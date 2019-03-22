Католическая Пасха 2019: как приготовить кекс "Пасхальный барашек"

Такую выпечку часто готовят на Пасху вместо кулича

Пасхальный барашек Фото: Pixabay

В 2019 году католическую Пасху будут отмечать за неделю до православной – 21 апреля. На пасхальном столе католиков обязательно присутствует барашек – запеченный в духовке с овощами или приготовленный из сдобного теста.

Формы для кекса в виде барашка бывают керамические, силиконовые, металлические и обычно состоят из двух частей. Чтобы легко вынуть кекс, металлические и керамические формы нужно смазать сливочным маслом и припылить мукой; силиконовые достаточно просто сбрызнуть водой.

Если вы купили керамическую форму для пасхального барашка, то перед использованием обязательно замочите ее на 1 час в холодной воде – это поможет достать готовый кекс без лишних усилий. А если кекс все равно прилип, нужно положить на форму влажное полотенце, и через некоторое время снова попытаться аккуратно его вынуть.

Пасхальный барашек: простой рецепт

Ингредиенты:

Мягкое сливочное масло – 250 г

Сахар – 250 г

Яйца – 5 шт.

Мука – 160 г

Крахмал – 100 г

Пакетик разрыхлителя – 1 шт.

Щепотка соли

Щепотка ванилина

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте по одному яйца, взбивая после каждого добавления. Просейте в миску муку с крахмалом, солью и ванилином. Порциями введите в яично-масляную смесь. Взбивайте еще 1-2 минуты. Специальную форму для пасхального барашка смажьте маслом и присыпьте мукой. Стряхните излишки и добавьте тесто. Форму установите на противень и выпекайте в предварительно разогретой до 170-180 градусов духовке 50-55 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Немного остудите и достаньте пасхального барашка из формы. Посыпьте просеянной сахарной пудрой перед подачей.

Пасхальный барашек: рецепт с миндалем

Ингредиенты:

Миндальная масса – 500 г

Яичные желтки – 500 г

Лимонная цедра

Яичные белки – 250 г

Сахар – 200 г

Мука – 450 г

Растопленное сливочное масло – 150 г

Ванильные сухари

Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Яйца взбить в мусс вместе с лимонной цедрой и миндальной массой. Для миндальной массы измельчить очищенные миндальные зерна с сахаром в соотношении 1:1. Белки взбить в крепкую пену вместе с сахаром. Все ингредиенты тщательно, но аккуратно перемешать. Специальную форму для барашка смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями. Выпекать барашка при 200 С. Готовность проверить зубочисткой. Сразу после выпечки вынуть из формы. Когда барашек остынет, обсыпать его сахарной пудрой.

Пасхальный барашек: рецепт с лимоном и орехами

Ингредиенты:

1 небольшой лимон

120 г масла

80 г сахара

50 г молотых грецких орех или миндаля

2 яйца

1 ч.л пекарского порошка

100 г муки

1 щепотка соли

Немного масла для формы

Рецепт приготовления:

Лимон промыть и обсушить. Кожуру натереть на терке, а сок отжать. В миске из масла, сахара, соли, натертой кожуры лимона в течении 4-х минут взбить пенный крем. Орехи (молотые) и яйца небольшими порциями дабавить в крем, еще раз все вместе хорошо взбить и добавить 3 ст.л. лимонного сока, еще раз все хорошо перемешать. Разогреть духовку до 180 С. Смешать муку и пекарский порошок. Добавить в масляную смесь замесить тесто. Заполнить форму для пасхального барашка, предварительно промаслив. Желательно легонько постучать формой об стол, чтобы тесто опустилось. Выпекать на нижнем уровне 40 минут. Достать теплым и обмазать вареньем, посыпать кокосовой стружкой и дать полностью остыть на решетке.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

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