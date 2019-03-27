Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной ромовой бабы

Такую выпечку традиционно готовят на Пасху в соседней Польше

Пасхальная ромовая баба Фото: freepik.com

Баба – это сладкий польский дрожжевой хлеб, похожий на итальянский кекс панеттоне, в который можно добавить вымоченный в роме изюм или оставить без наполнителей.

Эту выпечку обязательно кладут в корзинку, которую приносят в церковь, чтобы получить благословение в Великую субботу перед Пасхой.

Традиционная баба готовится из огромного количества яичных желтков и требует двух-трех подъемов теста. Этот рецепт намного проще – тесто должно подняться только один раз перед выпечкой.

Пасхальная баба с лимонным вкусом

Ингредиенты:

Для кекса:

1 (7 г) пакетик активных сухих дрожжей (2 1/4 чайных ложки)

1/4 стакана теплой воды

170 г нарезанного сливочного масла

3/4 стакана сахара

1/2 чайной ложки соли

1 стакан кипяченого молока

1 ч.л. ванили

3 больших яйца комнатной температуры,размешанных вилкой

4 1/4 стакана муки

2 столовые ложки лимонной цедры

1/2 – 1 чашки изюма (светлого или темного), замоченного в роме

Для глазури:

2/3 стакана сахарной пудры

2 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка кипятка

Рецепт приготовления:

В маленькой миске растворите дрожжи в теплой воде и отложите в сторону. Если смесь не запузырится через 15 минут, это может означать, что дрожжи не работают. В таком случае нужно будет взять более свежие дрожжи. Поместите масло, сахар и соль в большую миску или стационарный миксер и залейте кипяченым молоком. Перемешивайте венчиком, пока молоко не охладится до температуры 40 градусов или ниже. Добавьте ваниль и яйца. Затем добавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Добавьте муку, цедру лимона (если используете) и изюм. Тщательно перемешайте. Тесто будет иметь довольно густую консистенцию. Нагрейте духовку до 180 С. Смажьте маслом и присыпьте мукой круглую форму для пасхальной бабки или кекса с отверстием в центре. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму и слегка прикройте смазанной пластиковой пленкой. Дайте подняться в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое или пока оно не достигнет верхней части формы, но не выше. Выпекайте около 40-45 минут или пока зубочистка, вставленная рядом с центром кекса, не выйдет из него чистой. Полностью остудите бабу на решетке и украсьте глазурью. Для глазури в небольшой миске взбейте 2/3 стакана сахарной пудры, лимонный сок и кипяток воду до однородной массы. Покройте пасхальную бабу глазурью и по желанию украсьте.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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