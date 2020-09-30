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Карбонара: рецепт самой популярной итальянской пасты

Сегодня, 13:32

Готовим пасту с беконом и сыром по рецепту ведущего Григория Германа

Паста карбонара – одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни. Карбонара подается под соусом, в основу которого входят яйца, сыр и ветчина или бекон.

Пошаговый рецепт пасты от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Паста карбонара

Фетучини карбонара
Фетучини карбонара
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 386 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г пасты фетучини
  • 3 луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 200 г сливок
  • 100 г твердого сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 1 яйцо

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Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  3. Очищенный лук мелко порубите. Добавьте на сковороду.
  4. Добавьте нарезанный полосками бекон и вытопите жир. Добавьте сливочное масло и немного тимьяна.
  5. Влейте белое сухое вино. Пока оно выкипает, нарежьте петрушку.
  6. Влейте сливки, уменьшите огонь и добавьте тертый сыр.
  7. Добавьте пасту, снимите с огня и перемешайте. Посолите по вкусу, добавьте молотый перец и посыпьте петрушкой.

Как подавать пасту

Добавьте сырой желток и быстро перемешайте, пока паста не остыла.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вегетарианскую пасту с баклажанами и помидорами, а также делились рецептом тальятелле с лисичками и сыром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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