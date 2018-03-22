Каким должен быть завтрак весной: советы диетологов и рецепты вкусных блюд

Не секрет, что весной у многих упадок сил начинается уже с самого утра. Но работу, дела, поездки не отменить из-за этого. Поэтому давайте составим оптимальное меню для завтрака – сытного, полезного и придающего силы.

Специалисты-диетологи считают, что первый прием пищи должен давать организму необходимую энергию, витамины и микроэлементы, в которых он будет испытывать потребность в течение дня. Полноценный завтрак позволит избежать ощущения слабости и придаст силы. Кстати, по исследованиям, люди, которые отказываются от завтрака или неправильно питаются по утрам, быстрее утомляются и становятся рассеянными. Особенно это отражается на детях: если ребенок не позавтракал, уже к третьему уроку у него резко падает внимательность. У взрослых утреннее голодание повышает риск несчастных случаев при управлении автомобилем и снижает работоспособность. Весной же эти показатели возрастают в несколько раз.

Что есть на завтрак весной

Фото: pixabay.com

Выбор продуктов играет для завтрака огромную роль. И самое лучшее – это медленные углеводы. Все углеводы делятся на быстрые и медленные в зависимости от скорости повышения уровня сахара в крови. Торты, сладкие творожки, конфеты и прочие вкусные и неполезные продукты – это быстрые углеводы, которые дают ощущение сытости на небольшое время, а вот калорий и жиров содержат огромное количество. Потому обращаем пристальное внимание именно на медленные углеводы. Прекрасные утренние источники энергии – овсянка и хлеб из муки грубого помола. Конечно же, овсянка должна быть не из пакетика быстрого приготовления, варить кашу лучше на воде без добавления молока и масла.

Белки. Белок дает чувство сытости на весь день. Его источники – мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы, фасоль, орехи, семечки и грибы. Ненасыщенные жиры усваиваются быстрее, чем насыщенные, и считаются более полезными. Источники ненасыщенных жиров – авокадо, миндаль, арахис, подсолнечное масло. А вот животные белки мы в это время года ограничим, пора разгружать организм.

Фрукты и овощи. В большинстве фруктов уже не так много витаминов и питательных веществ, потому делаем ставку на сухофрукты. Особенно полезен инжир. Конечно же, полностью от фруктов и овощей не отказываемся. Ведь это клетчатка, которая помогает выводить из организма шлаки. И закупаем апельсины, грейпфруты и киви, богатые витамином С (витамин против усталости и инфекций). Свежеотжатый сок должен быть выпит практически сразу, так как витамин С очень быстро разрушается под лучами утреннего солнца.

Выбирая между чаем и кофе, остановите свой выбор на чае. Теофиллин, содержащийся в чае, ничуть не хуже кофеина простимулирует мозговую деятельность. И еще зеленый чай не влияет на цвет лица.

Несколько идей для весеннего завтрака

Фото: pixabay.com



Овсянка с клюквой. Берем клюкву, давим ее с сахаром, засыпаем овсяными хлопьями, добавляем изюма и чернослива и заливаем кипятком. Минут через десять, когда все настоится, можно перемешать ингредиенты и приступать к поеданию каши.

Берем клюкву, давим ее с сахаром, засыпаем овсяными хлопьями, добавляем изюма и чернослива и заливаем кипятком. Минут через десять, когда все настоится, можно перемешать ингредиенты и приступать к поеданию каши. Овсяная каша с курагой и черносливом. Замочить сухофрукты, дать им настояться. Заварить кипятком овсяные хлопья, добавить сухофрукты, через 10-15 минут можно приступать к завтраку.

Замочить сухофрукты, дать им настояться. Заварить кипятком овсяные хлопья, добавить сухофрукты, через 10-15 минут можно приступать к завтраку. Инжир с рисом или пшенкой . Замочить инжир, отварить отдельно рис или пшенку. Измельчить сухофрукт и добавить к сваренной крупе.

. Замочить инжир, отварить отдельно рис или пшенку. Измельчить сухофрукт и добавить к сваренной крупе. Яблоко и корень сельдерея очистить и тонко нарезать. Сюда же прибавить нарезанный болгарский перец и ананас, можно консервированный. Перемешать, заправить йогуртом.

очистить и тонко нарезать. Сюда же прибавить нарезанный болгарский перец и ананас, можно консервированный. Перемешать, заправить йогуртом. Салат из авокадо. Нарезать пару одноименных плодов, добавить вареное яйцо и тертый сыр, заправлять ничем не нужно.

Нарезать пару одноименных плодов, добавить вареное яйцо и тертый сыр, заправлять ничем не нужно. Корень сельдерея с кефиром. Измельчаем на терке корень сельдерея, добавляем кефир 1%-ной жирности и немного соли.

Измельчаем на терке корень сельдерея, добавляем кефир 1%-ной жирности и немного соли. Стебли сельдерея с гречкой и соевым соусом. Отварить гречку, нарезать стебли сельдерея, добавить в кашу, заправить соевым соусом.

Отварить гречку, нарезать стебли сельдерея, добавить в кашу, заправить соевым соусом. Творог с изюмом и орехами. Берем творог низкой жирности, добавляем изюм и грецкие орехи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие фрукты полезны для похудения. Также мы писали, какие добавки помогут сделать овсяную кашу не только вкусной, но и полезной.

Смотрите видео, как употреблять фрукты, чтобы они принесли пользу организму: