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Картофельные крокеты с начинкой из курицы: рецепт дня

Рецепт аппетитной горячей закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Крокеты с курицей
Крокеты с курицей
Фото: Depositphotos

Если после обеда у вас осталось картофельное пюре, приготовьте из него крокеты. Это аппетитная французская закуска, которая жарится во фритюре.

Смотрите видео, как приготовить сырные наггетсы:

В нашем рецепте крокеты начиняются отварной курицей, яйцами изюмом и зеленью.

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Картофельные крокеты с курицей

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 ч. л. соли
  • 1 луковица
  • 1 вареное яйцо
  • 400 г отварного мяса птицы без кожи и костей
  • 1 ч. л. изюма
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки
  • 1/4 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 ст. л. мясного бульона
  • 1 желток
  • 2-3 ст. л. кукурузной муки
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
  2. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить.
  3. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть.
  4. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки.
  5. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре.
  6. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.

Как подавать картофельные крокеты

Подавать картофельные крокеты горячими вместе со сметаной или вашим любимым соусом. Блюдо можно дополнить салатом из свежих овощей.

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Источник: Сегодня
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