Католическая Пасха 2019: как приготовить кекс "Пасхальный барашек"
Такую выпечку часто готовят на Пасху вместо кулича
В 2019 году католическую Пасху будут отмечать за неделю до православной – 21 апреля. На пасхальном столе католиков обязательно присутствует барашек – запеченный в духовке с овощами или приготовленный из сдобного теста.
Формы для кекса в виде барашка бывают керамические, силиконовые, металлические и обычно состоят из двух частей. Чтобы легко вынуть кекс, металлические и керамические формы нужно смазать сливочным маслом и припылить мукой; силиконовые достаточно просто сбрызнуть водой.
Если вы купили керамическую форму для пасхального барашка, то перед использованием обязательно замочите ее на 1 час в холодной воде – это поможет достать готовый кекс без лишних усилий. А если кекс все равно прилип, нужно положить на форму влажное полотенце, и через некоторое время снова попытаться аккуратно его вынуть.
Пасхальный барашек: простой рецепт
Ингредиенты:
- Мягкое сливочное масло – 250 г
- Сахар – 250 г
- Яйца – 5 шт.
- Мука – 160 г
- Крахмал – 100 г
- Пакетик разрыхлителя – 1 шт.
- Щепотка соли
- Щепотка ванилина
Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте по одному яйца, взбивая после каждого добавления.
- Просейте в миску муку с крахмалом, солью и ванилином. Порциями введите в яично-масляную смесь. Взбивайте еще 1-2 минуты.
- Специальную форму для пасхального барашка смажьте маслом и присыпьте мукой. Стряхните излишки и добавьте тесто.
- Форму установите на противень и выпекайте в предварительно разогретой до 170-180 градусов духовке 50-55 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Немного остудите и достаньте пасхального барашка из формы. Посыпьте просеянной сахарной пудрой перед подачей.
Пасхальный барашек: рецепт с миндалем
Ингредиенты:
- Миндальная масса – 500 г
- Яичные желтки – 500 г
- Лимонная цедра
- Яичные белки – 250 г
- Сахар – 200 г
- Мука – 450 г
- Растопленное сливочное масло – 150 г
- Ванильные сухари
- Сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить в мусс вместе с лимонной цедрой и миндальной массой. Для миндальной массы измельчить очищенные миндальные зерна с сахаром в соотношении 1:1.
- Белки взбить в крепкую пену вместе с сахаром.
- Все ингредиенты тщательно, но аккуратно перемешать.
- Специальную форму для барашка смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями.
- Выпекать барашка при 200 С. Готовность проверить зубочисткой.
- Сразу после выпечки вынуть из формы.
- Когда барашек остынет, обсыпать его сахарной пудрой.
Пасхальный барашек: рецепт с лимоном и орехами
Ингредиенты:
- 1 небольшой лимон
- 120 г масла
- 80 г сахара
- 50 г молотых грецких орех или миндаля
- 2 яйца
- 1 ч.л пекарского порошка
- 100 г муки
- 1 щепотка соли
- Немного масла для формы
Рецепт приготовления:
- Лимон промыть и обсушить. Кожуру натереть на терке, а сок отжать.
- В миске из масла, сахара, соли, натертой кожуры лимона в течении 4-х минут взбить пенный крем.
- Орехи (молотые) и яйца небольшими порциями дабавить в крем, еще раз все вместе хорошо взбить и добавить 3 ст.л. лимонного сока, еще раз все хорошо перемешать.
- Разогреть духовку до 180 С.
- Смешать муку и пекарский порошок. Добавить в масляную смесь замесить тесто.
- Заполнить форму для пасхального барашка, предварительно промаслив. Желательно легонько постучать формой об стол, чтобы тесто опустилось.
- Выпекать на нижнем уровне 40 минут.
- Достать теплым и обмазать вареньем, посыпать кокосовой стружкой и дать полностью остыть на решетке.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
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