Картошка с мясом в духовке: как приготовить в рукаве
Вкусное мясо в духовке с картофелем, томатным соусом и горчицей
Мясо, запеченное с картошкой, луком и морковью в духовке вместе с томатным соусом и зернистой горчицей – вкусный ужин для всей семьи. Вместо томатного соуса вы можете использовать не слишком острую домашнюю аджику.
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Поскольку мясо готовится дольше, чем другие ингредиенты, вначале необходимо обжарить его, а потом соединить с картофелем.
Картофель с мясом в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1-1.5 кг картофеля
- 500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)
- 1 лук
- 1-2 моркови
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- 3-4 ст.л. томатного соуса
- Соль, перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Картофель почистить, нарезать кубиками.
- Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости.
- Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса.
- Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить.
- Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой.
- Подавать картошку с мясом горячей.
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Источник: Сегодня