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Капоната: рецепт сицилийского рагу из баклажанов от Джейми Оливера

Сегодня, 19:03

Сицилийское овощное рагу может стать полноценным летним обедом или ужином

"Капоната – это фантастическое блюдо из южной Италии, которое подают в качестве теплого овощного гарнира или холодной закуски. Сицилийцы гордятся тем, что капоната готовится из местных продуктов.

Все способы приготовления этого блюда более или менее одинаковы – вещи, которые выделяют его и делают особенным, – это качество баклажанов, помидоров и уксуса. Всегда старайтесь покупать хорошие твердые баклажаны с очень небольшим количеством семян – загляните на свой местный рынок, чтобы увидеть, сможете ли вы найти овощи разного цвета", – говорит известный британский шеф-повар Джейми Оливер.

Капоната от Джейми Оливера

Капоната из баклажанов
Капоната из баклажанов
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 199 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 2 больших баклажана
  • 1 маленькая красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 пучка свежей петрушки (15 г)
  • 2 столовые ложки соленых каперсов
  • 1 горсть зеленых оливок
  • 5 крупных спелых помидоров
  • Оливковое масло
  • 1 чайная ложка сушеного орегано с горкой
  • 2-3 столовые ложки качественного уксуса на травах

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По желанию:

  • 2 столовые ложки нарезанного миндаля

Смотрите видео, как сделать овощное рагу на гриле:

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарежьте крупными кусками.
  2. Очистите и мелко нарежьте лук, затем очистите и измельчите чеснок. Отделите и нарежьте листья петрушки, затем мелко нарежьте стебли.
  3. Промойте, замочите и процедите каперсы, удалите косточки из оливок. Помидоры нарежьте крупно.
  4. Поджарьте миндаль, если используете, на горячем гриле или в духовке до светло-коричневого цвета.
  5. Возьмите большую кастрюлю, налейте немного оливкового масла и поставьте на огонь. Добавьте кусочки баклажана и орегано, приправьте небольшим количеством морской соли и перемешайте, чтобы баклажаны равномерно покрылись маслом. Готовьте на сильном огне около 4-5 минут, время от времени встряхивая сковороду. Если у вас небольшая сковорода, обжаривайте овощи партиями.
  6. Когда баклажаны станут золотистыми с каждой стороны, добавьте лук, чеснок и стебли петрушки. Продолжайте готовить еще пару минут. Не стесняйтесь добавить в сковороду еще немного масла, если она станет слишком сухой.
  7. Добавьте высушенные каперсы и оливки и сбрызните травяным уксусом. Когда весь уксус испарится, добавьте помидоры и тушите около 15 минут или до готовности.
  8. Попробуйте перед подачей на стол. При необходимости приправьте солью, черным перцем и уксусом. Сбрызните небольшим количеством хорошего оливкового масла и подавайте, посыпав нарезанными листьями петрушки и миндалем, если хотите.

На заметку

Не поддавайтесь соблазну нарезать баклажаны слишком мелкими кусочками, иначе они впитают много масла и станут жирными.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить баклажаны с помидорами и сыром, а также делились рецептом баклажанной икры кусочками.

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Источник: Сегодня
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