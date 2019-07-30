Картофельная запеканка с грибами и сыром: простой рецепт для духовки

Рецепт запеканки от Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг

Запеканка из картошки с грибами в духовке Фото: Depositphotos

Грибы и картошка – это всегда очень просто и вкусно, особенно, если запечь их вместе с сыром и сливками в духовке.

Смотрите видео о съедобных грибах, которые могут быть ядовитыми:

Грибы можно использовать любые: белые, лисички, шампиньоны. А если нет свежих, прекрасно подойдут замороженные.

Запеканка из грибов и картофеля

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 кг грибов

400 мл жирных сливок (33%)

Горсть натертого пармезана

Сливочное масло

Морская соль

Молотый черный перец

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Отварить картофель в кожуре почти до готовности, очистить, нарезать кружочками. Грибы почистить, но не мыть. Это можно сделать ножом, щеточкой или салфеткой. Затем тонко нарезать вдоль. Смазать большую высокую форму сливочным маслом, выложить слой картофеля, посолить, слой грибов, положить несколько кусочков сливочного масла, слой картофеля, посолить, слой грибов, слой картофеля, посолить, поперчить, залить сливками и посыпать пармезаном. Накрыть форму фольгой, отправить в духовку на 50 минут, не забыв снять фольгу через 30 минут от начала запекания. Готовое блюдо должно покрыться румяной корочкой. Достать картофельную запеканку с грибами из духовки. Дать настояться в течение 30 минут, разрезать на порционные куски и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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