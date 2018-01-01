Канноли: рецепт знаменитого сицилийского десерта
Канноли – самая "мафиозная" сицилийская сладость. Ее все время едят в фильме "Крестный отец"
Десерт канноли представляет собой хрустящие вафельные трубочки, наполненные начинкой из сыра рикотта. Это традиционное народное лакомство на Сицилии и во всей Южной Италии. Кроме этого, канноли очень популярны в США, куда их завезли итальянские эмигранты.
Канноли с воздушным кремом
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 250 г
- Сливочное масло – 60 г (мягкое)
- Яйцо – 1 шт. (отдельно желток и белок)
- Сахар – 1 ст.л.
- Вино белое полусладкое или портвейн – 100 мл
- Корица – 1 ч.л.
- Какао – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Подсолнечное масло для обжаривания – 500 мл или больше
- Металлические формочки для канноли
Крем:
- Сыр Рикотта – 250 г
- Сливки 33% – 70 г
- Сахарная пудра – 30–40 г
- Ванильный сахар – 4 г
- Темный шоколад – 30 г
- Соль – по вкусу
- Цедра одного апельсина
Рецепт приготовления:
- Тесто можно приготовить заранее – чем дольше оно будет выстаиваться, тем лучше. Сначала смешиваем яичный желток со сливочным маслом, сахаром, щепотью соли и пряностями.
- Добавляем основную часть муку и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы цвет и структура стали однородными. Вливаем вино и снова хорошо вымешиваем.
- Готовое тесто кладем в пакет и отправляем в холодильник на полчаса или дольше. Когда тесто расстоится, самое время задуматься о креме.
- Измельчаем шоколад. Смешиваем Рикотту с сахарной пудрой, ванильным сахаром, апельсиновой цедрой, шоколадом и солью.
- Взбиваем охлажденные сливки. Обе массы аккуратно смешиваем и убираем в холодильник.
- Возвращаемся к тесту. Подпыляем стол мукой или кукурузным крахмалов. Раскатываем комок теста в очень тонкий пласт, так чтобы просвечивал.
- При помощи формочек для канноли отмеряем будущий размер кусочков (либо диаметр круга, либо диагональ квадрата) и разрезаем на необходимые нам формы. Инструменты: миска или стакан, нож для пиццы или самый обычный нож.
- Разогреваем растительное масло в ковшике до температуры 180 °C.
- Кусочки теста оборачиваем вокруг формочек, край промазываем оставшимся белком.
- Обжариваем примерно по 30 секунд, периодически переворачивая с обеих сторон.
- Откидываем трубочки на салфетку, избавляемся от лишнего масла. Это нужно сделать, пока тесто не остыло до конца, иначе оно станет слишком ломким.
- Остывшие канноли наполняем кремом, присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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Источник: edim.tv