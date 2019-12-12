Калита на Андрея: традиции и рецепт праздничной выпечки
На Андрея девушки пекли калиту – особый хлеб, который был символом солнца и счастливого брака
По народному календарю 13 декабря – День Андрея Первозванного. Этот святой считается покровителем молодежи. В старину в ночь с 12 на 13 декабря девушки гадали на суженного, старики предсказывали погоду на зиму, а парни проходили обряд инициации.
Смотрите видео о гаданиях на Андрея:
На праздник Андрея Первозванного устраивали вечерницы, где молодые люди играли в игру под названием калита. Она получила свое название в честь калиты – плоского сухого хлеба. Он имел отверстие в центре и был украшен маком, сушеной вишней или изюмом. Затем его намазали медом и вешали на ленточку посреди дома.
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Игры, связанные с калитой, были отголоском языческого праздника, посвященного "рождению нового солнца". После принятия христианства хлебные ритуалы проводились в День святого апостола Андрея.
Калита: рецепт на Андрея
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Мука — 3 стакана
- Масло сливочное — 70 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Сода гашеная уксусом — 1 ч. л.
- Орехи (грецкие) — 1 стакан
- Цукаты (ананасовые) — 50 г
- Ванилин
- Сахар — 1 стакан
- Мак
Способ приготовления:
- Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.
- Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить гашенную уксусом соду.
- Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.
- Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.
- Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. Посередине сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.
- Выпекать 20-30 минут при температуре до 180-200 ºС.
- Из оставшегося теста можно сделать пряники.
Что делают с калитой на Андрея
Готовую калиту подвешивали на веревочке и раскручивали. Молодые парни прыгали к ней пытались откусить кусок без помощи рук. После этого они могли участвовать в вечерницах с девушками, ходить на свидания, на покос, выполнять всю мужскую работу, свататься и жениться. Запивали калиту узваром из сухофруктов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на праздник Андрея.
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