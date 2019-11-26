Картофельный гратен с беконом: рецепт дня
Рецепт французского гратена с фото
Думаете, из картофеля можно приготовить самые простые блюда? Чтобы доказать обратное, мы советуем сделать настоящий французский гратен.
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В классическом варианте это запеканка из тончайших ломтиков картофеля и сливок. Чтобы сделать блюдо более сытным, мы добавим немного бекона и сыра.
Гратен из картофеля с беконом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 405 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2-3 картофелины
- 250 мл жирных сливок
- 2-3 зубчика чеснока
- 50 г сыра
- 3-4 полоски тонко нарезанного бекона
- Мускатный орех
- Пару веточек тимьяна
- Сливочное масло
- Соль
Способ приготовления:
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками.
- В кастрюльке обжарьте мелко нарезанный чеснок, затем добавьте и подрумяньте бекон.
- Влейте сливки, приправьте молотым мускатным орехом и добавьте 1-2 веточки тимьяна. Прогрейте сливки в течение нескольких минут.
- Небольшие формочки для запекания смажьте сливочным маслом и выложите картофель веером.
- Залейте сливками с беконом, посыпьте тертым сыром и запеките в духовке в течение 25-30 минут при температуре 175 ºС.
- Готовое блюдо по желанию украсьте поджаренным беконом.
Как не купить плохой картофель
Чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять ее в пищу нельзя.
Агрономы считают, что черные пятна внутри клубней – признак болезни или использования гербицидов, которыми недобросовестные фермеры повторно обрабатывают землю перед сбором урожая. Такую картошку желательно обходить стороной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.
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