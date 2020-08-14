Картофельные кнедлики со сливами по-чешски: рецепт приготовления

Кнедлики – одно из самых популярных блюд чешской кухни

В августе начинается основной сезон сливы. Чаще всего эти плоды едят просто в сыром виде, либо закатывают сливовое варенье на зиму. Но можно и разнообразить свое меню различными блюдами с этим вкусным и полезным фруктом. Например, приготовить чешские картофельные кнедлики со сливовой начинкой. Это блюдо чем-то похоже на сладкие творожные гомбовцы.

Картофельные кнедлики со сливами

Кнедлики со сливовой начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

155 ккал

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 яйцо

Щепотка соли

70 г манной крупы

230 г муки грубого помола

600 г слив

150 г творога

150 г сахарной пудры

1 ст.л. сливочного масла

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Способ приготовления:

Картофель отварить и оставить остыть, после чего пропустить через мясорубку или натереть на терке. Добавить соль, взбитое яйцо, манку, муку (немного ее оставить, чтобы посыпать потом кухонную доску) и замесить тесто. Раскатать тонкую лепешку и вырезать из нее прямоугольники, размером приблизительно 4х4 см. На них положить вымытые, но обязательно высушенные сливы, из которых предварительно были удалены косточки. Плотно защипать края. Получившиеся кнедлики бросить в кипящую подсоленную воду и варить на небольшом огне в течение примерно 20 минут. Несколько раз аккуратно перемешать, чтобы кнедлики не пристали ко дну посуды. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.

Как подавать кнедлики со сливами

Перед тем как подавать на стол, посыпать кнедлики мелко натертым творогом и сахарной пудрой, полить растопленным маслом.

Смотрите видео, как приготовить творожный десерт с цукатами:

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