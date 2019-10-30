Картофельный салат с беконом и оливками: рецепт дня
Сытный картофельный салат с беконом, красным луком и оливками
Картофельный салат – это не просто салат с добавлением картошки, а целая категория сытных салатов, в которых картофель играет главную роль.
Смотрите видео, как приготовить картошку в фольге на мангале:
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Сегодня мы приготовим картофельный салат с беконом, луком оливками и йогуртовой заправкой.
Картофельный салат с йогуртовой заправкой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 143 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель запеченный или отварной – 400 г
- Бекон сырокопченый – 100 г
- Оливки – 1 банка
- Лук красный – 1 шт.
Для заправки:
- Йогурт натуральный – 100 г
- Базилик и петрушка – 4-6 веточек
- Соль – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Сок лимонный – по вкусу
Способ приготовления:
- Бекон запечь или поджарить.
- Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
- Добавить лук, нарезанный перьями.
- Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
- В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
- Добавить йогурт и соль по вкусу.
- Добавить соус в салат и перемешать.
- Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.
Секреты приготовления салатов из картофеля
- Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;
- Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;
- Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо;
- Репчатый лук, зеленый лук, каперсы, корнишоны или просто малосольные и соленые огурцы придадут салату пикантности;
- Сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность блюда и добавят хруста свежих овощей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картошкой.
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Источник: Сегодня