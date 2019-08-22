Рецепт капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри

Рецепт летнего итальянского салата из помидоров и сыра

Капрезе готовят из сыра, томатов и базилика Фото: freepik.com

Капрезе – легкая итальянская закуска, получившая свое название от острова Капри, расположенного на южно берегу неаполитанского залива. Это национальное блюдо, своей красно-бело-зеленой расцветкой напоминающее цвета итальянского флага.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

Вариантов капрезе существует множество, но единственное правило – готовить его только из итальянских продуктов. Как раскладывать ингредиенты для капрезе – дело фантазии.

Капрезе из бэби-моцареллы с помидорами черри

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Бэби-моцарелла – 100 г

Помидоры черри – 1 веточка

Зеленый базилик – 1 веточка

Оливковое масло -1-2 ст.л.

Сухие итальянские травы – 1/2 ч.л.

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Способ приготовления:

Помидоры и зелень помыть, вынуть моцареллу из рассола. Томаты разрезать пополам и выложить на тарелку. Разложить на тарелке шарики моцареллы, посыпать листьями базилика. Полить оливковым маслом, посыпать итальянскими травами и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить летний капрезе с арбузом.

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