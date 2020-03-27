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Картофельно-грибная запеканка с сыром в духовке: рецепт дня

Готовим вкусную запеканку на ужин

Ирина Павлина
Сегодня, 15:22

Картофельная запеканка – сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Мы предлагаем вегетарианский вариант – с грибами, сливками, белым вином и сыром.

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Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.

Картофельно-грибная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Запеканка из картофеля и грибов с сыром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля, тонко нарезанного
  • 150 г молока
  • 5 ст.л белого вина
  • Соль, перец – по вкусу
  • 2 ст.л сливочного масла
  • 2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла
  • 300 г шампиньонов
  • 100 г тертого сыра

Способ приготовления:

  1. Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
  2. Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
  3. Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
  4. Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
  5. Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.

На заметку

Разное вино придаст и разный оттенок блюду. Его можно разнообразить также пряными травами, например, тимьяном.

Смотрите видео, как выбрать правильный картофель:

Напомним, ранее мы писали, как сделать макаронную запеканку с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить английский картофельный пирог с рыбой.

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Источник: Сегодня
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