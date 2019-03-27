Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной ромовой бабы
Такую выпечку традиционно готовят на Пасху в соседней Польше
Баба – это сладкий польский дрожжевой хлеб, похожий на итальянский кекс панеттоне, в который можно добавить вымоченный в роме изюм или оставить без наполнителей.
Эту выпечку обязательно кладут в корзинку, которую приносят в церковь, чтобы получить благословение в Великую субботу перед Пасхой.
Традиционная баба готовится из огромного количества яичных желтков и требует двух-трех подъемов теста. Этот рецепт намного проще – тесто должно подняться только один раз перед выпечкой.
Пасхальная баба с лимонным вкусом
Ингредиенты:
Для кекса:
- 1 (7 г) пакетик активных сухих дрожжей (2 1/4 чайных ложки)
- 1/4 стакана теплой воды
- 170 г нарезанного сливочного масла
- 3/4 стакана сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1 стакан кипяченого молока
- 1 ч.л. ванили
- 3 больших яйца комнатной температуры,размешанных вилкой
- 4 1/4 стакана муки
- 2 столовые ложки лимонной цедры
- 1/2 – 1 чашки изюма (светлого или темного), замоченного в роме
Для глазури:
- 2/3 стакана сахарной пудры
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1 столовая ложка кипятка
Рецепт приготовления:
- В маленькой миске растворите дрожжи в теплой воде и отложите в сторону. Если смесь не запузырится через 15 минут, это может означать, что дрожжи не работают. В таком случае нужно будет взять более свежие дрожжи.
- Поместите масло, сахар и соль в большую миску или стационарный миксер и залейте кипяченым молоком.
- Перемешивайте венчиком, пока молоко не охладится до температуры 40 градусов или ниже. Добавьте ваниль и яйца. Затем добавьте дрожжи и хорошо перемешайте.
- Добавьте муку, цедру лимона (если используете) и изюм. Тщательно перемешайте. Тесто будет иметь довольно густую консистенцию.
- Нагрейте духовку до 180 С. Смажьте маслом и присыпьте мукой круглую форму для пасхальной бабки или кекса с отверстием в центре.
- Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму и слегка прикройте смазанной пластиковой пленкой. Дайте подняться в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое или пока оно не достигнет верхней части формы, но не выше.
- Выпекайте около 40-45 минут или пока зубочистка, вставленная рядом с центром кекса, не выйдет из него чистой.
- Полностью остудите бабу на решетке и украсьте глазурью.
- Для глазури в небольшой миске взбейте 2/3 стакана сахарной пудры, лимонный сок и кипяток воду до однородной массы.
- Покройте пасхальную бабу глазурью и по желанию украсьте.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
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