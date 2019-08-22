Рецепт капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри
Рецепт летнего итальянского салата из помидоров и сыра
Капрезе – легкая итальянская закуска, получившая свое название от острова Капри, расположенного на южно берегу неаполитанского залива. Это национальное блюдо, своей красно-бело-зеленой расцветкой напоминающее цвета итальянского флага.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
Вариантов капрезе существует множество, но единственное правило – готовить его только из итальянских продуктов. Как раскладывать ингредиенты для капрезе – дело фантазии.
Капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Бэби-моцарелла – 100 г
- Помидоры черри – 1 веточка
- Зеленый базилик – 1 веточка
- Оливковое масло -1-2 ст.л.
- Сухие итальянские травы – 1/2 ч.л.
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Способ приготовления:
- Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.
- Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку.
- Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.
- Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить летний капрезе с арбузом.
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Источник: Сегодня