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Картошка с мясом в духовке: как приготовить в рукаве

Вкусное мясо в духовке с картофелем, томатным соусом и горчицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Мясо с картошкой в духовке
Мясо с картошкой в духовке
Фото: Depositphotos

Мясо, запеченное с картошкой, луком и морковью в духовке вместе с томатным соусом и зернистой горчицей – вкусный ужин для всей семьи. Вместо томатного соуса вы можете использовать не слишком острую домашнюю аджику.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Поскольку мясо готовится дольше, чем другие ингредиенты, вначале необходимо обжарить его, а потом соединить с картофелем.

Картофель с мясом в духовке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1-1.5 кг картофеля
  • 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
  • 1 лук
  • 1-2 моркови
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • 3-4 ст.л. томатного соуса
  • Соль, перец
  • Растительное масло

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Способ приготовления: 

  1. Картофель почистить, нарезать кубиками. 
  2. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. 
  3. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
  4. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
  5. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
  6. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
  7. Подавать картошку с мясом горячей.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить теплый салат из куриной печени

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Источник: Сегодня
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