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Какой заменитель сахара самый полезный

Сегодня, 13:12

Сахарозаменители пользуются популярностью среди диабетиков и тех, кто хочет похудеть

В природе существует натуральный и безопасный подсластитель, который не повышает уровень сахара в крови и не влияет на фигуру, написала известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram. Это стевия – растение из семйства астровых. Главное ее преимущество в том, что она совсем некалорийна, но при этом экстракты стевии, называемые стевиозидами, в 200 раз слаще сахара.

Ее можно добавлять в готовые блюда или использовать во время приготовления пищи. Допускается применение даже в детских продуктах питания.⁣⁣⠀

Стевия – лучший заменитель сахара
Стевия – лучший заменитель сахара
Фото: Depositphotos

Стевия может стать здоровой альтернативой сахару, но только если употреблять ее в меру. Даже самое полезное вещество в избыточном количестве может причинить вред организму.

Следует помнить: использовать стевию при диабете безопасно, но это никак не лечебное средство.⁣⁣

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"Важно также понимать, что подсластители или заменители сахара не избавят вас от тяги к сладкому, а также могут повысить ее. Питайтесь полноценно, только тогда можно избавиться от навязчивой мысли о сладком", – подчеркивает Светлана Фус.

Смотрите видео, как испечь полезное овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты понижают уровень сахара в крови, а также сообщали, какая специя должна быть на каждой кухне.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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