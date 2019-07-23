Картошка с мясом в духовке: как приготовить в рукаве

Вкусное мясо в духовке с картофелем, томатным соусом и горчицей

Мясо с картошкой в духовке Фото: Depositphotos

Мясо, запеченное с картошкой, луком и морковью в духовке вместе с томатным соусом и зернистой горчицей – вкусный ужин для всей семьи. Вместо томатного соуса вы можете использовать не слишком острую домашнюю аджику.

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Поскольку мясо готовится дольше, чем другие ингредиенты, вначале необходимо обжарить его, а потом соединить с картофелем.

Картофель с мясом в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1-1.5 кг картофеля

500-700 г мяса (говядины, телятины, свинины или курицы)

1 лук

1-2 моркови

1 ст.л. горчицы в зернах

3-4 ст.л. томатного соуса

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Картофель почистить, нарезать кубиками. Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости. Мясо нарезать кубиками, обжарить в отдельной сковороде до золотистого цвета. Посолить, поперчить, по желанию добавить немного соевого соуса. Перемешать нарезанную картошку, мясо, лук, морковь, горчицу и томатный соус. По желанию еще раз приправить. Сложить все в рукав для запекания. Завязать концы и готовить в разогретой до 180 С духовке до мягкости картофеля. Он должен легко протыкаться вилкой. Подавать картошку с мясом горячей.

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