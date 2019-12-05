Картофельные крокеты с начинкой из курицы: рецепт дня

Рецепт аппетитной горячей закуски

Крокеты с курицей Фото: Depositphotos

Если после обеда у вас осталось картофельное пюре, приготовьте из него крокеты. Это аппетитная французская закуска, которая жарится во фритюре.

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В нашем рецепте крокеты начиняются отварной курицей, яйцами изюмом и зеленью.

Картофельные крокеты с курицей

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 ч. л. соли

1 луковица

1 вареное яйцо

400 г отварного мяса птицы без кожи и костей

1 ч. л. изюма

1 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. нарубленной зелени петрушки

1/4 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. мясного бульона

1 желток

2-3 ст. л. кукурузной муки

Масло – для жарки

Способ приготовления:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.

Как подавать картофельные крокеты

Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Блюдо можно дополнить салатом из свежих овощей.

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