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Калита на Андрея: традиции и рецепт праздничной выпечки

На Андрея девушки пекли калиту – особый хлеб, который был символом солнца и счастливого брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Калита на Андрея
Калита на Андрея
Фото: Depositphotos

По народному календарю 13 декабря – День Андрея Первозванного. Этот святой считается покровителем молодежи. В старину в ночь с 12 на 13 декабря девушки гадали на суженного, старики предсказывали погоду на зиму, а парни проходили обряд инициации.

Смотрите видео о гаданиях на Андрея:

На праздник Андрея Первозванного устраивали вечерницы, где молодые люди играли в игру под названием калита. Она получила свое название в честь калиты – плоского сухого хлеба. Он имел отверстие в центре и был украшен маком, сушеной вишней или изюмом. Затем его намазали медом и вешали на ленточку посреди дома.

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Игры, связанные с калитой, были отголоском языческого праздника, посвященного "рождению нового солнца". После принятия христианства хлебные ритуалы проводились в День святого апостола Андрея.

Калита: рецепт на Андрея

Калиту вешают на ленту
Калиту вешают на ленту
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Мука — 3 стакана
  • Масло сливочное — 70 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Сода гашеная уксусом — 1 ч. л.
  • Орехи (грецкие) — 1 стакан
  • Цукаты (ананасовые) — 50 г
  • Ванилин
  • Сахар — 1 стакан
  • Мак

Способ приготовления:

  1. Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.
  2. Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить гашенную уксусом соду.
  3. Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.
  4. Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.
  5. Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. Посередине сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.
  6. Выпекать 20-30 минут при температуре до 180-200 ºС.
  7. Из оставшегося теста можно сделать пряники.

Что делают с калитой на Андрея

Готовую калиту подвешивали на веревочке и раскручивали. Молодые парни прыгали к ней пытались откусить кусок без помощи рук. После этого они могли участвовать в вечерницах с девушками, ходить на свидания, на покос, выполнять всю мужскую работу, свататься и жениться. Запивали калиту узваром из сухофруктов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать на праздник Андрея.

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Источник: Сегодня
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