Картофельный салат с беконом и оливками: рецепт дня

Сытный картофельный салат с беконом, красным луком и оливками

Картофельный салат с беконом и луком Фото: Depositphotos

Картофельный салат – это не просто салат с добавлением картошки, а целая категория сытных салатов, в которых картофель играет главную роль.

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Сегодня мы приготовим картофельный салат с беконом, луком оливками и йогуртовой заправкой.

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

143 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель запеченный или отварной – 400 г

Бекон сырокопченый – 100 г

Оливки – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Для заправки:

Йогурт натуральный – 100 г

Базилик и петрушка – 4-6 веточек

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления:

Бекон запечь или поджарить. Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки. Добавить лук, нарезанный перьями. Всыпать оливки, разрезанные на половинки. В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить. Добавить йогурт и соль по вкусу. Добавить соус в салат и перемешать. Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Секреты приготовления салатов из картофеля

Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;

Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;

Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо;

Репчатый лук, зеленый лук, каперсы, корнишоны или просто малосольные и соленые огурцы придадут салату пикантности;

Сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность блюда и добавят хруста свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картошкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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