Католическая Пасха 2019: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера
Этот сладкий пирог с рикоттой традиционно готовят в Италии на Пасху
В неаполитанской кухне много блюд, которые ассоциируются с определенными праздниками. Пирог с рикоттой там обычно пекут на Пасху. Его отличительные ингредиенты – рикотта, апельсиновая вода и вареная пшеница. Для дополнительного аромата "Голый шеф" добавляет в пирог цитрусовые цукаты, тертую цедру и ваниль.
"Вареная пшеница часто продается консервированной в отделах деликатесов", – говорит Джейми Оливер.
Неполитанский пасхальный пирог
Ингредиенты:
Для начинки:
- 400 г вареной пшеницы
- 120 мл молока
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1 лимон
- 250 г сыра рикотта
- 5 больших яичных желтков свободного выгула
- 200 г сахарной пудры плюс для подачи
- 120 г цукатов из цитрусовых корок
- 1 1/2 столовых ложки апельсиновой воды
- 1 апельсин
- 2 больших яичных белка свободного выгула
Для теста:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 400 г муки
- 100 г сахарной пудры
- 1/4 лимона
- 3 больших яйца свободного выгула
Рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить тесто, нарезать кубиками масло и поместить его в кухонный комбайн с мукой, сахаром и тертой цедрой лимона. Взбивать, пока смесь не станет напоминать хлебные крошки.
- Добавить яйца и взбивать, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Скатать его в шар, завернуть в пленку и поставить в холодильник на час.
- Смазать маслом разъемную форму для пирога диаметром 25 см. Раскатать тесто в круг толщиной 5 мм и выложить в форму, сформировав бортики.
- Обрезать и сохранить неровные края, отправить их в холодильник. Поставить форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут.
- Разогреть духовку до 170 С. Застелить тесто пергаментной бумагой, насыпать сверху сухую фасоль и выпекать в течение 20 минут, или до слегка золотистого цвета. Убрать бумагу с фасолью.
- Смешать вареную пшеницу, молоко, ванилин и половину лимонной цедры в кастрюле. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, пока пшеница не впитает всю жидкость. Снять с огня и дать остыть.
- В миске растереть творог вилкой, добавить яичные желтки и взбить до посветления.
- Просеять в творожную смесь сахарную пудру, а затем мелко нарезать и добавить цукаты вместе с флердоранжем, апельсиновой цедрой и оставшейся лимонной цедрой. Взбить, а затем добавить пшеничную смесь.
- В отдельной миске взбить яичные белки до плотной пены, затем аккуратно добавить их к начинке.
- Вылить начинку на основу. Раскатать оставшееся тесто и нарезать полосками шириной 2 см, выложить из них сетку.
- Выпекать пирог в течение 50 минут, до золотистого цвета. Дать ему остыть, а затем присыпать сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками, апельсиновой цедрой и медом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептами творожной пасхи.
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