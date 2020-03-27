Картофельно-грибная запеканка с сыром в духовке: рецепт дня

Готовим вкусную запеканку на ужин

Картофельная запеканка – сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Мы предлагаем вегетарианский вариант – с грибами, сливками, белым вином и сыром.

Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля и грибов с сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г картофеля, тонко нарезанного

150 г молока

5 ст.л белого вина

Соль, перец – по вкусу

2 ст.л сливочного масла

2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла

300 г шампиньонов

100 г тертого сыра

Способ приготовления:

Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

На заметку

Разное вино придаст и разный оттенок блюду. Его можно разнообразить также пряными травами, например, тимьяном.

Смотрите видео, как выбрать правильный картофель:

Напомним, ранее мы писали, как сделать макаронную запеканку с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить английский картофельный пирог с рыбой.

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