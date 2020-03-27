Картофельно-грибная запеканка с сыром в духовке: рецепт дня
Готовим вкусную запеканку на ужин
Картофельная запеканка – сытное и вкусное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Мы предлагаем вегетарианский вариант – с грибами, сливками, белым вином и сыром.
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Чтобы тонко нарезать картофель для запеканки, используйте очень острый нож или специальную овощерезку.
Картофельно-грибная запеканка с сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 180 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г картофеля, тонко нарезанного
- 150 г молока
- 5 ст.л белого вина
- Соль, перец – по вкусу
- 2 ст.л сливочного масла
- 2 дольки чеснока и 2 ст.л растительного масла
- 300 г шампиньонов
- 100 г тертого сыра
Способ приготовления:
- Нагреть духовку 210 °С, смазать маслом форму для запеканки.
- Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
- Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
- Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
- Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.
На заметку
Разное вино придаст и разный оттенок блюду. Его можно разнообразить также пряными травами, например, тимьяном.
Смотрите видео, как выбрать правильный картофель:
Напомним, ранее мы писали, как сделать макаронную запеканку с фаршем. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить английский картофельный пирог с рыбой.
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Источник: Сегодня