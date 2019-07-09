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Капоната: как приготовить тушеные баклажаны по-итальянски

Это сицилийское овощное рагу чаще всего подают холодным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:38
Капоната из баклажанов по-сицилийски
Капоната из баклажанов по-сицилийски
Фото: Depositphotos

Капоната – одно из главных блюд сицилийской кухни. Она представляет собой рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими сезонными овощами – луком, помидорами, сельдереем. В капонату обязательно добавляют оливки и каперсы.

Смотрите видео, как выбрать качественное оливковое масло:

В горячем виде капонату подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам, а в холодном – в качестве легкой закуски. Кстати, холодная капоната похожа на икру из баклажанов

Капоната из баклажанов с помидорами

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 2-3 крупных помидора
  • 1 луковица
  • Несколькой стеблей сельдерея
  • Горсть маслин
  • Каперсы – по желанию
  • 1-2 ст.л. винного уксуса
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, сахар
  • Свежий зеленый базилик

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Рецепт приготовления:

  1. Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
  2. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
  3. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
  4. В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
  5. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара. 
  6. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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