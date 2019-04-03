Католическая Пасха 2019: рецепт горячих крестовых маффинов от Джейми Оливера
"Голый шеф" поделился оригинальным рецептом пасхальной выпечки
Католики будут отмечать Пасху 21 апреля. Накануне праздника в Англии традиционно готовят горячие крестовые булочки. Джейми Оливер предлагаем свою вариацию этой выпечки – полезные крестовые маффины с гречневой мукой и сухофруктами.
"Гречка, в отличие от пшеницы, вообще не содержит глютена. Ее мука имеет легкий ореховый привкус. Гречневую муку можно купить в любом крупном супермаркете или магазине здорового питания", – говорит Джейми Оливер.
Горячие крестовые маффины от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 225 г несоленого масла комнатной температуры
- 200 г светлого коричневого сахара
- 150 г молотого миндаля
- 100 г гречневой муки
- 1 чайная ложка молотых специй для выпечки
- 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка морской соли
- 1 большой апельсин
- 3 больших яйца комнатной температуры
- 175 г смешанных сухофруктов (в идеале с апельсиновыми цукатами)
- 50 г сушеной клюквы
- 1 яблоко (125 г)
- 100 г сахарной пудры, плюс дополнительная для посыпки
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С. Застелите два противня бумагой для выпечки.
- В большой миске взбейте масло и сахар в пышный светлый крем.
- Смешайте миндаль, муку, специи, разрыхлитель и соль в миске, затем просейте сверху на сливочное масло и сахар. Добавьте апельсиновую цедру, 3 столовые ложки сока и яйца в миску. Взбейте все вместе, пока не получите густое тесто, затем добавьте сухофрукты, клюкву и нарезанное яблоко.
- Выложите тесто в подготовленные формочки для маффинов, заполняя их на три четверти. Выпекайте в течение 35 минут, затем убавьте огонь до 160 С и готовьте еще 20-25 минут, пока кексы не подрумянятся.
- Оставьте остывать в форме на 15 минут, затем полностью остудите на решетке.
- Постепенно смешайте сахарную пудру с 4-5 чайными ложками апельсинового сока, чтобы получилась густая глазурь. Выложите в кондитерский мешок с круглой насадкой или в пакет для сэндвичей, отрезав один уголок.
- Сделайте рисунок в виде креста, посыпьте сахарной пудрой и дайте остыть.
Напомним, ранее мы писали, какие блюда католики готовят на Пасху.
Смотрите видео, как приготовить домашние синнабоны:
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Источник: Сегодня