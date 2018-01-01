Канноли: рецепт знаменитого сицилийского десерта

Канноли – самая "мафиозная" сицилийская сладость. Ее все время едят в фильме "Крестный отец"

Трубочки с начинкой из сыра рикотта Фото: depositphotos.com

Десерт канноли представляет собой хрустящие вафельные трубочки, наполненные начинкой из сыра рикотта. Это традиционное народное лакомство на Сицилии и во всей Южной Италии. Кроме этого, канноли очень популярны в США, куда их завезли итальянские эмигранты.

Канноли с воздушным кремом

Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 250 г

Сливочное масло – 60 г (мягкое)

Яйцо – 1 шт. (отдельно желток и белок)

Сахар – 1 ст.л.

Вино белое полусладкое или портвейн – 100 мл

Корица – 1 ч.л.

Какао – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Подсолнечное масло для обжаривания – 500 мл или больше

Металлические формочки для канноли

Крем:

Сыр Рикотта – 250 г

Сливки 33% – 70 г

Сахарная пудра – 30–40 г

Ванильный сахар – 4 г

Темный шоколад – 30 г

Соль – по вкусу

Цедра одного апельсина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бисквитный торт с йогуртовым муссом и черничным соусом

Рецепт приготовления:

Тесто можно приготовить заранее – чем дольше оно будет выстаиваться, тем лучше. Сначала смешиваем яичный желток со сливочным маслом, сахаром, щепотью соли и пряностями. Добавляем основную часть муку и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы цвет и структура стали однородными. Вливаем вино и снова хорошо вымешиваем. Готовое тесто кладем в пакет и отправляем в холодильник на полчаса или дольше. Когда тесто расстоится, самое время задуматься о креме. Измельчаем шоколад. Смешиваем Рикотту с сахарной пудрой, ванильным сахаром, апельсиновой цедрой, шоколадом и солью. Взбиваем охлажденные сливки. Обе массы аккуратно смешиваем и убираем в холодильник. Возвращаемся к тесту. Подпыляем стол мукой или кукурузным крахмалов. Раскатываем комок теста в очень тонкий пласт, так чтобы просвечивал. При помощи формочек для канноли отмеряем будущий размер кусочков (либо диаметр круга, либо диагональ квадрата) и разрезаем на необходимые нам формы. Инструменты: миска или стакан, нож для пиццы или самый обычный нож. Разогреваем растительное масло в ковшике до температуры 180­ °C. Кусочки теста оборачиваем вокруг формочек, край промазываем оставшимся белком. Обжариваем примерно по 30 секунд, периодически переворачивая с обеих сторон. Откидываем трубочки на салфетку, избавляемся от лишнего масла. Это нужно сделать, пока тесто не остыло до конца, иначе оно станет слишком ломким. Остывшие канноли наполняем кремом, присыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом тирамису с ананасами. Мы также рассказывали, как приготовить ленивый чизкейк из творога. Кроме этого, мы писали, как приготовить панна котту с клубникой.

Смотрите видео, как приготовить вкусную домашнюю пиццу: