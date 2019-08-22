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Рецепт капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри

Рецепт летнего итальянского салата из помидоров и сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика
Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика
Фото: freepik.com

Капрезе – легкая итальянская закуска, получившая свое название от острова Капри, расположенного на южно берегу неаполитанского залива. Это национальное блюдо, своей красно-бело-зеленой расцветкой напоминающее цвета итальянского флага.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

Вариантов капрезе существует множество, но единственное правило – готовить его только из итальянских продуктов. Как раскладывать ингредиенты для капрезе – дело фантазии.

Капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Бэби-моцарелла – 100 г
  • Помидоры черри – 1 веточка
  • Зеленый базилик – 1 веточка
  • Оливковое масло -1-2 ст.л.
  • Сухие итальянские травы – 1/2 ч.л.

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Способ приготовления:

  1. Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола.
  2. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку.
  3. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика.
  4. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить летний капрезе с арбузом.

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Источник: Сегодня
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