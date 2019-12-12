Калита на Андрея: традиции и рецепт праздничной выпечки

На Андрея девушки пекли калиту – особый хлеб, который был символом солнца и счастливого брака

Калита на Андрея Фото: Depositphotos

По народному календарю 13 декабря – День Андрея Первозванного. Этот святой считается покровителем молодежи. В старину в ночь с 12 на 13 декабря девушки гадали на суженного, старики предсказывали погоду на зиму, а парни проходили обряд инициации.

Смотрите видео о гаданиях на Андрея:

На праздник Андрея Первозванного устраивали вечерницы, где молодые люди играли в игру под названием калита. Она получила свое название в честь калиты – плоского сухого хлеба. Он имел отверстие в центре и был украшен маком, сушеной вишней или изюмом. Затем его намазали медом и вешали на ленточку посреди дома.

Игры, связанные с калитой, были отголоском языческого праздника, посвященного "рождению нового солнца". После принятия христианства хлебные ритуалы проводились в День святого апостола Андрея.

Калита: рецепт на Андрея

Калиту вешают на ленту Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Мука — 3 стакана

Масло сливочное — 70 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Сода гашеная уксусом — 1 ч. л.

Орехи (грецкие) — 1 стакан

Цукаты (ананасовые) — 50 г

Ванилин

Сахар — 1 стакан

Мак

Способ приготовления:

Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения. Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить гашенную уксусом соду. Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак. Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см. Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. Посередине сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень. Выпекать 20-30 минут при температуре до 180-200 ºС. Из оставшегося теста можно сделать пряники.

Что делают с калитой на Андрея

Готовую калиту подвешивали на веревочке и раскручивали. Молодые парни прыгали к ней пытались откусить кусок без помощи рук. После этого они могли участвовать в вечерницах с девушками, ходить на свидания, на покос, выполнять всю мужскую работу, свататься и жениться. Запивали калиту узваром из сухофруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на праздник Андрея.

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