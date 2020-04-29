Картошка как из костра: быстрый рецепт для микроволновки
Рецепт печеной картошки в соли с чесноком и зеленью
Картошка в микроволновке – вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Благодаря панировке из муки и соли она получается будто только что из костра.
Чтобы картошка равномерно пропеклась, желательно выбирать клубни одинакового размера. Кроме этого, в процессе приготовления ее следует один-два раза перевернуть.
Печеная картошка в микроволновке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 93 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 10 средних картофелин
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. с горкой муки
- Немного смеси сухих итальянских трав
- 2-3 зубчика чеснока
- Оливковое или сливочное масло
- 1 пучок свежего укропа
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Способ приготовления:
- Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть.
- Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы.
- Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью.
- Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт.
- Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить.
- Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.
На заметку
Такой картофель можно запечь в духовке. Это займет около часа.
Смотрите видео, как выбрать картошку:
Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.
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