Канадские блинчики для детей: рецепт Даши Малаховой

Вкусные панкейки с кленовым сиропом

Канадские блинчики Фото: dashamalahova.com

Канадские панкейки с кленовым сиропом – любимый завтрак малышей. Что же такого притягательного в этих пышных, ароматных и нежных блинчиках? Чтобы получит ответ на этот вопрос, достаточно приготовить их на завтрак.

Канадские блинчики по рецепту Даши Малаховой

Ингредиенты:

мука – 4 стакана

яйца – 2 шт.

жирное молоко – 2 стакана

сахар – 2 ст.л.

растительное масло – 1/4 стакана

соль – 1 ч.л.

погашенная сода – 1 ч.л.

кленовый сироп или мед – по вкусу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

Взбить хорошенько яйца, добавить к ним сахар и соль и еще раз взбить. Добавить к яичной массе один стакан молока, половину муки и все тщательно перемешать. Кода почувствуете, что тесто становится гладким, без комочков, влейте еще один стакан молока, добавьте оставшуюся муку и еще раз тщательно перемешайте. Влить в тесто растительное масло, добавить соду, погашенную лимонным соком или уксусом, и перемешать. Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом и жарить блинчики. Если у вас специальной сковороды для американских блинчиков или оладий (с небольшими углублениями), используйте кулинарную металлическую круглую форму, заливая в середину тесто. Даша делала именно так! Подавать блинчики горячими вместе с кленовым сиропом или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи: