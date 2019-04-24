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Какой кулич дешевле: магазинный или приготовленный своими руками

Эксперты посчитали, какая пасхальная выпечка выгоднее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58

До Пасхи осталось несколько дней. На прилавках супермаркетов – разнообразие товаров к празднику. Маркетологи говорят, что в этом году магазинные куличи подорожали на 7%. Самый дешевый стоит 37 гривен. А вот цена домашнего зависит исключительно от ингредиентов. 

Киевлянка Ирина Артамонова готовит куличи по старинному рецепту своей бабушки. В тесто кладет молоко, яйца, домашнее масло, подсолнечное масло без запаха, соль, муку, цедру апельсина, коньяк. По ее словам, себестоимость такой выпечки – около 200 гривен. Но куличей она готовит много и угощает всех родственников и друзей.

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В магазине пасхальный кекс можно купить намного дешевле. Эксперты уже подсчитали: средняя цена нынешнего кулича – 37 гривен за полкило, это на три гривны дороже прошлогоднего.

"Больше всего подорожала мука, она выросла в цене на 20%. В то же время, яйца подешевели на 17%. Присыпка не подорожала, поэтому, как мы видим, рост цен был достаточно умеренным – на 7%", – комментирует Алексей Дорошенко, экономический эксперт.

Этот рост стал наименьшим за последние пять лет для украинцев, добавляют эксперты. Купить выгоднее, чем испечь дома, правда, и составляющие пасхального кекса другие.

"Безопасность и качество куличей, которые мы будем покупать, ​​будут меньше, чем у домашних. Если брать натуральные ингредиенты, то себестоимость будет уже не 36 гривен, как мы считали, а гривен 50", – говорит Дорошенко.

Напомним, на Пасху украинцы будут отдыхать целых пять дней.

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Пасха кулич выпечка
Источник: Сегодня
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