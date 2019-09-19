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Какое мясо самое полезное: три главных вида

Экологическое питание набирает популярность в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05

В Украине набирает обороты экологическое питание. Спрос на мясо животных, которые не употребляют химических примесей и имеют полезные микроэлементы, активно растет.

Корреспондент "Сегодня" Наталья Малярчук исследовала, чье мясо самое полезное, и рассортировала его по цене.

Страус

Мясо страуса похоже на говядину
Мясо страуса похоже на говядину
Фото: Pinterest

Страус не ест никаких химических примесей. Именно поэтому его мясо считается самым экологичным и стоит от 900 грн за кило. В дикой природе страусы – мясоеды, они питаются змеями и ящерицами. Страус никогда не примет ненатурального корма. Поэтому на страусиных фермах их кормят отборными зерновыми.

Если филе стоит 900 грн, то первый сорт мяса страуса – от 600-т. По словам диетолога, впервые пробовать мясо страуса лучше в ресторане. Или внимательно изучить рецепты, прежде чем готовить птицу. Иначе – выбросите деньги на ветер.

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Дело в том, что страусиное мясо – довольно жесткое по своей структуре. Оно содержит много коллагена, поэтому требует длительной термической обработки. Очень важно приготовить его правильно, иначе можно пересушить мясо и оно станет несъедобным.

Индейка

Мясо индейки – одно из самых полезных
Мясо индейки – одно из самых полезных
Фото: freepik.com

Второе по экологичности – мясо индейки. Эта птица очень капризная в питании. Если ее накормить некачественными продуктами, она умрет. Еще одно преимущество этой домашней птицы, по сравнению со страусом – это цена. За килограмм филе индейки просят от 190 грн.

И страусиное, и индюшиное мясо гиппоалергенно. Его можно употреблять беременным и детям. Так, белок индейки усваивается на 95%. Кроме этого, индейка содержит фосфор.

Кролик

Мясо кролика содержит минимум калорий
Мясо кролика содержит минимум калорий
Фото: Pinterest

И на третьем месте – крольчатина. Она стоит от 220 грн за кило.

Диетологи советуют употреблять различные виды мяса. Ведь в каждом из перечисленных содержится свой набор незаменимых аминокислот.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кролика с лимоном и розмарином. "Сегодня" также сообщали, сколько можно есть мяса в день.

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Источник: Сегодня
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