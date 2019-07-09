Капоната: как приготовить тушеные баклажаны по-итальянски
Это сицилийское овощное рагу чаще всего подают холодным
Капоната – одно из главных блюд сицилийской кухни. Она представляет собой рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими сезонными овощами – луком, помидорами, сельдереем. В капонату обязательно добавляют оливки и каперсы.
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В горячем виде капонату подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам, а в холодном – в качестве легкой закуски. Кстати, холодная капоната похожа на икру из баклажанов.
Капоната из баклажанов с помидорами
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2-3 крупных помидора
- 1 луковица
- Несколькой стеблей сельдерея
- Горсть маслин
- Каперсы – по желанию
- 1-2 ст.л. винного уксуса
- Оливковое масло
- Соль, перец, сахар
- Свежий зеленый базилик
Рецепт приготовления:
- Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать.
- Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних).
- В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы.
- Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара.
- Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.
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Источник: Сегодня