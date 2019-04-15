Католическая Пасха 2019: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Этот сладкий пирог с рикоттой традиционно готовят в Италии на Пасху

Неаполитанский пасхальный пирог Фото: Pinterest

В неаполитанской кухне много блюд, которые ассоциируются с определенными праздниками. Пирог с рикоттой там обычно пекут на Пасху. Его отличительные ингредиенты – рикотта, апельсиновая вода и вареная пшеница. Для дополнительного аромата "Голый шеф" добавляет в пирог цитрусовые цукаты, тертую цедру и ваниль.

"Вареная пшеница часто продается консервированной в отделах деликатесов", – говорит Джейми Оливер.

Неполитанский пасхальный пирог

Ингредиенты:

Для начинки:

400 г вареной пшеницы

120 мл молока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 лимон

250 г сыра рикотта

5 больших яичных желтков свободного выгула

200 г сахарной пудры плюс для подачи

120 г цукатов из цитрусовых корок

1 1/2 столовых ложки апельсиновой воды

1 апельсин

2 больших яичных белка свободного выгула

Для теста:

150 г сливочного масла комнатной температуры

400 г муки

100 г сахарной пудры

1/4 лимона

3 больших яйца свободного выгула

Читайте также Католическая Пасха 2019: рецепт горячих крестовых маффинов от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

Чтобы приготовить тесто, нарезать кубиками масло и поместить его в кухонный комбайн с мукой, сахаром и тертой цедрой лимона. Взбивать, пока смесь не станет напоминать хлебные крошки. Добавить яйца и взбивать, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Скатать его в шар, завернуть в пленку и поставить в холодильник на час. Смазать маслом разъемную форму для пирога диаметром 25 см. Раскатать тесто в круг толщиной 5 мм и выложить в форму, сформировав бортики. Обрезать и сохранить неровные края, отправить их в холодильник. Поставить форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут. Разогреть духовку до 170 С. Застелить тесто пергаментной бумагой, насыпать сверху сухую фасоль и выпекать в течение 20 минут, или до слегка золотистого цвета. Убрать бумагу с фасолью. Смешать вареную пшеницу, молоко, ванилин и половину лимонной цедры в кастрюле. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, пока пшеница не впитает всю жидкость. Снять с огня и дать остыть. В миске растереть творог вилкой, добавить яичные желтки и взбить до посветления. Просеять в творожную смесь сахарную пудру, а затем мелко нарезать и добавить цукаты вместе с флердоранжем, апельсиновой цедрой и оставшейся лимонной цедрой. Взбить, а затем добавить пшеничную смесь. В отдельной миске взбить яичные белки до плотной пены, затем аккуратно добавить их к начинке. Вылить начинку на основу. Раскатать оставшееся тесто и нарезать полосками шириной 2 см, выложить из них сетку. Выпекать пирог в течение 50 минут, до золотистого цвета. Дать ему остыть, а затем присыпать сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками, апельсиновой цедрой и медом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептами творожной пасхи.

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram