершенствовался.

КОТЛЕТЫ "ПОЖАРСКИЕ"

Название этого блюда, появившегося в начале XIX века, связано с владельцем трактира и гостиницы в Торжке Евдокимом Пожарским. Первоначально котлеты готовились из телятины, а окончательно рецепт был доработан в 1830-1840-х годах при Дарье Пожарской, которая унаследовала трактир после смерти отца. По одной из версий, рецептом этих котлет с хозяевами трактира поделился заезжий француз, которому нечем было оплатить свое проживание в гостинице.

После смерти Дарьи бизнес семьи пришел в упадок, но "пожарские" котлеты стали традиционным блюдом русской кухни, широко известным в Европе.

БЕФСТРОГАНОВ

В XIX веке в Одессе состоятельные горожане нередко устраивали благотворительные обеды для малоимущих граждан. Одним из самых щедрых одесских филантропов был граф Александр Строганов – боевой генерал и член Государственной думы. На своих обедах он обычно потчевал гостей мясом, которое люди с небольшим достатком ели редко. Для удобства мясо нарезали на небольшие кусочки – так его было легче раскладывать на тарелки. Дожив до преклонного возраста, граф Строганов лишился почти всех зубов и мог прожевать только мягкую пищу. Повар графа Андре Дюпон придумал рецепт, по которому нарезанное мелкой соломкой мясо долго тушилось в сметане. После этого блюдо, названное в честь графа, стали подавать и посетителям "открытого стола".

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О том, как создать изысканное блюдо из обычных продуктов, смотрите на видео ниже:



