Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной бабки от Марты Стюарт

Рецепт польской пасхальной выпечки

Пасхальная бабка на католическую Пасху Фото: Depositphotos

Высокая воздушная бабка – это круглый кулич из дрожжевого теста, который традиционно готовят на Пасху в Польше. Иногда в бабку добавляют ромовый сироп или украшают глазурью.

Мы поделимся рецептом пасхальной бабки от Марты Стюарт – американской ведущей и кулинара польского происхождения.

Пасхальная бабка от Марты Стюарт

Ингредиенты:

2 чашки молока

225 г масла

2 пакетика (2 столовые ложки) сухих дрожжей

1/4 стакана теплой воды

4 больших яйца

4 больших желтка

1 чашка сахара

1 чайная ложка соли

Цедра 2 апельсинов

Цедра 1 лимона

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 столовая ложка апельсинового ликера

9 чашек просеянной муки плюс для посыпки

1 стакан измельченного миндаля

1 чашка темного изюма

1 чашка светлого изюма

3 столовые ложки сахарной пудры (по желанию)

Для глазури:

1 1/4 стакана сахарной пудры

1/4 стакана лимонного сока

1 чайная ложка воды

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Рецепт приготовления:

В средней кастрюле вскипятить молоко. Добавить сливочное масло и размешать, чтобы оно растаяло. Снять кастрюлю с огня и дать смеси остыть. В маленькой миске развести дрожжи в теплой воде; оставить на 5-10 минут или до появления пены. В большой миске взбить яйца, желтки и сахар до загустения. Добавить соль, цедру, ваниль и ликер. Перемешать. Добавить молочную смесь, затем дрожжи. Всыпать муку по чашке, перемешивая деревянной ложкой или руками. Добавить миндаль и изюм. Замесить тесто на посыпанной мукой доске. Если тесто слишком липкое, добавить еще немного муки, чтобы оно начало отлипать от рук. Поместить тесто в очень большую миску, смазанную маслом. Накрыть тесто влажной тканью и дать подняться в два раза, около часа. Примять и дать подняться снова, пока тесто не увеличится в объеме в два раза. Это займет от 45 минут до 1 часа. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать маслом три высокие формы для кексов с отверстием в центре. При желании посыпать формы столовой ложкой сахарной пудры. Разделить тесто на три порции; разложить в формы и накрыть крышкой. Дать тесту подняться до верха форм, около 30 минут. Выпекать 35-45 минут, пока бабки не станут золотисто-коричневыми. Остудить в течение 5 минут в формах, затем перевернуть на решетку и оставить на 20 минут. Смешать все ингредиенты для глазури и полить бабки.

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