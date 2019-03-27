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Католическая Пасха 2019: рецепт пасхальной ромовой бабы

Такую выпечку традиционно готовят на Пасху в соседней Польше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Пасхальная ромовая баба
Пасхальная ромовая баба
Фото: freepik.com

Баба – это сладкий польский дрожжевой хлеб, похожий на итальянский кекс панеттоне, в который можно добавить вымоченный в роме изюм или оставить без наполнителей.

Эту выпечку обязательно кладут в корзинку, которую приносят в церковь, чтобы получить благословение в Великую субботу перед Пасхой. 

Традиционная баба готовится из огромного количества яичных желтков и требует двух-трех подъемов теста. Этот рецепт намного проще – тесто должно подняться только один раз перед выпечкой.

Пасхальная баба с лимонным вкусом

Ингредиенты:

Для кекса:

  • 1 (7 г) пакетик активных сухих дрожжей (2 1/4 чайных ложки)
  • 1/4 стакана теплой воды
  • 170 г нарезанного сливочного масла
  • 3/4 стакана сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 стакан кипяченого молока
  • 1 ч.л. ванили
  • 3 больших яйца комнатной температуры,размешанных вилкой
  • 4 1/4 стакана муки 
  • 2 столовые ложки лимонной цедры
  • 1/2 – 1 чашки изюма (светлого или темного), замоченного в роме

Для глазури:

  • 2/3 стакана сахарной пудры
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка кипятка

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Рецепт приготовления:

  1. В маленькой миске растворите дрожжи в теплой воде и отложите в сторону. Если смесь не запузырится через 15 минут, это может означать, что дрожжи не работают. В таком случае нужно будет взять более свежие дрожжи.
  2. Поместите масло, сахар и соль в большую миску или стационарный миксер и залейте кипяченым молоком.
  3. Перемешивайте венчиком, пока молоко не охладится до температуры 40 градусов или ниже. Добавьте ваниль и яйца. Затем добавьте дрожжи и хорошо перемешайте.
  4. Добавьте муку, цедру лимона (если используете) и изюм. Тщательно перемешайте. Тесто будет иметь довольно густую консистенцию.
  5. Нагрейте духовку до 180 С. Смажьте маслом и присыпьте мукой круглую форму для пасхальной бабки или кекса с отверстием в центре. 
  6. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму и слегка прикройте смазанной пластиковой пленкой. Дайте подняться в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое или пока оно не достигнет верхней части формы, но не выше.
  7. Выпекайте около 40-45 минут или пока зубочистка, вставленная рядом с центром кекса, не выйдет из него чистой.
  8. Полностью остудите бабу на решетке и украсьте глазурью. 
  9. Для глазури в небольшой миске взбейте 2/3 стакана сахарной пудры, лимонный сок и кипяток воду до однородной массы.
  10. Покройте пасхальную бабу глазурью и по желанию украсьте. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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