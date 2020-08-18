Капоната: рецепт сицилийского рагу из баклажанов от Джейми Оливера
Сицилийское овощное рагу может стать полноценным летним обедом или ужином
"Капоната – это фантастическое блюдо из южной Италии, которое подают в качестве теплого овощного гарнира или холодной закуски. Сицилийцы гордятся тем, что капоната готовится из местных продуктов.
Все способы приготовления этого блюда более или менее одинаковы – вещи, которые выделяют его и делают особенным, – это качество баклажанов, помидоров и уксуса. Всегда старайтесь покупать хорошие твердые баклажаны с очень небольшим количеством семян – загляните на свой местный рынок, чтобы увидеть, сможете ли вы найти овощи разного цвета", – говорит известный британский шеф-повар Джейми Оливер.
Капоната от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 199 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 2 больших баклажана
- 1 маленькая красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 пучка свежей петрушки (15 г)
- 2 столовые ложки соленых каперсов
- 1 горсть зеленых оливок
- 5 крупных спелых помидоров
- Оливковое масло
- 1 чайная ложка сушеного орегано с горкой
- 2-3 столовые ложки качественного уксуса на травах
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По желанию:
- 2 столовые ложки нарезанного миндаля
Смотрите видео, как сделать овощное рагу на гриле:
Способ приготовления:
- Баклажан нарежьте крупными кусками.
- Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли.
- Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно.
- Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета.
- Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями.
- Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой.
- Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности.
- Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.
На заметку
Не поддавайтесь соблазну нарезать баклажаны слишком мелкими кусочками, иначе они впитают много масла и станут жирными.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить баклажаны с помидорами и сыром, а также делились рецептом баклажанной икры кусочками.
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