Картофельная запеканка с грибами и сыром: простой рецепт для духовки
Рецепт запеканки от Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг
Грибы и картошка – это всегда очень просто и вкусно, особенно, если запечь их вместе с сыром и сливками в духовке.
Смотрите видео о съедобных грибах, которые могут быть ядовитыми:
Грибы можно использовать любые: белые, лисички, шампиньоны. А если нет свежих, прекрасно подойдут замороженные.
Запеканка из грибов и картофеля
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 кг грибов
- 400 мл жирных сливок (33%)
- Горсть натертого пармезана
- Сливочное масло
- Морская соль
- Молотый черный перец
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Отварить картофель в кожуре почти до готовности, очистить, нарезать кружочками.
- Грибы почистить, но не мыть. Это можно сделать ножом, щеточкой или салфеткой. Затем тонко нарезать вдоль.
- Смазать большую высокую форму сливочным маслом, выложить слой картофеля, посолить, слой грибов, положить несколько кусочков сливочного масла, слой картофеля, посолить, слой грибов, слой картофеля, посолить, поперчить, залить сливками и посыпать пармезаном.
- Накрыть форму фольгой, отправить в духовку на 50 минут, не забыв снять фольгу через 30 минут от начала запекания. Готовое блюдо должно покрыться румяной корочкой.
- Достать картофельную запеканку с грибами из духовки. Дать настояться в течение 30 минут, разрезать на порционные куски и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.
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Источник: Сегодня