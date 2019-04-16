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Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной бабки от Марты Стюарт

Рецепт польской пасхальной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Пасхальная бабка на католическую Пасху
Пасхальная бабка на католическую Пасху
Фото: Depositphotos

Высокая воздушная бабка – это круглый кулич из дрожжевого теста, который традиционно готовят на Пасху в Польше. Иногда в бабку добавляют ромовый сироп или украшают глазурью.

Мы поделимся рецептом пасхальной бабки от Марты Стюарт – американской ведущей и кулинара польского происхождения.

Пасхальная бабка от Марты Стюарт

Ингредиенты:

  • 2 чашки молока
  • 225 г масла
  • 2 пакетика (2 столовые ложки) сухих дрожжей
  • 1/4 стакана теплой воды
  • 4 больших яйца
  • 4 больших желтка
  • 1 чашка сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • Цедра 2 апельсинов
  • Цедра 1 лимона
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 столовая ложка апельсинового ликера
  • 9 чашек просеянной муки плюс для посыпки
  • 1 стакан измельченного миндаля
  • 1 чашка темного изюма
  • 1 чашка светлого изюма
  • 3 столовые ложки  сахарной пудры (по желанию)

Для глазури:

  • 1 1/4 стакана сахарной пудры
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1 чайная ложка воды

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Рецепт приготовления:

  1. В средней кастрюле вскипятить молоко. Добавить сливочное масло и размешать, чтобы оно растаяло. Снять кастрюлю с огня и дать смеси остыть.
  2. В маленькой миске развести дрожжи в теплой воде; оставить на 5-10 минут или до появления пены.
  3. В большой миске взбить яйца, желтки и сахар до загустения. Добавить соль, цедру, ваниль и ликер. Перемешать. Добавить молочную смесь, затем дрожжи.
  4. Всыпать муку по чашке, перемешивая деревянной ложкой или руками. Добавить миндаль и изюм.
  5. Замесить тесто на посыпанной мукой доске. Если тесто слишком липкое, добавить еще немного муки, чтобы оно начало отлипать от рук. Поместить тесто в очень большую миску, смазанную маслом.
  6. Накрыть тесто влажной тканью и дать подняться в два раза, около часа. Примять и дать подняться снова, пока тесто не увеличится в объеме в два раза. Это займет от 45 минут до 1 часа.
  7. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать маслом три высокие формы для кексов с отверстием в центре. При желании посыпать формы столовой ложкой сахарной пудры. Разделить тесто на три порции; разложить в формы и накрыть крышкой. Дать тесту подняться до верха форм, около 30 минут.
  8. Выпекать 35-45 минут, пока бабки не станут золотисто-коричневыми. Остудить в течение 5 минут в формах, затем перевернуть на решетку и оставить на 20 минут.
  9. Смешать все ингредиенты для глазури и полить бабки. 

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной пасхи от Марты Стюарт. "Сегодня" также писали, как приготовить горячие крестовые маффины по рецепту Джейми Оливера

Смотрите видео, как приготовить немецкий пасхальный кекс:

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Источник: Сегодня
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