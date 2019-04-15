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Католическая Пасха 2019: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Этот сладкий пирог с рикоттой традиционно готовят в Италии на Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Неаполитанский пасхальный пирог
Неаполитанский пасхальный пирог
Фото: Pinterest

В неаполитанской кухне много блюд, которые ассоциируются с определенными праздниками. Пирог с рикоттой там обычно пекут на Пасху. Его отличительные ингредиенты – рикотта, апельсиновая вода и вареная пшеница. Для дополнительного аромата "Голый шеф" добавляет в пирог цитрусовые цукаты, тертую цедру и ваниль. 

"Вареная пшеница часто продается консервированной в отделах деликатесов", – говорит Джейми Оливер.

Неполитанский пасхальный пирог

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 400 г вареной пшеницы
  • 120 мл молока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 лимон
  • 250 г сыра рикотта
  • 5 больших яичных желтков свободного выгула
  • 200 г сахарной пудры плюс для подачи
  • 120 г цукатов из цитрусовых корок
  • 1 1/2 столовых ложки апельсиновой воды
  • 1 апельсин
  • 2 больших яичных белка свободного выгула

Для теста:

  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 400 г муки
  • 100 г сахарной пудры
  • 1/4 лимона
  • 3 больших яйца свободного выгула

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Рецепт приготовления:

  1. Чтобы приготовить тесто, нарезать кубиками масло и поместить его в кухонный комбайн с мукой, сахаром и тертой цедрой лимона. Взбивать, пока смесь не станет напоминать хлебные крошки. 
  2. Добавить яйца и взбивать, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Скатать его в шар, завернуть в пленку и поставить в холодильник на час. 
  3. Смазать маслом разъемную форму для пирога диаметром 25 см. Раскатать тесто в круг толщиной 5 мм и выложить в форму, сформировав бортики.  
  4. Обрезать и сохранить неровные края, отправить их в холодильник. Поставить форму с тестом в морозильную камеру на 30 минут. 
  5. Разогреть духовку до 170 С. Застелить тесто пергаментной бумагой, насыпать сверху сухую фасоль и выпекать в течение 20 минут, или до слегка золотистого цвета. Убрать бумагу с фасолью. 
  6. Смешать вареную пшеницу, молоко, ванилин и половину лимонной цедры в кастрюле. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, пока пшеница не впитает всю жидкость. Снять с огня и дать остыть. 
  7. В миске растереть творог вилкой, добавить яичные желтки и взбить до посветления. 
  8. Просеять в творожную смесь сахарную пудру, а затем мелко нарезать и добавить цукаты вместе с флердоранжем, апельсиновой цедрой и оставшейся лимонной цедрой. Взбить, а затем добавить пшеничную смесь. 
  9. В отдельной миске взбить яичные белки до плотной пены, затем аккуратно добавить их к начинке. 
  10. Вылить начинку на основу. Раскатать оставшееся тесто и нарезать полосками шириной 2 см, выложить из них сетку. 
  11. Выпекать пирог в течение 50 минут, до золотистого цвета. Дать ему остыть, а затем присыпать сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками, апельсиновой цедрой и медом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептами творожной пасхи.

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

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Источник: Сегодня
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