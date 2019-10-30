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Картофельный салат с беконом и оливками: рецепт дня

Сытный картофельный салат с беконом, красным луком и оливками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Картофельный салат с беконом и луком
Картофельный салат с беконом и луком
Фото: Depositphotos

Картофельный салат – это не просто салат с добавлением картошки, а целая категория сытных салатов, в которых картофель играет главную роль.

Смотрите видео, как приготовить картошку в фольге на мангале:

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Сегодня мы приготовим картофельный салат с беконом, луком оливками и йогуртовой заправкой.

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 143 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель запеченный или отварной – 400 г
  • Бекон сырокопченый – 100 г
  • Оливки – 1 банка
  • Лук красный – 1 шт.

Для заправки:

  • Йогурт натуральный – 100 г
  • Базилик и петрушка – 4-6 веточек
  • Соль – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Бекон запечь или поджарить.
  2. Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
  3. Добавить лук, нарезанный перьями.
  4. Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
  5. В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
  6. Добавить йогурт и соль по вкусу.
  7. Добавить соус в салат и перемешать.
  8. Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.

Секреты приготовления салатов из картофеля

  • Используйте так называемые "восковые" сорта картофеля. Такие клубни будут лучше сохранять свою форму при заправке соусом;
  • Слегка сбрызните еще теплый картофель уксусом, это подчеркнет его вкусовые качества;
  • Соль для салата лучше использовать крупную – так вы не пересолите блюдо;
  • Репчатый лук, зеленый лук, каперсы, корнишоны или просто малосольные и соленые огурцы придадут салату пикантности;
  • Сладкий болгарский перец или сельдерей снизят калорийность блюда и добавят хруста свежих овощей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картошкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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картофель салат рецепт бекон
Источник: Сегодня
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