Картофельный гратен с беконом: рецепт дня

Рецепт французского гратена с фото

Гратен с беконом Фото: Depositphotos

Думаете, из картофеля можно приготовить самые простые блюда? Чтобы доказать обратное, мы советуем сделать настоящий французский гратен.

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В классическом варианте это запеканка из тончайших ломтиков картофеля и сливок. Чтобы сделать блюдо более сытным, мы добавим немного бекона и сыра.

Гратен из картофеля с беконом

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2-3 картофелины

250 мл жирных сливок

2-3 зубчика чеснока

50 г сыра

3-4 полоски тонко нарезанного бекона

Мускатный орех

Пару веточек тимьяна

Сливочное масло

Соль

Способ приготовления:

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками. В кастрюльке обжарьте мелко нарезанный чеснок, затем добавьте и подрумяньте бекон. Влейте сливки, приправьте молотым мускатным орехом и добавьте 1-2 веточки тимьяна. Прогрейте сливки в течение нескольких минут. Небольшие формочки для запекания смажьте сливочным маслом и выложите картофель веером. Залейте сливками с беконом, посыпьте тертым сыром и запеките в духовке в течение 25-30 минут при температуре 175 ºС. Готовое блюдо по желанию украсьте поджаренным беконом.

Как не купить плохой картофель

Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.

Агрономы считают, что черные пятна внутри клубней – признак болезни или использования гербицидов, которыми недобросовестные фермеры повторно обрабатывают землю перед сбором урожая. Такую картошку желательно обходить стороной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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