Карбонара: рецепт самой популярной итальянской пасты
Готовим пасту с беконом и сыром по рецепту ведущего Григория Германа
Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.
Пошаговый рецепт пасты от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Паста карбонара
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 386 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г пасты фетучини
- 3 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл белого сухого вина
- 200 г сливок
- 100 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Отварите пасту в подсоленной воде.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Очищенный лук мелко порубите. Добавьте на сковороду.
- Добавьте нарезанный полосками бекон и вытопите жир. Добавьте сливочное масло и немного тимьяна.
- Влейте белое сухое вино. Пока оно выкипает, нарежьте петрушку.
- Влейте сливки, уменьшите огонь и добавьте тертый сыр.
- Добавьте пасту, снимите с огня и перемешайте. Посолите по вкусу, добавьте молотый перец и посыпьте петрушкой.
Как подавать пасту
Добавьте сырой желток и быстро перемешайте, пока паста не остыла.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.
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