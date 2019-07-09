Капоната: как приготовить тушеные баклажаны по-итальянски

Это сицилийское овощное рагу чаще всего подают холодным

Капоната из баклажанов по-сицилийски Фото: Depositphotos

Капоната – одно из главных блюд сицилийской кухни. Она представляет собой рагу из баклажанов, тушеных вместе с другими сезонными овощами – луком, помидорами, сельдереем. В капонату обязательно добавляют оливки и каперсы.

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В горячем виде капонату подают как гарнир к мясным и рыбным блюдам, а в холодном – в качестве легкой закуски. Кстати, холодная капоната похожа на икру из баклажанов.

Капоната из баклажанов с помидорами

Ингредиенты:

2 баклажана

2-3 крупных помидора

1 луковица

Несколькой стеблей сельдерея

Горсть маслин

Каперсы – по желанию

1-2 ст.л. винного уксуса

Оливковое масло

Соль, перец, сахар

Свежий зеленый базилик

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Рецепт приготовления:

Баклажан нарезать кубиками. Положить в миску, присолить и полить оливковым маслом. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Обдать кипятком помидоры и снять с них кожицу. Мякоть нарезать. Нарезать сельдерей и маслины (предварительно удалив косточки из последних). В сковороде без масла обжарить баклажаны. Добавить помидоры, сельдерей, маслины и каперсы. Поперчить, добавить уксус, по необходимости положить немного сахара. Готовить все вместе, пока овощи не станут мягкими. Перед подачей посыпать капонату зеленым базиликом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

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