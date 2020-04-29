Картошка как из костра: быстрый рецепт для микроволновки

Рецепт печеной картошки в соли с чесноком и зеленью

Картошка в микроволновке – вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Благодаря панировке из муки и соли она получается будто только что из костра.

Чтобы картошка равномерно пропеклась, желательно выбирать клубни одинакового размера. Кроме этого, в процессе приготовления ее следует один-два раза перевернуть.

Печеная картошка в микроволновке

Печеная картошка в микроволновке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

93 ккал на 100 г

Ингредиенты:

10 средних картофелин

1 ст.л. соли

2 ст.л. с горкой муки

Немного смеси сухих итальянских трав

2-3 зубчика чеснока

Оливковое или сливочное масло

1 пучок свежего укропа

Способ приготовления:

Картошку помыть с помощью щетки или губки для мытья посуды. Дать немного обсохнуть. Тем временем насыпать в полиэтиленовый пакет муку, соль и сушеные травы. Добавить влажную картошку в пакет и потрясти, чтобы клубни равномерно покрылись мучной смесью. Выложить картофель в подходящую для микроволновки формы. Готовить 10 минут при мощности 850 Вт. Пока печется картошка, приготовить заправку: смешать мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и измельченным укропом. По желанию посолить. Слегка очистив картофелину, надрезать ее и в середину положить кусочек масла с чесноком и укропом. Повторить с оставшейся картошкой.

На заметку

Такой картофель можно запечь в духовке. Это займет около часа.

Смотрите видео, как выбрать картошку:

Напомним, ранее мы писали, как запечь картошку в духовке в фольге. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить картофельные крокеты с сыром и грибами.

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