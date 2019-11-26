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Картофельный гратен с беконом: рецепт дня

Рецепт французского гратена с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Гратен с беконом
Гратен с беконом
Фото: Depositphotos

Думаете, из картофеля можно приготовить самые простые блюда? Чтобы доказать обратное, мы советуем сделать настоящий французский гратен.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

В классическом варианте это запеканка из тончайших ломтиков картофеля и сливок. Чтобы сделать блюдо более сытным, мы добавим немного бекона и сыра.

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Гратен из картофеля с беконом

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 405 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2-3 картофелины
  • 250 мл жирных сливок
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 50 г сыра
  • 3-4 полоски тонко нарезанного бекона
  • Мускатный орех
  • Пару веточек тимьяна
  • Сливочное масло
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.
  2. В кастрюльке обжарьте мелко нарезанный чеснок, затем добавьте и подрумяньте бекон.
  3. Влейте сливки, приправьте молотым мускатным орехом и добавьте 1-2 веточки тимьяна. Прогрейте сливки в течение нескольких минут.
  4. Небольшие формочки для запекания смажьте сливочным маслом и выложите картофель веером.
  5. Залейте сливками с беконом, посыпьте тертым сыром и запеките в духовке в течение 25-30 минут при температуре 175 ºС.
  6. Готовое блюдо по желанию украсьте поджаренным беконом.

Как не купить плохой картофель

Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.

Агрономы считают, что черные пятна внутри клубней – признак болезни или использования гербицидов, которыми недобросовестные фермеры повторно обрабатывают землю перед сбором урожая. Такую картошку желательно обходить стороной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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