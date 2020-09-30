Карбонара: рецепт самой популярной итальянской пасты

Готовим пасту с беконом и сыром по рецепту ведущего Григория Германа

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Пошаговый рецепт пасты от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Паста карбонара

Фетучини карбонара Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

386 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г пасты фетучини

3 луковицы

2 зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

200 г сливок

100 г твердого сыра

50 г сливочного масла

1 яйцо

Способ приготовления:

Отварите пасту в подсоленной воде. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Очищенный лук мелко порубите. Добавьте на сковороду. Добавьте нарезанный полосками бекон и вытопите жир. Добавьте сливочное масло и немного тимьяна. Влейте белое сухое вино. Пока оно выкипает, нарежьте петрушку. Влейте сливки, уменьшите огонь и добавьте тертый сыр. Добавьте пасту, снимите с огня и перемешайте. Посолите по вкусу, добавьте молотый перец и посыпьте петрушкой.

Как подавать пасту

Добавьте сырой желток и быстро перемешайте, пока паста не остыла.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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